ราคา SCRT(SCRT)
ราคาปัจจุบัน SCRT (SCRT) วันนี้ ฿ 0.02745, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.54% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SCRT เป็น THB คือ ฿ 0.02745 ต่อ SCRT.
SCRT มีอันดับที่ #713 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 9.41M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 342.94M SCRT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SCRT เทรดระหว่าง ฿ 0.02678 (ต่ำ) กับ ฿ 0.02836 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 348.9406156105482478162 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.8419785807907580206
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SCRT เคลื่อนไหว -1.41% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -16.14% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 64.51K.
No.713
2021-03-03 00:00:00
SCRT
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SCRT คือ ฿ 9.41M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 64.51K อุปทานหมุนเวียนของ SCRT คือ 342.94M โดยมีอุปทานรวมที่ 358047797.230786 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 9.83M
-1.41%
+0.54%
-16.14%
-16.14%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา SCRT ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0048329
|+0.54%
|30 วัน
|฿ -0.01331
|-32.66%
|60 วัน
|฿ -0.03353
|-54.99%
|90 วัน
|฿ -0.05439
|-66.46%
วันนี้ SCRT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0048329 (+0.54%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.01331 (-32.66%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SCRT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.03353 (-54.99%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.05439 (-66.46%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด SCRT ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด SCRT: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
SCRT_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.02896 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวในช่วงแคบ ๆ ระหว่างจุดศูนย์กลาง S1 ที่ 0.02873 และจุดศูนย์กลางหลัก 0.02904 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงแนวโน้มขาขึ้น โดยเส้น MA 7 วันและ EMA ต่างส่งสัญญาณซื้อ ขณะเดียวกัน ราคาปัจจุบันยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลางหลักเพียง 0.00008 ทำให้โครงสร้างการเคลื่อนไหวถูกจำกัดภายใต้แรงกดดันจากแกนกลาง ในระยะสั้น ช่วงความผันผวนของราคาได้หดตัวลง ขณะที่ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายต่างก็เข้าสู่ภาวะสมดุลชั่วคราวบริเวณจุดศูนย์กลางที่มีความหนาแน่นสูง ด้าน MACD พบว่าเกิดสถานการณ์ "Cross Over" แบบตายตัว โดยเส้นเร็วและเส้นช้ากำลังเบนออกจากกันในทิศทางลง ส่วน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงถึงภาวะซื้อหรือขายมากเกินไป ขณะที่ดัชนีพลังงาน (Momentum) แสดงรูปแบบการกระจายตัว โดยเส้นค่าเฉลี่ยแนวโน้มชี้ขึ้น แต่ค่า MACD ที่สะท้อนความผันผวนกลับชี้ลง ซึ่งเป็นสัญญาณของการแตกต่างระหว่างแนวโน้มและแรงสั่นสะเทือน สะท้อนให้เห็นว่าตลาดยังขาดแรงผลักดันแบบมีทิศทางชัดเจน ปริมาณการซื้อขายยังไม่เพียงพอ และความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ตลาดกำลังรอคอยการเลือกทิศทางที่ชัดเจน ขณะที่การกระจายตัวของแรงขับเคลื่อนยังคงสับสนและขัดแย้งกัน สำหรับแนวต้านใกล้เคียง ได้แก่ จุดศูนย์กลางหลักที่ 0.02904 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.00008 ส่วนแนวต้านรองอยู่ที่จุดศูนย์กลาง R1 ที่ 0.02964 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน 0.00068 สำหรับแนวรับใกล้เคียง ได้แก่ จุดศูนย์กลาง S1 ที่ 0.02873 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.00023 ส่วนแนวรับรองอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S2 ที่ 0.02814 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน 0.00082 ทั้งนี้ ระยะห่างระหว่างระดับราคาใกล้เคียงค่อนข้างแคบ ขณะที่จุดอ้างอิงในระยะไกลจะให้พื้นที่เผื่อไว้มากกว่า
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ SCRT อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก SCRT ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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