ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน OneFootball Credits วันนี้ คือ 0.008181 THB มูลค่าตลาด OFC เท่ากับ 1,319,388.07527 THB ติดตามการอัปเดตราคา OFC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน OneFootball Credits วันนี้ คือ 0.008181 THB มูลค่าตลาด OFC เท่ากับ 1,319,388.07527 THB ติดตามการอัปเดตราคา OFC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OFC

ข้อมูลราคา OFC

OFC คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ OFC

โทเคโนมิกส์ OFC

การคาดการณ์ราคา OFC

ประวัติ OFC

OFC คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง OFCเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต OFC

OFC USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

OneFootball Credits โลโก้

ราคา OneFootball Credits(OFC)

ราคาปัจจุบัน 1 OFC เป็น THB

฿0.26823874
฿0.26823874฿0.26823874
-0.15%1D
THB
OneFootball Credits (OFC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:59:45 (UTC+8)

ราคา OneFootball Credits วันนี้

ราคาปัจจุบัน OneFootball Credits (OFC) วันนี้ ฿ 0.008181, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน OFC เป็น THB คือ ฿ 0.008181 ต่อ OFC.

OneFootball Credits มีอันดับที่ #1206 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.32M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 161.27M OFC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OFC เทรดระหว่าง ฿ 0.007933 (ต่ำ) กับ ฿ 0.008834 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5.5723235923616460276 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.0017610080498563752

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น OFC เคลื่อนไหว +0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -18.24% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 99.33K.

OneFootball Credits (OFC) ข้อมูลการตลาด

No.1206

฿ 1.32M
฿ 1.32M฿ 1.32M

฿ 99.33K
฿ 99.33K฿ 99.33K

฿ 8.18M
฿ 8.18M฿ 8.18M

161.27M
161.27M 161.27M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.12%

BASE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ OneFootball Credits คือ ฿ 1.32M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 99.33K อุปทานหมุนเวียนของ OFC คือ 161.27M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 8.18M

ประวัติราคา OneFootball Credits THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.007933
฿ 0.007933฿ 0.007933
ต่ำสุด 24h
฿ 0.008834
฿ 0.008834฿ 0.008834
สูงสุด 24h

฿ 0.007933
฿ 0.007933฿ 0.007933

฿ 0.008834
฿ 0.008834฿ 0.008834

฿ 5.5723235923616460276
฿ 5.5723235923616460276฿ 5.5723235923616460276

฿ 1.0017610080498563752
฿ 1.0017610080498563752฿ 1.0017610080498563752

+0.19%

-0.15%

-18.24%

-18.24%

ประวัติราคา OneFootball Credits (OFC) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา OneFootball Credits ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00040296-0.15%
30 วัน฿ -0.003479-29.84%
60 วัน฿ -0.020849-71.82%
90 วัน฿ -0.043519-84.18%
การเปลี่ยนแปลงราคา OneFootball Credits ในวันนี้

วันนี้ OFC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00040296 (-0.15%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา OneFootball Credits ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.003479 (-29.84%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา OneFootball Credits ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน OFC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.020849 (-71.82%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา OneFootball Credits ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.043519 (-84.18%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา OneFootball Credits (OFC) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา OneFootball Creditsทันที

การวิเคราะห์ OneFootball Credits

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด OneFootball Credits ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด OneFootball Credits วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด OFC: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

OFC_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.008133 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางของตลาดที่ 0.00851 ระบบโครงสร้างแนวรับแนวต้านแสดงให้เห็นว่า S2 อยู่ที่ 0.00832 และ S1 อยู่ที่ 0.00843 ขณะนี้โครงสร้างราคาอยู่ในโซนราคาต่ำ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้ง 7 เส้นและ EMA ต่างก็ส่งสัญญาณซื้อ ราคาได้เบี่ยงเบนออกจากค่าเฉลี่ยกลางอย่างชัดเจน ส่งผลให้โครงสร้างระยะสั้นเน้นไปทางการปรับตัวกลับมา ดัชนี MACD ได้เกิดสัญญาณครอสมากขึ้น (Death Cross) ทำให้ทิศทางพลังงานราคาเริ่มแตกต่างจากเดิม RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงถึงภาวะซื้อหรือขายมากเกินไป ขณะที่ดัชนีความเร็วในการเคลื่อนไหว (Fast and Slow Indicator) ทำงานแยกชั้นกัน ซึ่งสะท้อนถึงแรงขับเคลื่อนระยะสั้นที่ลดลง ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับปกติ ไม่มีการขยายตัวหรือหดตัวอย่างชัดเจน สำหรับค่า KDJ และ StochRSI ยังคงต้องรอการยืนยันจากข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินจุดเปลี่ยนเชิงละเอียด ภาพรวมของพลังงานตลาดกระจายตัว ขาดแรงผลักดันที่เป็นแนวโน้มเดียว ระดับราคาอ้างอิงใกล้เคียง ได้แก่ S2 ที่ 0.00832 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 2.3% ด้านบน มีแนวต้านแรกที่ S1 ที่ 0.00843 ห่างจากปัจจุบันราว 3.6% ขณะที่ค่าเฉลี่ยกลาง 0.00851 เป็นระดับสำคัญที่อยู่ไกลออกไป ห่างจากปัจจุบันประมาณ 4.6% สำหรับแนวรับด้านล่าง ควรติดตามบริเวณจุดต่ำสุดก่อนหน้า ขณะที่ R1 อยู่ที่ 0.00862 และ R2 อยู่ที่ 0.00870 เป็นเป้าหมายการขยับตัวขึ้นในอนาคต ผู้เทรดควรเฝ้าระวังการทรงตัวของราคาบริเวณ S2 เพื่อประเมินโอกาสการฟื้นตัวในระยะสั้น

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา OneFootball Credits

การคาดการณ์ราคา OneFootball Credits (OFC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ OFC ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา OneFootball Credits (OFC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ OneFootball Credits อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา OneFootball Credits จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา OFC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา OneFootball Credits

วิธีการซื้อและลงทุน OneFootball Credits ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย OneFootball Credits หรือยัง? การซื้อ OFC บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ OneFootball Credits ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ OneFootball Credits (OFC) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว OneFootball Credits จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ OneFootball Credits (OFC)

คุณสามารถทำอะไรกับ OneFootball Credits ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ OneFootball Credits ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ OneFootball Credits (OFC) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ OneFootball Credits (OFC)

OneFootball Credits ($OFC) คือโทเคนที่เป็นขุมพลังให้กับระบบเศรษฐกิจแฟนบอลของ OneFootball แพลตฟอร์มสื่อฟุตบอลชั้นนำระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 และตอนนี้กำลังขยายตัวไปไกลกว่าการเป็นเพียงสื่อ โดย OneFootball Club ได้เปิดตัว FanPass ซึ่งเป็นระบบอัตลักษณ์ของแฟนบอลบนเชน ที่ช่วยให้สโมสรและแบรนด์ต่างๆ สามารถรับรู้และตอบแทนการมีส่วนร่วมของแฟนบอลได้ ด้วย $OFC นี้ OneFootball ตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนแฟนบอลกว่า 3.5 พันล้านคนให้กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจแฟนบอลระดับโลกที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

OneFootball Credits ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก OneFootball Credits ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ OneFootball Credits อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AnalyticsBase EcosystemCoinList Launchpad

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ OneFootball Credits

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:59:45 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ OneFootball Credits (OFC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OneFootball Credits

OFC USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ OFC โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส OFC USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด OneFootball Credits (OFC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน OneFootball Credits ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
OFC/USDT
฿0.26741924
฿0.26741924฿0.26741924
-0.38%
12.00M (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0.4249927
฿0.4249927฿0.4249927

-14.94%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.2133056
฿2.2133056฿2.2133056

-2.08%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.06467494
฿0.06467494฿0.06467494

-41.83%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.2914142
฿0.2914142฿0.2914142

-7.10%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0.007660686
฿0.007660686฿0.007660686

+386.87%

UPCX

UPCX

UPC

฿5.2448
฿5.2448฿5.2448

+19.58%

Velvet

Velvet

VELVET

฿32.3984408
฿32.3984408฿32.3984408

+9.63%

Bitway

Bitway

BTW

฿10.48215894
฿10.48215894฿10.48215894

+12.67%

SkyAI

SkyAI

SKYAI

฿2.325741
฿2.325741฿2.325741

+13.10%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ OFC เป็น THB

จำนวน

OFC
OFC
THB
THB

1 OFC = 0.26817318 THB