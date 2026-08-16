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ราคาปัจจุบัน NYM วันนี้ คือ 0.01858 THB มูลค่าตลาด NYM เท่ากับ 15,521,300.45450315546 THB ติดตามการอัปเดตราคา NYM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน NYM วันนี้ คือ 0.01858 THB มูลค่าตลาด NYM เท่ากับ 15,521,300.45450315546 THB ติดตามการอัปเดตราคา NYM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NYM

ข้อมูลราคา NYM

NYM คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ NYM

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ NYM

โทเคโนมิกส์ NYM

การคาดการณ์ราคา NYM

ประวัติ NYM

NYM คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง NYMเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต NYM

NYM USDT-M Futures

Pre-market

Earn

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NYM โลโก้

ราคา NYM(NYM)

ราคาปัจจุบัน 1 NYM เป็น THB

฿0.6087246
฿0.6087246฿0.6087246
+1.97%1D
THB
NYM (NYM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:58:42 (UTC+8)

ราคา NYM วันนี้

ราคาปัจจุบัน NYM (NYM) วันนี้ ฿ 0.01858, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.97% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NYM เป็น THB คือ ฿ 0.01858 ต่อ NYM.

NYM มีอันดับที่ #811 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 15.52M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 835.38M NYM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NYM เทรดระหว่าง ฿ 0.01772 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01869 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 192.73759101240805062 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.5783688268476498226

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NYM เคลื่อนไหว +0.37% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.43% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.97K.

NYM (NYM) ข้อมูลการตลาด

No.811

฿ 15.52M
฿ 15.52M฿ 15.52M

฿ 55.97K
฿ 55.97K฿ 55.97K

฿ 18.58M
฿ 18.58M฿ 18.58M

835.38M
835.38M 835.38M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

83.53%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NYM คือ ฿ 15.52M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.97K อุปทานหมุนเวียนของ NYM คือ 835.38M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 18.58M

ประวัติราคา NYM THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.01772
฿ 0.01772฿ 0.01772
ต่ำสุด 24h
฿ 0.01869
฿ 0.01869฿ 0.01869
สูงสุด 24h

฿ 0.01772
฿ 0.01772฿ 0.01772

฿ 0.01869
฿ 0.01869฿ 0.01869

฿ 192.73759101240805062
฿ 192.73759101240805062฿ 192.73759101240805062

฿ 0.5783688268476498226
฿ 0.5783688268476498226฿ 0.5783688268476498226

+0.37%

+1.97%

-0.43%

-0.43%

ประวัติราคา NYM (NYM) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา NYM ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0117602+1.97%
30 วัน฿ +0.00105+5.98%
60 วัน฿ -0.00003-0.17%
90 วัน฿ -0.0051-21.54%
การเปลี่ยนแปลงราคา NYM ในวันนี้

วันนี้ NYM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0117602 (+1.97%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา NYM ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00105 (+5.98%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา NYM ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน NYM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00003 (-0.17%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา NYM ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0051 (-21.54%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา NYM (NYM) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ NYM

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด NYM ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ NYM?

ราคาโทเค็น NYM ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. การยอมรับและการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้านความเป็นส่วนตัวของ Nym
2. การประกาศความร่วมมือกับโครงการที่เน้นด้านความเป็นส่วนตัว
3. การพัฒนาทางเทคนิคและการอัปเกรดโปรโตคอล
4. บรรยากาศและความเคลื่อนไหวของตลาดคริปโตเคอเรนซีโดยรวม
5. ข่าวสารด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับเหรียญความเป็นส่วนตัว
6. ดุลยภาพของอุปทานโทเค็นและผลตอบแทนจากการเดิมพัน
7. การแข่งขันจากโครงการบล็อกเชนที่เน้นด้านความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ
8. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
9. การเติบโตของชุมชนและกิจกรรมของนักพัฒนา
10. การผสานเข้ากับแอปพลิเคชัน DeFi และ Web3

ความผันผวนของตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม ยังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของราคา NYM อีกด้วย

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ NYM วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา NYM ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อ/ขายตามแนวโน้มตลาด การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน และการติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างต่อเนื่อง ความผันผวนของราคา NYM ทำให้การติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเทรดและนักลงทุน

การคาดการณ์ราคา NYM

การคาดการณ์ราคา NYM (NYM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NYM ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา NYM (NYM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ NYM อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา NYM จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NYM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา NYM

วิธีการซื้อและลงทุน NYM ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย NYM หรือยัง? การซื้อ NYM บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ NYM ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ NYM (NYM) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว NYM จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ NYM (NYM)

คุณสามารถทำอะไรกับ NYM ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ NYM ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ NYM (NYM)

NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes.

NYM ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก NYM ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ NYM อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

CoinList LaunchpadDePINEthereum Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ NYM

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:58:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ NYM (NYM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NYM

NYM USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด NYM (NYM) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน NYM ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
NYM/USDT
฿0.608069
฿0.608069฿0.608069
+1.81%
3.07M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
THB

1 NYM = 0.6090524 THB