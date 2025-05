NXPC

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

ชื่อNXPC

อันดับNo.156

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด0.0001%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)611.67%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน173,294,248

อุปทานสูงสุด1,000,000,000

อุปทานรวม1,000,000,000

อัตราการไหลเวียน0.1732%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล3.8393480388979015,2025-05-15

ราคาต่ำสุด1.4346972456799731,2025-05-15

บล็อกเชนสาธารณะAVAX_CCHAIN

etfindex:mc_etfindex_sourceข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้มาโดย cmc ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน