ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน WAX วันนี้ คือ 0.003659 THB มูลค่าตลาด WAXP เท่ากับ 16,855,171.4890101684448 THB ติดตามการอัปเดตราคา WAXP เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน WAX วันนี้ คือ 0.003659 THB มูลค่าตลาด WAXP เท่ากับ 16,855,171.4890101684448 THB ติดตามการอัปเดตราคา WAXP เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WAXP

ข้อมูลราคา WAXP

WAXP คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ WAXP

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ WAXP

โทเคโนมิกส์ WAXP

การคาดการณ์ราคา WAXP

ประวัติ WAXP

WAXP คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง WAXPเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต WAXP

WAXP USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

WAX โลโก้

ราคา WAX(WAXP)

ราคาปัจจุบัน 1 WAXP เป็น THB

฿0.11994202
฿0.11994202฿0.11994202
-0.02%1D
THB
WAX (WAXP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:06:58 (UTC+8)

ราคา WAX วันนี้

ราคาปัจจุบัน WAX (WAXP) วันนี้ ฿ 0.003659, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WAXP เป็น THB คือ ฿ 0.003659 ต่อ WAXP.

WAX มีอันดับที่ #705 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 16.86M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.61B WAXP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WAXP เทรดระหว่าง ฿ 0.003626 (ต่ำ) กับ ฿ 0.003696 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 164.30024026870726822 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1420189821319622848

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WAXP เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.51% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.09K.

WAX (WAXP) ข้อมูลการตลาด

No.705

฿ 16.86M
฿ 16.86M฿ 16.86M

฿ 58.09K
฿ 58.09K฿ 58.09K

฿ 16.86M
฿ 16.86M฿ 16.86M

4.61B
4.61B 4.61B

--
----

4,608,433,461.25163269
4,608,433,461.25163269 4,608,433,461.25163269

WAX

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ WAX คือ ฿ 16.86M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.09K อุปทานหมุนเวียนของ WAXP คือ 4.61B โดยมีอุปทานรวมที่ 4608433461.25163269 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 16.86M

ประวัติราคา WAX THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.003626
฿ 0.003626฿ 0.003626
ต่ำสุด 24h
฿ 0.003696
฿ 0.003696฿ 0.003696
สูงสุด 24h

฿ 0.003626
฿ 0.003626฿ 0.003626

฿ 0.003696
฿ 0.003696฿ 0.003696

฿ 164.30024026870726822
฿ 164.30024026870726822฿ 164.30024026870726822

฿ 0.1420189821319622848
฿ 0.1420189821319622848฿ 0.1420189821319622848

0.00%

-0.02%

-7.51%

-7.51%

ประวัติราคา WAX (WAXP) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา WAX ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00002399-0.02%
30 วัน฿ -0.000313-7.89%
60 วัน฿ -0.000725-16.54%
90 วัน฿ -0.00272-42.64%
การเปลี่ยนแปลงราคา WAX ในวันนี้

วันนี้ WAXP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00002399 (-0.02%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา WAX ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000313 (-7.89%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา WAX ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WAXP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000725 (-16.54%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา WAX ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00272 (-42.64%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา WAX (WAXP) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา WAXทันที

การวิเคราะห์ WAX

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด WAX ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด WAX วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด WAXP: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

WAXP_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ที่ระดับ 0.003708 โดยอยู่ระหว่างจุดศูนย์กลาง S2 และ S1 ราคาปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้น (SMA) ซึ่งแสดงถึงสัญญาณการซื้อในกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นโครงสร้างเชิงลบแบบกลางๆ โดยจุดสูงสุดและต่ำสุดยังไม่สามารถทะลุขอบเขตของช่วงการแกว่งตัวก่อนหน้าได้ ดัชนี MACD แสดงสถานะการตัดขวางลง โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ากำลังกระจายตัวลง ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่มีค่าอ่านที่แสดงถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกินอย่างรุนแรง ขณะเดียวกันค่า KDJ และ StochRSI สะท้อนให้เห็นถึงพลังงานการเคลื่อนไหวที่กระจัดกระจาย ขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แถบ Bollinger Bands หดตัวแคบลง ความผันผวนของราคาลดลง ตลาดกำลังรอคอยการเลือกทิศทางที่ชัดเจน ระดับแนวต้านใกล้เคียงที่สุดอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.003714 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง +0.16% แนวต้านถัดไปอยู่ที่ค่าเฉลี่ยกลาง 0.003744 ห่างจากปัจจุบัน +0.97% สำหรับแนวรับใกล้เคียงที่สุดอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.003698 ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน -0.27% ส่วนระดับแนวต้านที่สำคัญถัดไปคือ R1 ที่ 0.003760 ขณะที่โซนใต้ S3 ยังไม่ถูกพิจารณาเป็นจุดสำคัญในการวิเคราะห์ในเวลานี้

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ WAX?

ราคาของ WAX (WAXP) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. การใช้งานในวงการเกม – WAX มุ่งเน้นไปที่ NFT และ dApp ด้านเกม ดังนั้นเมื่อมีการใช้งานแพลตฟอร์มเกมเพิ่มขึ้น ก็ยิ่งส่งผลให้ความต้องการเพิ่มสูงขึ้น
2. แนวโน้มตลาด NFT – เนื่องจาก WAX เป็นบล็อกเชนที่มุ่งเน้นด้านเกม ความนิยมของ NFT จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของ WAXP
3. การประกาศความร่วมมือ – การจับมือร่วมกับผู้พัฒนาเกมและแบรนด์ใหญ่ ๆ ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน
4. ประโยชน์ของโทเค็น – WAXP ถูกใช้สำหรับการเดิมพัน การกำกับดูแล และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมบนบล็อกเชน WAX
5. ความเชื่อมั่นของตลาด – สภาพตลาดคริปโตเคอเรนซีโดยรวมมีผลต่อ WAXP ควบคู่ไปกับเหรียญอื่น ๆ ในตลาด
6. การแข่งขัน – ประสิทธิภาพของ WAX เมื่อเทียบกับบล็อกเชนด้านเกมอื่น ๆ เช่น Enjin หรือ Immutable X
7. การพัฒนาทางเทคนิค – การอัปเกรดแพลตฟอร์มและฟีเจอร์ใหม่ ๆ มีผลต่อมูลค่าในระยะยาว
8. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัว – ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักสอดคล้องกับความผันผวนของราคา

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ WAX วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ WAX (WAXP) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน เนื่องจาก WAX เป็นเครื่องขับเคลื่อนตลาด NFT และแพลตฟอร์มเกม การเคลื่อนไหวของราคาจึงส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลและการสร้างกำไรจากการซื้อขายของพวกเขา

การคาดการณ์ราคา WAX

การคาดการณ์ราคา WAX (WAXP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WAXP ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา WAX (WAXP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ WAX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา WAX จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WAXP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา WAX

วิธีการซื้อและลงทุน WAX ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย WAX หรือยัง? การซื้อ WAXP บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ WAX ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ WAX (WAXP) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว WAX จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ WAX (WAXP)

คุณสามารถทำอะไรกับ WAX ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ WAX ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ WAX (WAXP) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ WAX (WAXP)

WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS.

WAX ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก WAX ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ WAX อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemGaming (GameFi)Gaming Blockchains

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ WAX

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:06:58 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ WAX (WAXP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WAX

WAXP USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ WAXP โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส WAXP USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด WAX (WAXP) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน WAX ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
WAXP/USDT
฿0.12010592
฿0.12010592฿0.12010592
+0.13%
15.91M (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0.82094232
฿0.82094232฿0.82094232

+50.87%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.3499982
฿2.3499982฿2.3499982

+0.71%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.06447826
฿0.06447826฿0.06447826

-18.88%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.288464
฿0.288464฿0.288464

+0.22%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

฿0.978483
฿0.978483฿0.978483

+171.36%

xPayLink

xPayLink

XPLK

฿0.4382686
฿0.4382686฿0.4382686

+90.72%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

฿46.43287
฿46.43287฿46.43287

+86.38%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0.006038076
฿0.006038076฿0.006038076

+21.98%

Block Street

Block Street

BSB

฿4.399076
฿4.399076฿4.399076

+2.23%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ WAXP เป็น THB

จำนวน

WAXP
WAXP
THB
THB

1 WAXP = 0.11994202 THB