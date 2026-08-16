ราคา Kintara(KINS)
ราคาปัจจุบัน Kintara (KINS) วันนี้ ฿ 0.002726, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 11.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KINS เป็น THB คือ ฿ 0.002726 ต่อ KINS.
Kintara มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- KINS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KINS เทรดระหว่าง ฿ 0.002704 (ต่ำ) กับ ฿ 0.003156 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KINS เคลื่อนไหว -1.27% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.65% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 53.60K.
SOL
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kintara คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 53.60K อุปทานหมุนเวียนของ KINS คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 995436192.62 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 2.71M
-1.27%
-11.42%
-5.65%
-5.65%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Kintara ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.01155693
|-11.42%
|30 วัน
|฿ -0.001755
|-39.17%
|60 วัน
|฿ -0.010597
|-79.54%
|90 วัน
|฿ +0.001726
|+172.60%
วันนี้ KINS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01155693 (-11.42%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.001755 (-39.17%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน KINS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.010597 (-79.54%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.001726 (+172.60%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Kintara ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด KINS: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
KINS_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนไหวต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง (Hub Point) ที่ระดับ 0.002845 ประมาณ 0.4% ราคาปัจจุบันอยู่ในโซนเปลี่ยนผ่านระหว่างแนวรับ S1 และแนวกลางของตลาด กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทั้งหมดแสดงสัญญาณซื้อ ส่วนโครงสร้างแนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นการเคลื่อนไหวแบบทรงตัวในลักษณะไม่ชัดเจน ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถสร้างสมดุลได้ชั่วคราวบริเวณแนวกลาง ขณะเดียวกันยังไม่มีรูปแบบการทะลุแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่ชัดเจนเกิดขึ้น ดัชนี MACD แสดงสัญญาณการตัดข้ามขึ้น (Golden Cross) พร้อมกับแรงผลักดันระยะสั้นที่กำลังฟื้นตัวขึ้น ดัชนี RSI อยู่ในช่วงค่ากลาง ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปในทิศทางเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ แรงซื้อครอบครองสถานะเหนือกว่าในกรอบเวลาเฉพาะ แต่แรงขายยังไม่สามารถกลับมาสร้างแรงกดดันได้อย่างมีนัยสำคัญ การกระจายพลังงานของแรงซื้อสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของฝ่ายซื้อในการกลับมาควบคุมตลาดอีกครั้ง ระดับแนวต้านแรก R1 อยู่ที่ 0.002974 ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 3.1% แนวต้านระยะไกล R2 อยู่ที่ 0.003107 ห่างจากปัจจุบัน 9.7% สำหรับแนวรับแรก S1 อยู่ที่ 0.002712 ห่างจากระดับปัจจุบัน 4.2% และแนวรับใกล้เคียง S2 อยู่ที่ 0.002583 ห่างจากปัจจุบัน 8.8% ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้กับแนวกลางมาก หากราคาสามารถทะลุแนวกลางได้ จะทำให้โครงสร้างระยะสั้นเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง ในทางกลับกัน หากหลุดพ้นแนวรับ S1 ก็อาจเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลดลงได้อีก
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Kintara อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Kintara ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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