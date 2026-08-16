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ราคาปัจจุบัน Fefer วันนี้ คือ 0.001128 THB มูลค่าตลาด FEFER เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา FEFER เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Fefer วันนี้ คือ 0.001128 THB มูลค่าตลาด FEFER เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา FEFER เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FEFER

ข้อมูลราคา FEFER

FEFER คืออะไร

โทเคโนมิกส์ FEFER

การคาดการณ์ราคา FEFER

ประวัติ FEFER

FEFER คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง FEFERเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต FEFER

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ราคา Fefer(FEFER)

ราคาปัจจุบัน 1 FEFER เป็น THB

฿0.03706608
฿0.03706608฿0.03706608
-7.38%1D
THB
Fefer (FEFER) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:29:35 (UTC+8)

ราคา Fefer วันนี้

ราคาปัจจุบัน Fefer (FEFER) วันนี้ ฿ 0.001128, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 7.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FEFER เป็น THB คือ ฿ 0.001128 ต่อ FEFER.

Fefer มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- FEFER ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FEFER เทรดระหว่าง ฿ 0.000999 (ต่ำ) กับ ฿ 0.001362 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FEFER เคลื่อนไหว -0.97% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -53.39% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 73.04K.

Fefer (FEFER) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 73.04K
฿ 73.04K฿ 73.04K

฿ 1.13M
฿ 1.13M฿ 1.13M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

STABLE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Fefer คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 73.04K อุปทานหมุนเวียนของ FEFER คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.13M

ประวัติราคา Fefer THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.000999
฿ 0.000999฿ 0.000999
ต่ำสุด 24h
฿ 0.001362
฿ 0.001362฿ 0.001362
สูงสุด 24h

฿ 0.000999
฿ 0.000999฿ 0.000999

฿ 0.001362
฿ 0.001362฿ 0.001362

--
----

--
----

-0.97%

-7.38%

-53.39%

-53.39%

ประวัติราคา Fefer (FEFER) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Fefer ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00295344-7.38%
30 วัน฿ -0.000372-24.80%
60 วัน฿ -0.000372-24.80%
90 วัน฿ -0.000372-24.80%
การเปลี่ยนแปลงราคา Fefer ในวันนี้

วันนี้ FEFER บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00295344 (-7.38%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Fefer ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000372 (-24.80%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Fefer ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FEFER เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000372 (-24.80%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Fefer ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.000372 (-24.80%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Fefer (FEFER) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Fefer

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Fefer ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Fefer วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด FEFER: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

FEFER_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ระหว่างระดับ S1 ที่ 0.001111 และระดับศูนย์กลาง (Pivot) ที่ 0.001151 โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.001139 ซึ่งอยู่ในครึ่งล่างของระบบพิจารณาแนวรับ-แนวต้าน กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงการเรียงตัวแบบกระทิง ขณะเดียวกันราคาถูกกดดันโดยแนวต้านของศูนย์กลาง ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายเกิดสมดุลชั่วคราวภายในช่วงราคาแคบๆ โดยโครงสร้างตลาดยังไม่ได้แสดงสัญญาณการแตกแนวที่ชัดเจน ดัชนี MACD ได้ทำการ Cross ขึ้นแล้ว โดยเส้นสัญญาณเร็วและเส้นสัญญาณช้ากำลังกระจายตัวขึ้น ส่งผลให้แรงซื้อในระยะสั้นถูกปล่อยออกมาอย่างเข้มข้น ขณะที่ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ส่วนค่า KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงสัญญาณการปรับตัวจากภาวะซื้อมากเกินไป ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำและเคลื่อนไหวในลักษณะทรงตัว โดยเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสองเส้นมีการแยกตัวชั่วคราว แต่ยังไม่เกิดแนวโน้มการเร่งตัวแบบเดียวทิศทาง ทำให้ตลาดอยู่ในช่วงเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพลังงานตลาด สำหรับแนวต้านใกล้เคียงด้านบน อยู่ที่ระดับศูนย์กลาง 0.001151 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.05% ขณะที่แนวต้านรอง R1 กำหนดไว้ที่ 0.001224 ส่วนแนวรับใกล้เคียงด้านล่าง อยู่ที่ระดับ S1 ที่ 0.001111 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 2.46% แนวรับรอง S2 อยู่ที่ 0.001038 ราคาในระดับใกล้เคียงเหล่านี้ถือเป็นขอบเขตการซื้อขายหลักในปัจจุบัน ขณะที่ราคาในระดับไกลออกไปจะใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงสำหรับสถานการณ์สุดโต่งในอนาคต

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Fefer

การคาดการณ์ราคา Fefer (FEFER) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FEFER ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Fefer (FEFER) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Fefer อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Fefer จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FEFER ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Fefer

วิธีการซื้อและลงทุน Fefer ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Fefer หรือยัง? การซื้อ FEFER บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Fefer ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Fefer (FEFER) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Fefer จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Fefer (FEFER)

คุณสามารถทำอะไรกับ Fefer ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Fefer ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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อะไรคือ Fefer (FEFER)

FEFER คือเหรียญมีม

Fefer ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Fefer ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

MemeStable Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Fefer

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:29:35 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Fefer (FEFER)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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FEFER USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ FEFER โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส FEFER USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Fefer (FEFER) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Fefer ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
FEFER/USD1
฿0.03700036
฿0.03700036฿0.03700036
-8.00%
47.27M (USDT)
FEFER/USDT
฿0.03706608
฿0.03706608฿0.03706608
-7.46%
63.99M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ FEFER เป็น THB

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FEFER
FEFER
THB
THB

1 FEFER = 0.03706608 THB