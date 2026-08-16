ราคา KAIO(KAIO)
ราคาปัจจุบัน KAIO (KAIO) วันนี้ ฿ 0.01784, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.90% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KAIO เป็น THB คือ ฿ 0.01784 ต่อ KAIO.
KAIO มีอันดับที่ #716 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 12.15M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 681.25M KAIO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KAIO เทรดระหว่าง ฿ 0.01736 (ต่ำ) กับ ฿ 0.019 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 8.4761518556065780604 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.8639526357089135856
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KAIO เคลื่อนไหว -0.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.78% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 63.14K.
No.716
6.81%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ KAIO คือ ฿ 12.15M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 63.14K อุปทานหมุนเวียนของ KAIO คือ 681.25M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 178.40M
-0.28%
+0.90%
-0.78%
-0.78%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา KAIO ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0052289
|+0.90%
|30 วัน
|฿ +0.00059
|+3.42%
|60 วัน
|฿ -0.00962
|-35.04%
|90 วัน
|฿ -0.05216
|-74.52%
วันนี้ KAIO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0052289 (+0.90%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00059 (+3.42%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน KAIO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00962 (-35.04%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.05216 (-74.52%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด KAIO ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด KAIO: ขาขึ้น ขาขึ้น 68% | ขาลง 32%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
**โครงสร้างตลาด** ราคาปัจจุบันของ KAIO_USDT บนกราฟ 4 ชั่วโมงอยู่ที่ 0.0389 โดยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 0.0401 อยู่ 3.0% และเคลื่อนไหวอยู่ในโซนล่างของแกนกลางระบบโครงสร้างราคา กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างก็แสดงสัดส่วนการซื้อในระดับ 3-4 ช่วงราคา ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเรียงตัวเป็นแนวขึ้น ราคาเคลื่อนไหวเหนือระดับ S1 (0.0375) อยู่ 3.7% และยังคงมีระยะห่างจากโซนแรงต้านของค่าเฉลี่ยกลาง **สถานะพลังงานตลาด** MACD ยังคงรักษาภาวะครอสโอเวอร์ขาขึ้น โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้าเคลื่อนไหวใกล้แนวระดับศูนย์ RSI อยู่ในช่วงกลาง ไม่ได้แสดงถึงความโดดเด่นของพลังงานฝ่ายซื้อหรือฝ่ายขายแบบใดเป็นพิเศษ ระบบเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและค่าดัชนี MACD มีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนพลังงานตลาดระยะกลางและระยะยาวกระจายตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างหลากหลาย **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน ระดับ R1 (0.0428) อยู่ห่างจากราคาปัจจุบัน 10.0% และถือเป็นแนวต้านใกล้เคียง ด้านล่าง ระดับ S1 (0.0375) อยู่ห่างจากราคาปัจจุบัน 3.6% เป็นแนวรับใกล้เคียง ขณะที่ค่าเฉลี่ยกลาง 0.0401 อยู่ห่างจากราคาปัจจุบัน 3.0% ซึ่งถูกทดสอบอย่างต่อเนื่องในฐานะโซนแบ่งแยกระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในระยะสั้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ KAIO อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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KAIO is a cross-chain RWA tokenization protocol that enables asset managers to issue regulated fund products on-chain, providing institutional investors and retail users with secure, composable access to diversified yield. KAIO transforms tokenization from closed platforms into open, programmable financial infrastructure - bridging TradFi and DeFi through a compliant, auditable, and cross-chain architecture, targeting the $30 trillion tokenized-asset market.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก KAIO ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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