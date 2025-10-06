ราคาปัจจุบัน Falcon Finance วันนี้ คือ 0.9957 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา USDF ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Falcon Finance วันนี้ คือ 0.9957 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา USDF ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ USDF

ข้อมูลราคา USDF

เอกสารไวท์เปเปอร์ USDF

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ USDF

โทเคโนมิกส์ USDF

การคาดการณ์ราคา USDF

ประวัติ USDF

USDF คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง USDFเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต USDF

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Falcon Finance โลโก้

ราคา Falcon Finance(USDF)

ราคาปัจจุบัน 1 USDF เป็น USD

$0.9957
$0.9957$0.9957
0.00%1D
USD
Falcon Finance (USDF) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:23:32 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Falcon Finance (USDF) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.9481
$ 0.9481$ 0.9481
ต่ำสุด 24h
$ 0.9986
$ 0.9986$ 0.9986
สูงสุด 24h

$ 0.9481
$ 0.9481$ 0.9481

$ 0.9986
$ 0.9986$ 0.9986

$ 1.0243014891348232
$ 1.0243014891348232$ 1.0243014891348232

$ 0.909369011278203
$ 0.909369011278203$ 0.909369011278203

0.00%

0.00%

+0.14%

+0.14%

ราคาเรียลไทม์ Falcon Finance (USDF) คือ $ 0.9957 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUSDF ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.9481 และราคาสูงสุด $ 0.9986 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ USDF คือ $ 1.0243014891348232 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.909369011278203

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น USDF มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.14% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Falcon Finance (USDF) ข้อมูลการตลาด

No.202

$ 2.09B
$ 2.09B$ 2.09B

$ 65.60K
$ 65.60K$ 65.60K

$ 2.09B
$ 2.09B$ 2.09B

2.10B
2.10B 2.10B

2,102,068,613.3321984
2,102,068,613.3321984 2,102,068,613.3321984

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Falcon Finance คือ $ 2.09B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 65.60K อุปทานหมุนเวียนของ USDF คือ 2.10B โดยมีอุปทานรวมที่ 2102068613.3321984 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.09B

ประวัติราคา Falcon Finance (USDF) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Falcon Finance ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00.00%
30 วัน$ -0.0033-0.34%
60 วัน$ +0.003+0.30%
90 วัน$ -0.0038-0.39%
การเปลี่ยนแปลงราคา Falcon Finance ในวันนี้

วันนี้ USDF บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Falcon Finance ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.0033 (-0.34%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Falcon Finance ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน USDF เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.003 (+0.30%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Falcon Finance ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.0038 (-0.39%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Falcon Finance (USDF) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Falcon Financeทันที

อะไรคือ Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance คือโปรโตคอลดอลลาร์สังเคราะห์ยุคใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้ในทุกสภาวะตลาด โดยใช้โครงสร้างการจัดการความเสี่ยงในระดับสถาบันเป็นพื้นฐาน และเน้นความโปร่งใสเป็นหลัก Falcon Finance กำลังวางมาตรฐานใหม่ให้กับสินทรัพย์สังเคราะห์ในโลกการเงินแบบกระจายศูนย์

Falcon Finance มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Falcon Finance ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบUSDFความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Falcon Finance บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Falcon Finance ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Falcon Finance (USD)

Falcon Finance (USDF) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Falcon Finance (USDF) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Falcon Finance

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Falcon Finance ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Falcon Finance (USDF)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Falcon Finance (USDF) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ USDFโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Falcon Finance (USDF)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Falcon Financeใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Falcon Finance บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

USDF เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Falcon Finance(USDF) เป็น VND
26,201.8455
1 Falcon Finance(USDF) เป็น AUD
A$1.503507
1 Falcon Finance(USDF) เป็น GBP
0.746775
1 Falcon Finance(USDF) เป็น EUR
0.846345
1 Falcon Finance(USDF) เป็น USD
$0.9957
1 Falcon Finance(USDF) เป็น MYR
RM4.18194
1 Falcon Finance(USDF) เป็น TRY
41.779572
1 Falcon Finance(USDF) เป็น JPY
¥151.3464
1 Falcon Finance(USDF) เป็น ARS
ARS$1,459.965039
1 Falcon Finance(USDF) เป็น RUB
78.909225
1 Falcon Finance(USDF) เป็น INR
87.840654
1 Falcon Finance(USDF) เป็น IDR
Rp16,594.993362
1 Falcon Finance(USDF) เป็น PHP
58.905612
1 Falcon Finance(USDF) เป็น EGP
￡E.47.156352
1 Falcon Finance(USDF) เป็น BRL
R$5.336952
1 Falcon Finance(USDF) เป็น CAD
C$1.384023
1 Falcon Finance(USDF) เป็น BDT
121.853766
1 Falcon Finance(USDF) เป็น NGN
1,451.451804
1 Falcon Finance(USDF) เป็น COP
$3,859.293372
1 Falcon Finance(USDF) เป็น ZAR
R.17.066298
1 Falcon Finance(USDF) เป็น UAH
41.909013
1 Falcon Finance(USDF) เป็น TZS
T.Sh.2,446.4349
1 Falcon Finance(USDF) เป็น VES
Bs215.0712
1 Falcon Finance(USDF) เป็น CLP
$938.9451
1 Falcon Finance(USDF) เป็น PKR
Rs279.761829
1 Falcon Finance(USDF) เป็น KZT
535.606944
1 Falcon Finance(USDF) เป็น THB
฿32.200938
1 Falcon Finance(USDF) เป็น TWD
NT$30.428592
1 Falcon Finance(USDF) เป็น AED
د.إ3.654219
1 Falcon Finance(USDF) เป็น CHF
Fr0.786603
1 Falcon Finance(USDF) เป็น HKD
HK$7.726632
1 Falcon Finance(USDF) เป็น AMD
֏381.193788
1 Falcon Finance(USDF) เป็น MAD
.د.م9.180354
1 Falcon Finance(USDF) เป็น MXN
$18.340794
1 Falcon Finance(USDF) เป็น SAR
ريال3.733875
1 Falcon Finance(USDF) เป็น ETB
Br150.64941
1 Falcon Finance(USDF) เป็น KES
KSh128.674311
1 Falcon Finance(USDF) เป็น JOD
د.أ0.7059513
1 Falcon Finance(USDF) เป็น PLN
3.604434
1 Falcon Finance(USDF) เป็น RON
лв4.331295
1 Falcon Finance(USDF) เป็น SEK
kr9.319752
1 Falcon Finance(USDF) เป็น BGN
лв1.662819
1 Falcon Finance(USDF) เป็น HUF
Ft331.339089
1 Falcon Finance(USDF) เป็น CZK
20.760345
1 Falcon Finance(USDF) เป็น KWD
د.ك0.3046842
1 Falcon Finance(USDF) เป็น ILS
3.236025
1 Falcon Finance(USDF) เป็น BOB
Bs6.880287
1 Falcon Finance(USDF) เป็น AZN
1.69269
1 Falcon Finance(USDF) เป็น TJS
SM9.200268
1 Falcon Finance(USDF) เป็น GEL
2.708304
1 Falcon Finance(USDF) เป็น AOA
Kz912.648663
1 Falcon Finance(USDF) เป็น BHD
.د.ب0.3743832
1 Falcon Finance(USDF) เป็น BMD
$0.9957
1 Falcon Finance(USDF) เป็น DKK
kr6.37248
1 Falcon Finance(USDF) เป็น HNL
L26.246652
1 Falcon Finance(USDF) เป็น MUR
45.224694
1 Falcon Finance(USDF) เป็น NAD
$17.155911
1 Falcon Finance(USDF) เป็น NOK
kr9.927129
1 Falcon Finance(USDF) เป็น NZD
$1.712604
1 Falcon Finance(USDF) เป็น PAB
B/.0.9957
1 Falcon Finance(USDF) เป็น PGK
K4.171983
1 Falcon Finance(USDF) เป็น QAR
ر.ق3.624348
1 Falcon Finance(USDF) เป็น RSD
дин.100.097721
1 Falcon Finance(USDF) เป็น UZS
soʻm11,996.382783
1 Falcon Finance(USDF) เป็น ALL
L82.712799
1 Falcon Finance(USDF) เป็น ANG
ƒ1.782303
1 Falcon Finance(USDF) เป็น AWG
ƒ1.79226
1 Falcon Finance(USDF) เป็น BBD
$1.9914
1 Falcon Finance(USDF) เป็น BAM
KM1.662819
1 Falcon Finance(USDF) เป็น BIF
Fr2,936.3193
1 Falcon Finance(USDF) เป็น BND
$1.284453
1 Falcon Finance(USDF) เป็น BSD
$0.9957
1 Falcon Finance(USDF) เป็น JMD
$159.740151
1 Falcon Finance(USDF) เป็น KHR
4,014.911325
1 Falcon Finance(USDF) เป็น KMF
Fr421.1811
1 Falcon Finance(USDF) เป็น LAK
21,645.651741
1 Falcon Finance(USDF) เป็น LKR
රු303.19065
1 Falcon Finance(USDF) เป็น MDL
L16.82733
1 Falcon Finance(USDF) เป็น MGA
Ar4,505.423016
1 Falcon Finance(USDF) เป็น MOP
P7.9656
1 Falcon Finance(USDF) เป็น MVR
15.23421
1 Falcon Finance(USDF) เป็น MWK
MK1,728.644727
1 Falcon Finance(USDF) เป็น MZN
MT63.635187
1 Falcon Finance(USDF) เป็น NPR
रु140.632668
1 Falcon Finance(USDF) เป็น PYG
7,061.5044
1 Falcon Finance(USDF) เป็น RWF
Fr1,442.7693
1 Falcon Finance(USDF) เป็น SBD
$8.194611
1 Falcon Finance(USDF) เป็น SCR
14.188725
1 Falcon Finance(USDF) เป็น SRD
$39.369978
1 Falcon Finance(USDF) เป็น SVC
$8.712375
1 Falcon Finance(USDF) เป็น SZL
L17.155911
1 Falcon Finance(USDF) เป็น TMT
m3.494907
1 Falcon Finance(USDF) เป็น TND
د.ت2.8984827
1 Falcon Finance(USDF) เป็น TTD
$6.760803
1 Falcon Finance(USDF) เป็น UGX
Sh3,469.0188
1 Falcon Finance(USDF) เป็น XAF
Fr559.5834
1 Falcon Finance(USDF) เป็น XCD
$2.68839
1 Falcon Finance(USDF) เป็น XOF
Fr559.5834
1 Falcon Finance(USDF) เป็น XPF
Fr101.5614
1 Falcon Finance(USDF) เป็น BWP
P14.158854
1 Falcon Finance(USDF) เป็น BZD
$2.001357
1 Falcon Finance(USDF) เป็น CVE
$94.79064
1 Falcon Finance(USDF) เป็น DJF
Fr176.2389
1 Falcon Finance(USDF) เป็น DOP
$63.764628
1 Falcon Finance(USDF) เป็น DZD
د.ج129.34143
1 Falcon Finance(USDF) เป็น FJD
$2.240325
1 Falcon Finance(USDF) เป็น GNF
Fr8,657.6115
1 Falcon Finance(USDF) เป็น GTQ
Q7.627062
1 Falcon Finance(USDF) เป็น GYD
$208.479666
1 Falcon Finance(USDF) เป็น ISK
kr121.4754

Falcon Finance ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Falcon Finance ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Falcon Finance อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Falcon Finance

วันนี้ Falcon Finance (USDF) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน USDF เป็นUSD คือ 0.9957 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน USDF เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ USDF เป็น USD คือ $ 0.9957 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Falcon Finance คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ USDF คือ $ 2.09B USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ USDF คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ USDF คือ 2.10B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ USDF คือเท่าใด?
USDF ถึงราคา ATH ที่ 1.0243014891348232 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ USDF คือเท่าไร?
USDF ถึงราคา ATL ที่ 0.909369011278203 USD
ปริมาณการเทรดของ USDF คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ USDF คือ $ 65.60K USD
ปีนี้ USDF จะสูงขึ้นอีกไหม?
USDF อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา USDF เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:23:32 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Falcon Finance (USDF)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ USDF เป็น USD

จำนวน

USDF
USDF
USD
USD

1 USDF = 0.9957 USD

เทรด USDF

USDF/USDT
$0.9957
$0.9957$0.9957
0.00%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,561.31
$115,561.31$115,561.31

+0.80%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,140.60
$4,140.60$4,140.60

+1.06%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03822
$0.03822$0.03822

-17.70%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.46
$200.46$200.46

+0.78%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.8828
$3.8828$3.8828

+0.65%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,140.60
$4,140.60$4,140.60

+1.06%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,561.31
$115,561.31$115,561.31

+0.80%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.46
$200.46$200.46

+0.78%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6599
$2.6599$2.6599

+0.90%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20212
$0.20212$0.20212

+1.17%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009920
$0.009920$0.009920

-0.80%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.530
$1.530$1.530

+104.00%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000585
$0.0000000585$0.0000000585

+580.23%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00190
$0.00190$0.00190

+90.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000070
$0.0000000000000000070$0.0000000000000000070

+55.55%

Deepswap Protocol โลโก้

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000247
$0.000000000000000000000247$0.000000000000000000000247

+45.29%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0117
$0.0117$0.0117

+46.25%