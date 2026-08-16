ราคา Fefer(FEFER)
ราคาปัจจุบัน Fefer (FEFER) วันนี้ ฿ 0.001128, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 7.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FEFER เป็น THB คือ ฿ 0.001128 ต่อ FEFER.
Fefer มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- FEFER ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FEFER เทรดระหว่าง ฿ 0.000999 (ต่ำ) กับ ฿ 0.001362 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FEFER เคลื่อนไหว -0.97% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -53.39% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 73.04K.
STABLE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Fefer คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 73.04K อุปทานหมุนเวียนของ FEFER คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.13M
-0.97%
-7.38%
-53.39%
-53.39%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Fefer ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00295344
|-7.38%
|30 วัน
|฿ -0.000372
|-24.80%
|60 วัน
|฿ -0.000372
|-24.80%
|90 วัน
|฿ -0.000372
|-24.80%
วันนี้ FEFER บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00295344 (-7.38%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000372 (-24.80%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FEFER เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000372 (-24.80%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.000372 (-24.80%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Fefer ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด FEFER: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
FEFER_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ระหว่างระดับ S1 ที่ 0.001111 และระดับศูนย์กลาง (Pivot) ที่ 0.001151 โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.001139 ซึ่งอยู่ในครึ่งล่างของระบบพิจารณาแนวรับ-แนวต้าน กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงการเรียงตัวแบบกระทิง ขณะเดียวกันราคาถูกกดดันโดยแนวต้านของศูนย์กลาง ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายเกิดสมดุลชั่วคราวภายในช่วงราคาแคบๆ โดยโครงสร้างตลาดยังไม่ได้แสดงสัญญาณการแตกแนวที่ชัดเจน ดัชนี MACD ได้ทำการ Cross ขึ้นแล้ว โดยเส้นสัญญาณเร็วและเส้นสัญญาณช้ากำลังกระจายตัวขึ้น ส่งผลให้แรงซื้อในระยะสั้นถูกปล่อยออกมาอย่างเข้มข้น ขณะที่ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ส่วนค่า KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงสัญญาณการปรับตัวจากภาวะซื้อมากเกินไป ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำและเคลื่อนไหวในลักษณะทรงตัว โดยเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสองเส้นมีการแยกตัวชั่วคราว แต่ยังไม่เกิดแนวโน้มการเร่งตัวแบบเดียวทิศทาง ทำให้ตลาดอยู่ในช่วงเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพลังงานตลาด สำหรับแนวต้านใกล้เคียงด้านบน อยู่ที่ระดับศูนย์กลาง 0.001151 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.05% ขณะที่แนวต้านรอง R1 กำหนดไว้ที่ 0.001224 ส่วนแนวรับใกล้เคียงด้านล่าง อยู่ที่ระดับ S1 ที่ 0.001111 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 2.46% แนวรับรอง S2 อยู่ที่ 0.001038 ราคาในระดับใกล้เคียงเหล่านี้ถือเป็นขอบเขตการซื้อขายหลักในปัจจุบัน ขณะที่ราคาในระดับไกลออกไปจะใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงสำหรับสถานการณ์สุดโต่งในอนาคต
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Fefer อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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FEFER คือเหรียญมีม
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Fefer ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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