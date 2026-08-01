ราคา WAX(WAXP)
ราคาปัจจุบัน WAX (WAXP) วันนี้ ฿ 0.003659, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WAXP เป็น THB คือ ฿ 0.003659 ต่อ WAXP.
WAX มีอันดับที่ #705 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 16.86M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.61B WAXP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WAXP เทรดระหว่าง ฿ 0.003626 (ต่ำ) กับ ฿ 0.003696 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 164.30024026870726822 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1420189821319622848
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WAXP เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.51% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.09K.
No.705
WAX
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ WAX คือ ฿ 16.86M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.09K อุปทานหมุนเวียนของ WAXP คือ 4.61B โดยมีอุปทานรวมที่ 4608433461.25163269 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 16.86M
0.00%
-0.02%
-7.51%
-7.51%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา WAX ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00002399
|-0.02%
|30 วัน
|฿ -0.000313
|-7.89%
|60 วัน
|฿ -0.000725
|-16.54%
|90 วัน
|฿ -0.00272
|-42.64%
วันนี้ WAXP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00002399 (-0.02%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000313 (-7.89%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WAXP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000725 (-16.54%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00272 (-42.64%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด WAX ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด WAXP: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
WAXP_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ที่ระดับ 0.003708 โดยอยู่ระหว่างจุดศูนย์กลาง S2 และ S1 ราคาปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้น (SMA) ซึ่งแสดงถึงสัญญาณการซื้อในกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นโครงสร้างเชิงลบแบบกลางๆ โดยจุดสูงสุดและต่ำสุดยังไม่สามารถทะลุขอบเขตของช่วงการแกว่งตัวก่อนหน้าได้ ดัชนี MACD แสดงสถานะการตัดขวางลง โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ากำลังกระจายตัวลง ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่มีค่าอ่านที่แสดงถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกินอย่างรุนแรง ขณะเดียวกันค่า KDJ และ StochRSI สะท้อนให้เห็นถึงพลังงานการเคลื่อนไหวที่กระจัดกระจาย ขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แถบ Bollinger Bands หดตัวแคบลง ความผันผวนของราคาลดลง ตลาดกำลังรอคอยการเลือกทิศทางที่ชัดเจน ระดับแนวต้านใกล้เคียงที่สุดอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.003714 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง +0.16% แนวต้านถัดไปอยู่ที่ค่าเฉลี่ยกลาง 0.003744 ห่างจากปัจจุบัน +0.97% สำหรับแนวรับใกล้เคียงที่สุดอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.003698 ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน -0.27% ส่วนระดับแนวต้านที่สำคัญถัดไปคือ R1 ที่ 0.003760 ขณะที่โซนใต้ S3 ยังไม่ถูกพิจารณาเป็นจุดสำคัญในการวิเคราะห์ในเวลานี้
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ WAX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก WAX ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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