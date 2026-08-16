ราคา OneFootball Credits(OFC)
ราคาปัจจุบัน OneFootball Credits (OFC) วันนี้ ฿ 0.008181, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน OFC เป็น THB คือ ฿ 0.008181 ต่อ OFC.
OneFootball Credits มีอันดับที่ #1206 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.32M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 161.27M OFC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OFC เทรดระหว่าง ฿ 0.007933 (ต่ำ) กับ ฿ 0.008834 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5.5723235923616460276 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.0017610080498563752
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น OFC เคลื่อนไหว +0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -18.24% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 99.33K.
No.1206
16.12%
BASE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ OneFootball Credits คือ ฿ 1.32M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 99.33K อุปทานหมุนเวียนของ OFC คือ 161.27M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 8.18M
+0.19%
-0.15%
-18.24%
-18.24%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา OneFootball Credits ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00040296
|-0.15%
|30 วัน
|฿ -0.003479
|-29.84%
|60 วัน
|฿ -0.020849
|-71.82%
|90 วัน
|฿ -0.043519
|-84.18%
วันนี้ OFC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00040296 (-0.15%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.003479 (-29.84%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน OFC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.020849 (-71.82%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.043519 (-84.18%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด OneFootball Credits ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด OFC: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
OFC_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.008133 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางของตลาดที่ 0.00851 ระบบโครงสร้างแนวรับแนวต้านแสดงให้เห็นว่า S2 อยู่ที่ 0.00832 และ S1 อยู่ที่ 0.00843 ขณะนี้โครงสร้างราคาอยู่ในโซนราคาต่ำ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้ง 7 เส้นและ EMA ต่างก็ส่งสัญญาณซื้อ ราคาได้เบี่ยงเบนออกจากค่าเฉลี่ยกลางอย่างชัดเจน ส่งผลให้โครงสร้างระยะสั้นเน้นไปทางการปรับตัวกลับมา ดัชนี MACD ได้เกิดสัญญาณครอสมากขึ้น (Death Cross) ทำให้ทิศทางพลังงานราคาเริ่มแตกต่างจากเดิม RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงถึงภาวะซื้อหรือขายมากเกินไป ขณะที่ดัชนีความเร็วในการเคลื่อนไหว (Fast and Slow Indicator) ทำงานแยกชั้นกัน ซึ่งสะท้อนถึงแรงขับเคลื่อนระยะสั้นที่ลดลง ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับปกติ ไม่มีการขยายตัวหรือหดตัวอย่างชัดเจน สำหรับค่า KDJ และ StochRSI ยังคงต้องรอการยืนยันจากข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินจุดเปลี่ยนเชิงละเอียด ภาพรวมของพลังงานตลาดกระจายตัว ขาดแรงผลักดันที่เป็นแนวโน้มเดียว ระดับราคาอ้างอิงใกล้เคียง ได้แก่ S2 ที่ 0.00832 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 2.3% ด้านบน มีแนวต้านแรกที่ S1 ที่ 0.00843 ห่างจากปัจจุบันราว 3.6% ขณะที่ค่าเฉลี่ยกลาง 0.00851 เป็นระดับสำคัญที่อยู่ไกลออกไป ห่างจากปัจจุบันประมาณ 4.6% สำหรับแนวรับด้านล่าง ควรติดตามบริเวณจุดต่ำสุดก่อนหน้า ขณะที่ R1 อยู่ที่ 0.00862 และ R2 อยู่ที่ 0.00870 เป็นเป้าหมายการขยับตัวขึ้นในอนาคต ผู้เทรดควรเฝ้าระวังการทรงตัวของราคาบริเวณ S2 เพื่อประเมินโอกาสการฟื้นตัวในระยะสั้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ OneFootball Credits อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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OneFootball Credits ($OFC) คือโทเคนที่เป็นขุมพลังให้กับระบบเศรษฐกิจแฟนบอลของ OneFootball แพลตฟอร์มสื่อฟุตบอลชั้นนำระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 และตอนนี้กำลังขยายตัวไปไกลกว่าการเป็นเพียงสื่อ โดย OneFootball Club ได้เปิดตัว FanPass ซึ่งเป็นระบบอัตลักษณ์ของแฟนบอลบนเชน ที่ช่วยให้สโมสรและแบรนด์ต่างๆ สามารถรับรู้และตอบแทนการมีส่วนร่วมของแฟนบอลได้ ด้วย $OFC นี้ OneFootball ตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนแฟนบอลกว่า 3.5 พันล้านคนให้กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจแฟนบอลระดับโลกที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก OneFootball Credits ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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