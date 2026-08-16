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ราคาปัจจุบัน KAIO วันนี้ คือ 0.01784 THB มูลค่าตลาด KAIO เท่ากับ 12,153,500 THB ติดตามการอัปเดตราคา KAIO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน KAIO วันนี้ คือ 0.01784 THB มูลค่าตลาด KAIO เท่ากับ 12,153,500 THB ติดตามการอัปเดตราคา KAIO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KAIO

ข้อมูลราคา KAIO

KAIO คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ KAIO

โทเคโนมิกส์ KAIO

การคาดการณ์ราคา KAIO

ประวัติ KAIO

KAIO คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง KAIOเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา KAIO(KAIO)

ราคาปัจจุบัน 1 KAIO เป็น THB

฿0.5862224
฿0.5862224฿0.5862224
+0.90%1D
THB
KAIO (KAIO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:43:43 (UTC+8)

ราคา KAIO วันนี้

ราคาปัจจุบัน KAIO (KAIO) วันนี้ ฿ 0.01784, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.90% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KAIO เป็น THB คือ ฿ 0.01784 ต่อ KAIO.

KAIO มีอันดับที่ #716 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 12.15M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 681.25M KAIO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KAIO เทรดระหว่าง ฿ 0.01736 (ต่ำ) กับ ฿ 0.019 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 8.4761518556065780604 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.8639526357089135856

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KAIO เคลื่อนไหว -0.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.78% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 63.14K.

KAIO (KAIO) ข้อมูลการตลาด

No.716

฿ 12.15M
฿ 12.15M฿ 12.15M

฿ 63.14K
฿ 63.14K฿ 63.14K

฿ 178.40M
฿ 178.40M฿ 178.40M

681.25M
681.25M 681.25M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

6.81%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ KAIO คือ ฿ 12.15M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 63.14K อุปทานหมุนเวียนของ KAIO คือ 681.25M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 178.40M

ประวัติราคา KAIO THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.01736
฿ 0.01736฿ 0.01736
ต่ำสุด 24h
฿ 0.019
฿ 0.019฿ 0.019
สูงสุด 24h

฿ 0.01736
฿ 0.01736฿ 0.01736

฿ 0.019
฿ 0.019฿ 0.019

฿ 8.4761518556065780604
฿ 8.4761518556065780604฿ 8.4761518556065780604

฿ 0.8639526357089135856
฿ 0.8639526357089135856฿ 0.8639526357089135856

-0.28%

+0.90%

-0.78%

-0.78%

ประวัติราคา KAIO (KAIO) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา KAIO ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0052289+0.90%
30 วัน฿ +0.00059+3.42%
60 วัน฿ -0.00962-35.04%
90 วัน฿ -0.05216-74.52%
การเปลี่ยนแปลงราคา KAIO ในวันนี้

วันนี้ KAIO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0052289 (+0.90%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา KAIO ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00059 (+3.42%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา KAIO ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน KAIO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00962 (-35.04%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา KAIO ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.05216 (-74.52%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา KAIO (KAIO) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ KAIO

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด KAIO ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด KAIO วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด KAIO: ขาขึ้น ขาขึ้น 68% | ขาลง 32%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

**โครงสร้างตลาด** ราคาปัจจุบันของ KAIO_USDT บนกราฟ 4 ชั่วโมงอยู่ที่ 0.0389 โดยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 0.0401 อยู่ 3.0% และเคลื่อนไหวอยู่ในโซนล่างของแกนกลางระบบโครงสร้างราคา กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างก็แสดงสัดส่วนการซื้อในระดับ 3-4 ช่วงราคา ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเรียงตัวเป็นแนวขึ้น ราคาเคลื่อนไหวเหนือระดับ S1 (0.0375) อยู่ 3.7% และยังคงมีระยะห่างจากโซนแรงต้านของค่าเฉลี่ยกลาง **สถานะพลังงานตลาด** MACD ยังคงรักษาภาวะครอสโอเวอร์ขาขึ้น โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้าเคลื่อนไหวใกล้แนวระดับศูนย์ RSI อยู่ในช่วงกลาง ไม่ได้แสดงถึงความโดดเด่นของพลังงานฝ่ายซื้อหรือฝ่ายขายแบบใดเป็นพิเศษ ระบบเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและค่าดัชนี MACD มีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนพลังงานตลาดระยะกลางและระยะยาวกระจายตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างหลากหลาย **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน ระดับ R1 (0.0428) อยู่ห่างจากราคาปัจจุบัน 10.0% และถือเป็นแนวต้านใกล้เคียง ด้านล่าง ระดับ S1 (0.0375) อยู่ห่างจากราคาปัจจุบัน 3.6% เป็นแนวรับใกล้เคียง ขณะที่ค่าเฉลี่ยกลาง 0.0401 อยู่ห่างจากราคาปัจจุบัน 3.0% ซึ่งถูกทดสอบอย่างต่อเนื่องในฐานะโซนแบ่งแยกระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในระยะสั้น

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา KAIO

การคาดการณ์ราคา KAIO (KAIO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KAIO ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา KAIO (KAIO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ KAIO อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา KAIO จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KAIO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา KAIO

วิธีการซื้อและลงทุน KAIO ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย KAIO หรือยัง? การซื้อ KAIO บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ KAIO ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ KAIO (KAIO) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว KAIO จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ KAIO (KAIO)

คุณสามารถทำอะไรกับ KAIO ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ KAIO ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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อะไรคือ KAIO (KAIO)

KAIO is a cross-chain RWA tokenization protocol that enables asset managers to issue regulated fund products on-chain, providing institutional investors and retail users with secure, composable access to diversified yield. KAIO transforms tokenization from closed platforms into open, programmable financial infrastructure - bridging TradFi and DeFi through a compliant, auditable, and cross-chain architecture, targeting the $30 trillion tokenized-asset market.

KAIO ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก KAIO ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ KAIO อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ KAIO

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:43:43 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ KAIO (KAIO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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KAIO USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด KAIO (KAIO) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน KAIO ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
KAIO/USDC
฿0.5868796
฿0.5868796฿0.5868796
+0.67%
2.92M (USDT)
KAIO/USDT
฿0.5872082
฿0.5872082฿0.5872082
+0.56%
3.56M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ KAIO เป็น THB

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KAIO
KAIO
THB
THB

1 KAIO = 0.5862224 THB