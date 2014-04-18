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ราคาปัจจุบัน Monero วันนี้ คือ 412.55 THB มูลค่าตลาด XMR เท่ากับ 7,741,534,940.6479328055 THB ติดตามการอัปเดตราคา XMR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Monero วันนี้ คือ 412.55 THB มูลค่าตลาด XMR เท่ากับ 7,741,534,940.6479328055 THB ติดตามการอัปเดตราคา XMR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XMR

ข้อมูลราคา XMR

XMR คืออะไร

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เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ XMR

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ราคา Monero(XMR)

ราคาปัจจุบัน 1 XMR เป็น THB

฿13,523.389
฿13,523.389฿13,523.389
-0.47%1D
THB
Monero (XMR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:27:34 (UTC+8)

ราคา Monero วันนี้

ราคาปัจจุบัน Monero (XMR) วันนี้ ฿ 412.55, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.47% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XMR เป็น THB คือ ฿ 412.55 ต่อ XMR.

Monero มีอันดับที่ #14 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 7.74B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 18.77M XMR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XMR เทรดระหว่าง ฿ 404.74 (ต่ำ) กับ ฿ 418.78 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 26,188.429274434803244 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.9810580453276634466

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XMR เคลื่อนไหว +0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +4.32% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 2.74M.

Monero (XMR) ข้อมูลการตลาด

No.14

฿ 7.74B
฿ 7.74B฿ 7.74B

฿ 2.74M
฿ 2.74M฿ 2.74M

฿ 7.74B
฿ 7.74B฿ 7.74B

18.77M
18.77M 18.77M

--
----

18,765,082.87637361
18,765,082.87637361 18,765,082.87637361

0.28%

2014-04-18 00:00:00

XMR

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Monero คือ ฿ 7.74B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 2.74M อุปทานหมุนเวียนของ XMR คือ 18.77M โดยมีอุปทานรวมที่ 18765082.87637361 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 7.74B

ประวัติราคา Monero THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 404.74
฿ 404.74฿ 404.74
ต่ำสุด 24h
฿ 418.78
฿ 418.78฿ 418.78
สูงสุด 24h

฿ 404.74
฿ 404.74฿ 404.74

฿ 418.78
฿ 418.78฿ 418.78

฿ 26,188.429274434803244
฿ 26,188.429274434803244฿ 26,188.429274434803244

฿ 6.9810580453276634466
฿ 6.9810580453276634466฿ 6.9810580453276634466

+0.02%

-0.47%

+4.32%

+4.32%

ประวัติราคา Monero (XMR) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Monero ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -63.8601-0.47%
30 วัน฿ +85.32+26.07%
60 วัน฿ +76.3+22.69%
90 วัน฿ +27.9+7.25%
การเปลี่ยนแปลงราคา Monero ในวันนี้

วันนี้ XMR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -63.8601 (-0.47%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Monero ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +85.32 (+26.07%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Monero ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XMR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +76.3 (+22.69%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Monero ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +27.9 (+7.25%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Monero

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Monero ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Monero วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด XMR: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

XMR_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่ที่ 412.29 โดยราคายังคงอยู่เหนือระดับศูนย์กลาง 411.25 ระบบโครงสร้างแนวรับ-แนวต้านแสดงให้เห็นว่าระดับ S1 อยู่ที่ 408.81 และระดับ R1 ซึ่งเป็นแนวต้านอยู่ที่ 413.78 ขณะนี้โครงสร้างตลาดกำลังอยู่ในช่วงการแกว่งตัวภายในช่วงราคา โดยแรงซื้อและแรงขายยังคงสมดุลใกล้บริเวณแนวรับ-แนวต้านหลัก ดัชนี MACD ได้ส่งสัญญาณ Golden Cross โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังเบี่ยงเบนไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ขณะที่ดัชนี KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติหรือการเบี่ยงเบนที่รุนแรง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยยังไม่ได้ส่งสัญญาณซื้อหรือขาย ในขณะเดียวกันพลังงานของเทรนด์ก็กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ ขาดแรงขับเคลื่อนแบบเดียวทิศทางที่ชัดเจน ทำให้จังหวะการเทรดระยะสั้นเน้นไปที่การแกว่งตัวเป็นหลัก ระดับราคาสำคัญในระยะใกล้ได้แก่ R1 ที่ 413.78 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 1.49 USDT และระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุดคือ S1 ที่ 408.81 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 3.48 USDT สำหรับระดับแนวต้านและแนวรับในระยะไกล ได้แก่ S2 ที่ 406.28 และ R2 ที่ 416.22 ซึ่งเป็นขอบเขตของการเคลื่อนไหวในช่วงนี้ โดยราคาจะเคลื่อนไหวสลับไปมาระหว่างระดับเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Monero?

ราคาของ Monero (XMR) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. กฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัว – การปราบปรามเหรียญที่เน้นความเป็นส่วนตัวโดยภาครัฐอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อราคา
2. การถอดถอนออกจากกระดานเทรด – การที่กระดานเทรดรายใหญ่ทำการลบ XMR ออกจากรายการจะทำให้สภาพคล่องและความสามารถในการเข้าถึงลดลง
3. การนำไปใช้สำหรับการทำธุรกรรมแบบส่วนตัว – การใช้งานที่เพิ่มขึ้นในตลาดดาร์กเน็ตและแอปพลิเคชันที่เน้นความเป็นส่วนตัว
4. การปรับความยากในการขุด – การเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยของเครือข่ายส่งผลต่ออุปทาน
5. ความสัมพันธ์กับ Bitcoin – มักเคลื่อนไหวตามแนวโน้มราคาของ BTC
6. ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ – สถานะทางกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Monero วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Monero (XMR) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน ในฐานะคริปโตเคอร์เรนซีที่เน้นความเป็นส่วนตัว XMR จึงดึงดูดนักลงทุนที่แสวงหาความไม่เปิดเผยตัวตน การติดตามราคาประจำวันช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาด ขณะที่ผู้ถือครองระยะยาวก็คอยติดตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่า ราคาของเหรียญยังบ่งชี้ถึงทัศนคติของตลาดต่อเหรียญที่เน้นความเป็นส่วนตัว รวมถึงผลกระทบจากมาตรการกำกับดูแลต่าง ๆ

การคาดการณ์ราคา Monero

การคาดการณ์ราคา Monero (XMR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ XMR ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Monero (XMR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Monero อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Monero จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา XMR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Monero

วิธีการซื้อและลงทุน Monero ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Monero หรือยัง? การซื้อ XMR บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Monero ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Monero (XMR) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Monero จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Monero (XMR)

คุณสามารถทำอะไรกับ Monero ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Monero ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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การซื้อ Monero (XMR) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Monero (XMR)

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

Monero ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Monero ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Monero อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

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ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Monero

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:27:34 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Monero (XMR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Monero (XMR) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Monero ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
XMR/USDT
฿13,496.1816
฿13,496.1816฿13,496.1816
-0.67%
6.68K (USDT)
XMR/USDC
฿13,475.2024
฿13,475.2024฿13,475.2024
-0.59%
197.76 (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ XMR เป็น THB

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XMR
XMR
THB
THB

1 XMR = 13,523.389 THB