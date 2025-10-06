ราคาปัจจุบัน ZEROBASE วันนี้ คือ 0.2292 USD ติดตามการอัปเดตราคา ZBT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ZBT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน ZEROBASE วันนี้ คือ 0.2292 USD ติดตามการอัปเดตราคา ZBT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ZBT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ZEROBASE โลโก้

ราคา ZEROBASE(ZBT)

ราคาปัจจุบัน 1 ZBT เป็น USD

-1.41%1D
USD
ZEROBASE (ZBT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:33:25 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ZEROBASE (ZBT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

+0.30%

-1.41%

-20.97%

-20.97%

ราคาเรียลไทม์ ZEROBASE (ZBT) คือ $ 0.2292 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดZBT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.2265 และราคาสูงสุด $ 0.2435 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ZBT คือ $ 1.1331922631579274 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.2476066385459085

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ZBT มีการเปลี่ยนแปลง +0.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.41% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -20.97% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ZEROBASE (ZBT) ข้อมูลการตลาด

No.461

22.00%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ZEROBASE คือ $ 50.42M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.24M อุปทานหมุนเวียนของ ZBT คือ 220.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 229.20M

ประวัติราคา ZEROBASE (ZBT) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ZEROBASE ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.003277-1.41%
30 วัน$ +0.0292+14.60%
60 วัน$ +0.0292+14.60%
90 วัน$ +0.0292+14.60%
การเปลี่ยนแปลงราคา ZEROBASE ในวันนี้

วันนี้ ZBT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.003277 (-1.41%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ZEROBASE ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.0292 (+14.60%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ZEROBASE ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ZBT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0292 (+14.60%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ZEROBASE ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.0292 (+14.60%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา ZEROBASE (ZBT) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา ZEROBASEทันที

อะไรคือ ZEROBASE (ZBT)

ZEROBASE เป็นเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานเข้ารหัสแบบกระจายศูนย์ ที่ช่วยให้สามารถประมวลผลข้อมูลนอกบล็อกเชนได้อย่างตรวจสอบได้ โดยใช้เทคโนโลยี Zero-Knowledge Proofs (ZKPs) และ Trusted Execution Environments (TEEs) เครือข่ายนี้เป็นพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังผลิตภัณฑ์อย่าง zkStaking, zkLogin และ ProofYield ซึ่งเชื่อมโยงระหว่าง DeFi ภาคสถาบัน ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ และกลยุทธ์สินทรัพย์โลกจริงเข้าด้วยกัน

ZEROBASE มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน ZEROBASE ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบZBTความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ ZEROBASE บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ ZEROBASE ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา ZEROBASE (USD)

ZEROBASE (ZBT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ZEROBASE (ZBT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ZEROBASE

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ZEROBASE ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ ZEROBASE (ZBT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ZEROBASE (ZBT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ZBTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ ZEROBASE (ZBT)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ ZEROBASEใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ ZEROBASE บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

ZBT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

ZEROBASE ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ZEROBASE ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ ZEROBASE อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ZEROBASE

วันนี้ ZEROBASE (ZBT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ZBT เป็นUSD คือ 0.2292 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ZBT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ZBT เป็น USD คือ $ 0.2292 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ZEROBASE คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ZBT คือ $ 50.42M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ZBT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ZBT คือ 220.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ZBT คือเท่าใด?
ZBT ถึงราคา ATH ที่ 1.1331922631579274 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ZBT คือเท่าไร?
ZBT ถึงราคา ATL ที่ 0.2476066385459085 USD
ปริมาณการเทรดของ ZBT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ZBT คือ $ 2.24M USD
ปีนี้ ZBT จะสูงขึ้นอีกไหม?
ZBT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ZBT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:33:25 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

