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ราคาปัจจุบัน Jotchua วันนี้ คือ 0.000757 THB มูลค่าตลาด JOTCHUA เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา JOTCHUA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Jotchua วันนี้ คือ 0.000757 THB มูลค่าตลาด JOTCHUA เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา JOTCHUA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JOTCHUA

ข้อมูลราคา JOTCHUA

JOTCHUA คืออะไร

โทเคโนมิกส์ JOTCHUA

การคาดการณ์ราคา JOTCHUA

ประวัติ JOTCHUA

JOTCHUA คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง JOTCHUAเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต JOTCHUA

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ราคา Jotchua(JOTCHUA)

ราคาปัจจุบัน 1 JOTCHUA เป็น THB

฿0.02474358
฿0.02474358฿0.02474358
-9.92%1D
THB
Jotchua (JOTCHUA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:40:09 (UTC+8)

ราคา Jotchua วันนี้

ราคาปัจจุบัน Jotchua (JOTCHUA) วันนี้ ฿ 0.000757, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 9.92% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน JOTCHUA เป็น THB คือ ฿ 0.000757 ต่อ JOTCHUA.

Jotchua มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- JOTCHUA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา JOTCHUA เทรดระหว่าง ฿ 0.00074 (ต่ำ) กับ ฿ 0.000929 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น JOTCHUA เคลื่อนไหว -2.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -49.23% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.30K.

Jotchua (JOTCHUA) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 58.30K
฿ 58.30K฿ 58.30K

฿ 756.93K
฿ 756.93K฿ 756.93K

--
----

999,913,455
999,913,455 999,913,455

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Jotchua คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.30K อุปทานหมุนเวียนของ JOTCHUA คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 999913455 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 756.93K

ประวัติราคา Jotchua THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00074
฿ 0.00074฿ 0.00074
ต่ำสุด 24h
฿ 0.000929
฿ 0.000929฿ 0.000929
สูงสุด 24h

฿ 0.00074
฿ 0.00074฿ 0.00074

฿ 0.000929
฿ 0.000929฿ 0.000929

--
----

--
----

-2.45%

-9.92%

-49.23%

-49.23%

ประวัติราคา Jotchua (JOTCHUA) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Jotchua ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00272487-9.92%
30 วัน฿ -0.001456-65.80%
60 วัน฿ -0.002874-79.16%
90 วัน฿ -0.001243-62.15%
การเปลี่ยนแปลงราคา Jotchua ในวันนี้

วันนี้ JOTCHUA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00272487 (-9.92%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Jotchua ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.001456 (-65.80%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Jotchua ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน JOTCHUA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.002874 (-79.16%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Jotchua ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.001243 (-62.15%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Jotchua (JOTCHUA) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Jotchua

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Jotchua ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Jotchua วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด JOTCHUA: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

**โครงสร้างตลาด** ราคาปัจจุบันของ JOTCHUA_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงอยู่ที่ 0.003962 โดยเคลื่อนตัวเหนือระดับกลาง 0.003955 ซึ่งคิดเป็น 0.18% และอยู่ในช่วงแคบใกล้แนวแกนกลางของระบบฮับ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น MA และ EMA ช่วง 5-6 แท่งแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการซื้อที่สูงขึ้น โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่บริเวณขอบบนของระบบเส้นค่าเฉลี่ย ขณะที่โครงสร้างเชิงลำดับชั้นยังคงบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างสมบูรณ์ **สถานะพลังงานตลาด** MACD แสดงสัญญาณครอสโอเวอร์แบบขาย โดยทิศทางพลังงานของเส้นเร็วและเส้นช้ามีความเบี่ยงเบนจากแนวโน้มของระบบเส้นค่าเฉลี่ย ด้าน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ส่วน KDJ และ StochRSI ขาดข้อมูลบางส่วน ทำให้การประเมินพลังงานระยะสั้นยังไม่ครบถ้วน ขณะเดียวกัน ความผันผวนลดลง และพลังงานของฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังไม่เกิดการปล่อยออกมาอย่างชัดเจน **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน มี R1 อยู่ที่ 0.004053 (+2.30%) และ R2 อยู่ที่ 0.004182 (+5.55%) ซึ่งเป็นแนวต้านระยะใกล้และระยะไกลตามลำดับ ส่วนด้านล่าง มี S1 อยู่ที่ 0.003826 (-3.43%) และ S2 อยู่ที่ 0.003728 (-5.91%) เป็นระดับแนวรับสำหรับการย้อนตัวลง ขณะนี้ราคาปัจจุบันยังห่างจากจุดศูนย์กลางเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Jotchua

การคาดการณ์ราคา Jotchua (JOTCHUA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ JOTCHUA ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Jotchua (JOTCHUA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Jotchua อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Jotchua จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา JOTCHUA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Jotchua

วิธีการซื้อและลงทุน Jotchua ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Jotchua หรือยัง? การซื้อ JOTCHUA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Jotchua ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Jotchua (JOTCHUA) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Jotchua จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Jotchua (JOTCHUA)

คุณสามารถทำอะไรกับ Jotchua ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Jotchua ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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การซื้อ Jotchua (JOTCHUA) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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อะไรคือ Jotchua (JOTCHUA)

JOTCHUA is a meme coin.

Jotchua ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Jotchua ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Dog-ThemedEthereum EcosystemMeme

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Jotchua

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:40:09 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Jotchua (JOTCHUA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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JOTCHUA USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Jotchua (JOTCHUA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Jotchua ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
JOTCHUA/USD1
฿0.02503932
฿0.02503932฿0.02503932
-9.28%
65.24M (USDT)
JOTCHUA/USDT
฿0.02471072
฿0.02471072฿0.02471072
-9.83%
71.48M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ JOTCHUA เป็น THB

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JOTCHUA
JOTCHUA
THB
THB

1 JOTCHUA = 0.02487502 THB