ราคา Jotchua(JOTCHUA)
ราคาปัจจุบัน Jotchua (JOTCHUA) วันนี้ ฿ 0.000757, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 9.92% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน JOTCHUA เป็น THB คือ ฿ 0.000757 ต่อ JOTCHUA.
Jotchua มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- JOTCHUA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา JOTCHUA เทรดระหว่าง ฿ 0.00074 (ต่ำ) กับ ฿ 0.000929 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น JOTCHUA เคลื่อนไหว -2.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -49.23% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.30K.
SOL
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Jotchua คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.30K อุปทานหมุนเวียนของ JOTCHUA คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 999913455 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 756.93K
-2.45%
-9.92%
-49.23%
-49.23%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Jotchua ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00272487
|-9.92%
|30 วัน
|฿ -0.001456
|-65.80%
|60 วัน
|฿ -0.002874
|-79.16%
|90 วัน
|฿ -0.001243
|-62.15%
วันนี้ JOTCHUA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00272487 (-9.92%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.001456 (-65.80%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน JOTCHUA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.002874 (-79.16%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.001243 (-62.15%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Jotchua ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด JOTCHUA: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
**โครงสร้างตลาด** ราคาปัจจุบันของ JOTCHUA_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงอยู่ที่ 0.003962 โดยเคลื่อนตัวเหนือระดับกลาง 0.003955 ซึ่งคิดเป็น 0.18% และอยู่ในช่วงแคบใกล้แนวแกนกลางของระบบฮับ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น MA และ EMA ช่วง 5-6 แท่งแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการซื้อที่สูงขึ้น โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่บริเวณขอบบนของระบบเส้นค่าเฉลี่ย ขณะที่โครงสร้างเชิงลำดับชั้นยังคงบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างสมบูรณ์ **สถานะพลังงานตลาด** MACD แสดงสัญญาณครอสโอเวอร์แบบขาย โดยทิศทางพลังงานของเส้นเร็วและเส้นช้ามีความเบี่ยงเบนจากแนวโน้มของระบบเส้นค่าเฉลี่ย ด้าน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ส่วน KDJ และ StochRSI ขาดข้อมูลบางส่วน ทำให้การประเมินพลังงานระยะสั้นยังไม่ครบถ้วน ขณะเดียวกัน ความผันผวนลดลง และพลังงานของฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังไม่เกิดการปล่อยออกมาอย่างชัดเจน **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน มี R1 อยู่ที่ 0.004053 (+2.30%) และ R2 อยู่ที่ 0.004182 (+5.55%) ซึ่งเป็นแนวต้านระยะใกล้และระยะไกลตามลำดับ ส่วนด้านล่าง มี S1 อยู่ที่ 0.003826 (-3.43%) และ S2 อยู่ที่ 0.003728 (-5.91%) เป็นระดับแนวรับสำหรับการย้อนตัวลง ขณะนี้ราคาปัจจุบันยังห่างจากจุดศูนย์กลางเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Jotchua อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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JOTCHUA is a meme coin.
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|เวลา (UTC+8)
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