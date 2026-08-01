ราคา The White Whale(WHITEWHALE)
ราคาปัจจุบัน The White Whale (WHITEWHALE) วันนี้ ฿ 0.001017, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.39% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WHITEWHALE เป็น THB คือ ฿ 0.001017 ต่อ WHITEWHALE.
The White Whale มีอันดับที่ #1370 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.02M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.82M WHITEWHALE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WHITEWHALE เทรดระหว่าง ฿ 0.000999 (ต่ำ) กับ ฿ 0.001121 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.545180378970451878 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0001064964909781014
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WHITEWHALE เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -16.85% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 4.38K.
No.1370
100.00%
SOL
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The White Whale คือ ฿ 1.02M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 4.38K อุปทานหมุนเวียนของ WHITEWHALE คือ 999.82M โดยมีอุปทานรวมที่ 999822578 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.02M
0.00%
+0.39%
-16.85%
-16.85%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา The White Whale ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.00012951
|+0.39%
|30 วัน
|฿ -0.000691
|-40.46%
|60 วัน
|฿ -0.002493
|-71.03%
|90 วัน
|฿ -0.006207
|-85.93%
วันนี้ WHITEWHALE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00012951 (+0.39%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000691 (-40.46%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WHITEWHALE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.002493 (-71.03%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.006207 (-85.93%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด The White Whale ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด WHITEWHALE: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|ขายมากเกินไป
|< 30
|ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
**โครงสร้างตลาด** WHITEWHALE_USDT บนกราฟ 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.001686 USDT ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางของช่วงเคลื่อนไหว 0.001795 อยู่ประมาณ 6.07% และกำลังอยู่ในส่วนล่างของระบบค่ากลาง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย (MA) และกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ต่างก็แสดงสัญญาณซื้อถึง 7 รายการ โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือระบบเส้นค่าเฉลี่ย แต่ยังไม่ได้เข้าใกล้แนวต้านของค่ากลาง **สถานะพลังงานตลาด** MACD แสดงรูปแบบการตัดขวางลง โดยเส้นเร็วได้ตัดเส้นช้าลงมา RSI อยู่ในโซนขายเกิน ซึ่งหมายความว่าแรงกระทบขาลงระยะสั้นได้ถูกปลดปล่อยออกมาจนหมดแล้ว เส้นค่าเฉลี่ยหลายช่วงเวลาคงทิศทางเป็นแนวโน้มขาขึ้น โดยพบการแยกตัวทางทิศทางระหว่างดัชนีชี้วัดแบบช้าและแบบเร็ว
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ The White Whale อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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The White Whale คือมีมคอยน์บนเครือข่าย Solana สัญลักษณ์คือ “วาฬขาว” ซึ่งแทนวาฬที่ยืนหยัดผ่านกาลเวลาและการทดสอบอันหนักหน่วงของตลาดคริปโตมาได้
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก The White Whale ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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