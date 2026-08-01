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ราคาปัจจุบัน The White Whale วันนี้ คือ 0.001017 THB มูลค่าตลาด WHITEWHALE เท่ากับ 1,016,819.561826 THB ติดตามการอัปเดตราคา WHITEWHALE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The White Whale วันนี้ คือ 0.001017 THB มูลค่าตลาด WHITEWHALE เท่ากับ 1,016,819.561826 THB ติดตามการอัปเดตราคา WHITEWHALE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WHITEWHALE

ข้อมูลราคา WHITEWHALE

WHITEWHALE คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ WHITEWHALE

โทเคโนมิกส์ WHITEWHALE

การคาดการณ์ราคา WHITEWHALE

ประวัติ WHITEWHALE

WHITEWHALE คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง WHITEWHALEเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต WHITEWHALE

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ราคา The White Whale(WHITEWHALE)

ราคาปัจจุบัน 1 WHITEWHALE เป็น THB

฿0.03333726
฿0.03333726฿0.03333726
+0.39%1D
THB
The White Whale (WHITEWHALE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:13:25 (UTC+8)

ราคา The White Whale วันนี้

ราคาปัจจุบัน The White Whale (WHITEWHALE) วันนี้ ฿ 0.001017, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.39% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WHITEWHALE เป็น THB คือ ฿ 0.001017 ต่อ WHITEWHALE.

The White Whale มีอันดับที่ #1370 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.02M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.82M WHITEWHALE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WHITEWHALE เทรดระหว่าง ฿ 0.000999 (ต่ำ) กับ ฿ 0.001121 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.545180378970451878 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0001064964909781014

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WHITEWHALE เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -16.85% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 4.38K.

The White Whale (WHITEWHALE) ข้อมูลการตลาด

No.1370

฿ 1.02M
฿ 1.02M฿ 1.02M

฿ 4.38K
฿ 4.38K฿ 4.38K

฿ 1.02M
฿ 1.02M฿ 1.02M

999.82M
999.82M 999.82M

999,822,578
999,822,578 999,822,578

999,822,578
999,822,578 999,822,578

100.00%

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The White Whale คือ ฿ 1.02M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 4.38K อุปทานหมุนเวียนของ WHITEWHALE คือ 999.82M โดยมีอุปทานรวมที่ 999822578 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.02M

ประวัติราคา The White Whale THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.000999
฿ 0.000999฿ 0.000999
ต่ำสุด 24h
฿ 0.001121
฿ 0.001121฿ 0.001121
สูงสุด 24h

฿ 0.000999
฿ 0.000999฿ 0.000999

฿ 0.001121
฿ 0.001121฿ 0.001121

฿ 6.545180378970451878
฿ 6.545180378970451878฿ 6.545180378970451878

฿ 0.0001064964909781014
฿ 0.0001064964909781014฿ 0.0001064964909781014

0.00%

+0.39%

-16.85%

-16.85%

ประวัติราคา The White Whale (WHITEWHALE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา The White Whale ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00012951+0.39%
30 วัน฿ -0.000691-40.46%
60 วัน฿ -0.002493-71.03%
90 วัน฿ -0.006207-85.93%
การเปลี่ยนแปลงราคา The White Whale ในวันนี้

วันนี้ WHITEWHALE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00012951 (+0.39%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา The White Whale ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000691 (-40.46%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา The White Whale ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WHITEWHALE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.002493 (-71.03%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา The White Whale ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.006207 (-85.93%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา The White Whale (WHITEWHALE) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ The White Whale

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด The White Whale ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด The White Whale วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด WHITEWHALE: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)ขายมากเกินไป< 30ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

**โครงสร้างตลาด** WHITEWHALE_USDT บนกราฟ 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.001686 USDT ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางของช่วงเคลื่อนไหว 0.001795 อยู่ประมาณ 6.07% และกำลังอยู่ในส่วนล่างของระบบค่ากลาง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย (MA) และกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ต่างก็แสดงสัญญาณซื้อถึง 7 รายการ โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือระบบเส้นค่าเฉลี่ย แต่ยังไม่ได้เข้าใกล้แนวต้านของค่ากลาง **สถานะพลังงานตลาด** MACD แสดงรูปแบบการตัดขวางลง โดยเส้นเร็วได้ตัดเส้นช้าลงมา RSI อยู่ในโซนขายเกิน ซึ่งหมายความว่าแรงกระทบขาลงระยะสั้นได้ถูกปลดปล่อยออกมาจนหมดแล้ว เส้นค่าเฉลี่ยหลายช่วงเวลาคงทิศทางเป็นแนวโน้มขาขึ้น โดยพบการแยกตัวทางทิศทางระหว่างดัชนีชี้วัดแบบช้าและแบบเร็ว

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ The White Whale?

ราคาโทเค็น WHITEWHALE ได้รับอิทธิพลจาก: ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มคริปโตโดยรวม, ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัว, โครงสร้างโทเค็นและกลไกการจัดหา, การอัปเดตการพัฒนาโครงการ, การมีส่วนร่วมของชุมชน, การจดทะเบียนในกระดานเทรด, การเคลื่อนไหวของเหล่าวาฬ, ข่าวด้านกฎระเบียบ, ความสัมพันธ์กับ Bitcoin/Ethereum, ผลการดำเนินงานของภาค DeFi, ประกาศความร่วมมือ และปัจจัยทางเศรษฐกิจในวงกว้างที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ The White Whale วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ WHITEWHALE ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อ/ขาย การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน และการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างต่อเนื่อง การทราบราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้ประเมินความผันผวน รวมถึงกำไร/ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้

การคาดการณ์ราคา The White Whale

การคาดการณ์ราคา The White Whale (WHITEWHALE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WHITEWHALE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The White Whale (WHITEWHALE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The White Whale อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The White Whale จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WHITEWHALE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The White Whale

วิธีการซื้อและลงทุน The White Whale ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย The White Whale หรือยัง? การซื้อ WHITEWHALE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ The White Whale ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ The White Whale (WHITEWHALE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว The White Whale จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ The White Whale (WHITEWHALE)

คุณสามารถทำอะไรกับ The White Whale ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ The White Whale ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ The White Whale (WHITEWHALE)

The White Whale คือมีมคอยน์บนเครือข่าย Solana สัญลักษณ์คือ “วาฬขาว” ซึ่งแทนวาฬที่ยืนหยัดผ่านกาลเวลาและการทดสอบอันหนักหน่วงของตลาดคริปโตมาได้

The White Whale ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก The White Whale ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ The White Whale อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

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ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The White Whale

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:13:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The White Whale (WHITEWHALE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด The White Whale (WHITEWHALE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน The White Whale ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
WHITEWHALE/USDT
฿0.03333726
฿0.03333726฿0.03333726
+0.39%
4.08M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 WHITEWHALE = 0.03333726 THB