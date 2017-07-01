ราคา Tezos(XTZ)
ราคาปัจจุบัน Tezos (XTZ) วันนี้ ฿ 0.1975, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XTZ เป็น THB คือ ฿ 0.1975 ต่อ XTZ.
Tezos มีอันดับที่ #115 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 214.86M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.09B XTZ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XTZ เทรดระหว่าง ฿ 0.1961 (ต่ำ) กับ ฿ 0.2012 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 300.7711907428387266844 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 7.3787197089673663882
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XTZ เคลื่อนไหว -0.31% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.19% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 53.78K.
No.115
0.01%
2017-07-01 00:00:00
XTZ
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tezos คือ ฿ 214.86M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 53.78K อุปทานหมุนเวียนของ XTZ คือ 1.09B โดยมีอุปทานรวมที่ 1107859255.153872 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 218.80M
-0.31%
-0.05%
-3.19%
-3.19%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Tezos ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.003235
|-0.05%
|30 วัน
|฿ -0.0268
|-11.95%
|60 วัน
|฿ -0.0423
|-17.64%
|90 วัน
|฿ -0.1425
|-41.92%
วันนี้ XTZ บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.003235 (-0.05%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0268 (-11.95%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XTZ เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0423 (-17.64%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.1425 (-41.92%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Tezos ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด XTZ: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
XTZ_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.1953 ซึ่งอยู่ระหว่างจุดศูนย์กลาง S1 ที่ 0.1951 และจุดศูนย์กลางกลาง 0.1964 ราคาปัจจุบันอยู่ในส่วนล่างของระบบจุดศูนย์กลาง และโครงสร้างระยะสั้นแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวในช่วงแคบ ๆ ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงรักษาสมดุลชั่วคราวภายในช่วง 0.1951–0.1964 โดยยังไม่มีสัญญาณการเคลื่อนไหวทิศทางที่ชัดเจนเกิดขึ้น กลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และกลุ่มค่าเฉลี่ยเลขยกกำลัง (EMA) ต่างก็แสดงแนวโน้มการซื้อ ขณะเดียวกัน MACD ก็ได้สร้างสัญญาณ Golden Cross ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อในระยะสั้นที่มีพลังเหนือกว่า สำหรับ RSI อยู่ในโซนกลาง บ่งชี้ว่าแรงเคลื่อนไหวในปัจจุบันยังไม่กระจุกตัวมากจนเกินไป ส่วนดัชนีความผันผวน (Volatility) ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ตลาดอยู่ในระยะสะสมพลังงานมากกว่าจะปล่อยออกมา แนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S1 ที่ 0.1951 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0002 ส่วนแนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่จุดศูนย์กลางกลาง 0.1964 ห่างจากปัจจุบัน 0.0011 สำหรับระดับเป้าหมายระยะไกล ได้แก่ จุดศูนย์กลาง R1 ที่ 0.1972 และจุดศูนย์กลาง S2 ที่ 0.1943 หากราคาหลุดออกจากช่วงเดิม จะเข้าทดสอบจุดเชิงสภาพคล่องที่อยู่ใกล้เคียงเหล่านี้โดยตรง
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Tezos อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Tezos ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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