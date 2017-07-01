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ราคาปัจจุบัน Tezos วันนี้ คือ 0.1975 THB มูลค่าตลาด XTZ เท่ากับ 214,855,036.026557825 THB ติดตามการอัปเดตราคา XTZ เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Tezos วันนี้ คือ 0.1975 THB มูลค่าตลาด XTZ เท่ากับ 214,855,036.026557825 THB ติดตามการอัปเดตราคา XTZ เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XTZ

ข้อมูลราคา XTZ

XTZ คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ XTZ

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ราคา Tezos(XTZ)

ราคาปัจจุบัน 1 XTZ เป็น THB

฿6.467494
฿6.467494฿6.467494
-0.05%1D
THB
Tezos (XTZ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:34:46 (UTC+8)

ราคา Tezos วันนี้

ราคาปัจจุบัน Tezos (XTZ) วันนี้ ฿ 0.1975, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XTZ เป็น THB คือ ฿ 0.1975 ต่อ XTZ.

Tezos มีอันดับที่ #115 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 214.86M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.09B XTZ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XTZ เทรดระหว่าง ฿ 0.1961 (ต่ำ) กับ ฿ 0.2012 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 300.7711907428387266844 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 7.3787197089673663882

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XTZ เคลื่อนไหว -0.31% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.19% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 53.78K.

Tezos (XTZ) ข้อมูลการตลาด

No.115

฿ 214.86M
฿ 214.86M฿ 214.86M

฿ 53.78K
฿ 53.78K฿ 53.78K

฿ 218.80M
฿ 218.80M฿ 218.80M

1.09B
1.09B 1.09B

--
----

1,107,859,255.153872
1,107,859,255.153872 1,107,859,255.153872

0.01%

2017-07-01 00:00:00

฿ 15.4066
฿ 15.4066฿ 15.4066

XTZ

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tezos คือ ฿ 214.86M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 53.78K อุปทานหมุนเวียนของ XTZ คือ 1.09B โดยมีอุปทานรวมที่ 1107859255.153872 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 218.80M

ประวัติราคา Tezos THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.1961
฿ 0.1961฿ 0.1961
ต่ำสุด 24h
฿ 0.2012
฿ 0.2012฿ 0.2012
สูงสุด 24h

฿ 0.1961
฿ 0.1961฿ 0.1961

฿ 0.2012
฿ 0.2012฿ 0.2012

฿ 300.7711907428387266844
฿ 300.7711907428387266844฿ 300.7711907428387266844

฿ 7.3787197089673663882
฿ 7.3787197089673663882฿ 7.3787197089673663882

-0.31%

-0.05%

-3.19%

-3.19%

ประวัติราคา Tezos (XTZ) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Tezos ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.003235-0.05%
30 วัน฿ -0.0268-11.95%
60 วัน฿ -0.0423-17.64%
90 วัน฿ -0.1425-41.92%
การเปลี่ยนแปลงราคา Tezos ในวันนี้

วันนี้ XTZ บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.003235 (-0.05%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Tezos ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0268 (-11.95%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Tezos ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XTZ เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0423 (-17.64%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Tezos ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.1425 (-41.92%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Tezos

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Tezos ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Tezos วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด XTZ: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

XTZ_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.1953 ซึ่งอยู่ระหว่างจุดศูนย์กลาง S1 ที่ 0.1951 และจุดศูนย์กลางกลาง 0.1964 ราคาปัจจุบันอยู่ในส่วนล่างของระบบจุดศูนย์กลาง และโครงสร้างระยะสั้นแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวในช่วงแคบ ๆ ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงรักษาสมดุลชั่วคราวภายในช่วง 0.1951–0.1964 โดยยังไม่มีสัญญาณการเคลื่อนไหวทิศทางที่ชัดเจนเกิดขึ้น กลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และกลุ่มค่าเฉลี่ยเลขยกกำลัง (EMA) ต่างก็แสดงแนวโน้มการซื้อ ขณะเดียวกัน MACD ก็ได้สร้างสัญญาณ Golden Cross ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อในระยะสั้นที่มีพลังเหนือกว่า สำหรับ RSI อยู่ในโซนกลาง บ่งชี้ว่าแรงเคลื่อนไหวในปัจจุบันยังไม่กระจุกตัวมากจนเกินไป ส่วนดัชนีความผันผวน (Volatility) ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ตลาดอยู่ในระยะสะสมพลังงานมากกว่าจะปล่อยออกมา แนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S1 ที่ 0.1951 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0002 ส่วนแนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่จุดศูนย์กลางกลาง 0.1964 ห่างจากปัจจุบัน 0.0011 สำหรับระดับเป้าหมายระยะไกล ได้แก่ จุดศูนย์กลาง R1 ที่ 0.1972 และจุดศูนย์กลาง S2 ที่ 0.1943 หากราคาหลุดออกจากช่วงเดิม จะเข้าทดสอบจุดเชิงสภาพคล่องที่อยู่ใกล้เคียงเหล่านี้โดยตรง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Tezos?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของ Tezos (XTZ):

1. การยอมรับเครือข่ายและกิจกรรมของนักพัฒนา – ยิ่งมี dApp และโครงการที่สร้างบน Tezos มากเท่าไร ก็ยิ่งเพิ่มความต้องการมากขึ้นเท่านั้น
2. ผลตอบแทนจากการเดิมพัน – กลไกการพิสูจน์ความถูกต้องแบบ Proof-of-Stake ของ XTZ ดึงดูดนักลงทุนที่มองหารายได้แบบพาสซีฟ
3. การอัปเกรดด้านธรรมาภิบาล – โปรโตคอลที่สามารถปรับปรุงตัวเองได้ของ Tezos ช่วยให้การอัปเดตเป็นไปอย่างราบรื่น
4. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มคริปโตเคอเรนซี
5. ความร่วมมือจากสถาบันและการนำไปใช้งานในภาคธุรกิจ
6. การแข่งขันจากแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะอื่น ๆ เช่น Ethereum
7. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยีบล็อกเชน
8. สภาพตลาดคริปโตเคอเรนซีโดยรวมและความสัมพันธ์กับราคาบิตคอยน์

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Tezos วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Tezos (XTZ) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อ/ขาย การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน และการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงของราคาช่วยให้ประเมินได้ถึงความสามารถในการทำกำไรและความเสี่ยง

การคาดการณ์ราคา Tezos

การคาดการณ์ราคา Tezos (XTZ) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ XTZ ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Tezos (XTZ) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Tezos อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Tezos จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา XTZ ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Tezos

วิธีการซื้อและลงทุน Tezos ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Tezos หรือยัง? การซื้อ XTZ บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Tezos ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Tezos (XTZ) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Tezos จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Tezos (XTZ)

คุณสามารถทำอะไรกับ Tezos ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Tezos ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Tezos (XTZ)

Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

Tezos ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Tezos ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Tezos อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemGovernance

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tezos

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:34:46 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Tezos (XTZ)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tezos

XTZ USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ XTZ โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส XTZ USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Tezos (XTZ) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Tezos ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
XTZ/USDT
฿6.493718
฿6.493718฿6.493718
+0.40%
273.98K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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