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ราคาปัจจุบัน Kintara วันนี้ คือ 0.002726 THB มูลค่าตลาด KINS เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา KINS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Kintara วันนี้ คือ 0.002726 THB มูลค่าตลาด KINS เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา KINS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KINS

ข้อมูลราคา KINS

KINS คืออะไร

โทเคโนมิกส์ KINS

การคาดการณ์ราคา KINS

ประวัติ KINS

KINS คู่มือการซื้อ

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ราคา Kintara(KINS)

ราคาปัจจุบัน 1 KINS เป็น THB

฿0.08964208
฿0.08964208฿0.08964208
-11.42%1D
THB
Kintara (KINS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:48:14 (UTC+8)

ราคา Kintara วันนี้

ราคาปัจจุบัน Kintara (KINS) วันนี้ ฿ 0.002726, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 11.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KINS เป็น THB คือ ฿ 0.002726 ต่อ KINS.

Kintara มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- KINS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KINS เทรดระหว่าง ฿ 0.002704 (ต่ำ) กับ ฿ 0.003156 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KINS เคลื่อนไหว -1.27% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.65% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 53.60K.

Kintara (KINS) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 53.60K
฿ 53.60K฿ 53.60K

฿ 2.71M
฿ 2.71M฿ 2.71M

--
----

995,436,192.62
995,436,192.62 995,436,192.62

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kintara คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 53.60K อุปทานหมุนเวียนของ KINS คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 995436192.62 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 2.71M

ประวัติราคา Kintara THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.002704
฿ 0.002704฿ 0.002704
ต่ำสุด 24h
฿ 0.003156
฿ 0.003156฿ 0.003156
สูงสุด 24h

฿ 0.002704
฿ 0.002704฿ 0.002704

฿ 0.003156
฿ 0.003156฿ 0.003156

--
----

--
----

-1.27%

-11.42%

-5.65%

-5.65%

ประวัติราคา Kintara (KINS) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Kintara ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.01155693-11.42%
30 วัน฿ -0.001755-39.17%
60 วัน฿ -0.010597-79.54%
90 วัน฿ +0.001726+172.60%
การเปลี่ยนแปลงราคา Kintara ในวันนี้

วันนี้ KINS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01155693 (-11.42%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Kintara ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.001755 (-39.17%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Kintara ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน KINS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.010597 (-79.54%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Kintara ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.001726 (+172.60%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Kintara (KINS) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Kintara

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Kintara ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Kintara วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด KINS: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

KINS_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนไหวต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง (Hub Point) ที่ระดับ 0.002845 ประมาณ 0.4% ราคาปัจจุบันอยู่ในโซนเปลี่ยนผ่านระหว่างแนวรับ S1 และแนวกลางของตลาด กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทั้งหมดแสดงสัญญาณซื้อ ส่วนโครงสร้างแนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นการเคลื่อนไหวแบบทรงตัวในลักษณะไม่ชัดเจน ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถสร้างสมดุลได้ชั่วคราวบริเวณแนวกลาง ขณะเดียวกันยังไม่มีรูปแบบการทะลุแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่ชัดเจนเกิดขึ้น ดัชนี MACD แสดงสัญญาณการตัดข้ามขึ้น (Golden Cross) พร้อมกับแรงผลักดันระยะสั้นที่กำลังฟื้นตัวขึ้น ดัชนี RSI อยู่ในช่วงค่ากลาง ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปในทิศทางเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ แรงซื้อครอบครองสถานะเหนือกว่าในกรอบเวลาเฉพาะ แต่แรงขายยังไม่สามารถกลับมาสร้างแรงกดดันได้อย่างมีนัยสำคัญ การกระจายพลังงานของแรงซื้อสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของฝ่ายซื้อในการกลับมาควบคุมตลาดอีกครั้ง ระดับแนวต้านแรก R1 อยู่ที่ 0.002974 ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 3.1% แนวต้านระยะไกล R2 อยู่ที่ 0.003107 ห่างจากปัจจุบัน 9.7% สำหรับแนวรับแรก S1 อยู่ที่ 0.002712 ห่างจากระดับปัจจุบัน 4.2% และแนวรับใกล้เคียง S2 อยู่ที่ 0.002583 ห่างจากปัจจุบัน 8.8% ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้กับแนวกลางมาก หากราคาสามารถทะลุแนวกลางได้ จะทำให้โครงสร้างระยะสั้นเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง ในทางกลับกัน หากหลุดพ้นแนวรับ S1 ก็อาจเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลดลงได้อีก

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Kintara

การคาดการณ์ราคา Kintara (KINS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KINS ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Kintara (KINS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Kintara อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Kintara จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KINS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Kintara

วิธีการซื้อและลงทุน Kintara ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Kintara หรือยัง? การซื้อ KINS บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Kintara ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Kintara (KINS) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Kintara จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Kintara (KINS)

คุณสามารถทำอะไรกับ Kintara ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Kintara ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Kintara (KINS) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Kintara (KINS)

An isometric MMO where you play to earn, buy and sell for $KINS, explore quests and adventure with friends.

Kintara ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Kintara ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Gaming (GameFi)Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kintara

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:48:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Kintara (KINS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Kintara (KINS) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Kintara ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
KINS/USD1
฿0.09082504
฿0.09082504฿0.09082504
-11.77%
19.04M (USDT)
KINS/USDT
฿0.0893792
฿0.0893792฿0.0893792
-11.51%
18.58M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 KINS = 0.08957636 THB