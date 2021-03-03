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ราคาปัจจุบัน SCRT วันนี้ คือ 0.02745 THB มูลค่าตลาด SCRT เท่ากับ 9,413,692.55858879145 THB ติดตามการอัปเดตราคา SCRT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน SCRT วันนี้ คือ 0.02745 THB มูลค่าตลาด SCRT เท่ากับ 9,413,692.55858879145 THB ติดตามการอัปเดตราคา SCRT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SCRT

ข้อมูลราคา SCRT

SCRT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ SCRT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SCRT

โทเคโนมิกส์ SCRT

การคาดการณ์ราคา SCRT

ประวัติ SCRT

SCRT คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง SCRTเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต SCRT

SCRT USDT-M Futures

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ราคา SCRT(SCRT)

ราคาปัจจุบัน 1 SCRT เป็น THB

฿0.899811
฿0.899811฿0.899811
+0.54%1D
THB
SCRT (SCRT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:24:05 (UTC+8)

ราคา SCRT วันนี้

ราคาปัจจุบัน SCRT (SCRT) วันนี้ ฿ 0.02745, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.54% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SCRT เป็น THB คือ ฿ 0.02745 ต่อ SCRT.

SCRT มีอันดับที่ #713 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 9.41M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 342.94M SCRT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SCRT เทรดระหว่าง ฿ 0.02678 (ต่ำ) กับ ฿ 0.02836 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 348.9406156105482478162 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.8419785807907580206

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SCRT เคลื่อนไหว -1.41% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -16.14% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 64.51K.

SCRT (SCRT) ข้อมูลการตลาด

No.713

฿ 9.41M
฿ 9.41M฿ 9.41M

฿ 64.51K
฿ 64.51K฿ 64.51K

฿ 9.83M
฿ 9.83M฿ 9.83M

342.94M
342.94M 342.94M

--
----

358,047,797.230786
358,047,797.230786 358,047,797.230786

2021-03-03 00:00:00

SCRT

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SCRT คือ ฿ 9.41M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 64.51K อุปทานหมุนเวียนของ SCRT คือ 342.94M โดยมีอุปทานรวมที่ 358047797.230786 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 9.83M

ประวัติราคา SCRT THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.02678
฿ 0.02678฿ 0.02678
ต่ำสุด 24h
฿ 0.02836
฿ 0.02836฿ 0.02836
สูงสุด 24h

฿ 0.02678
฿ 0.02678฿ 0.02678

฿ 0.02836
฿ 0.02836฿ 0.02836

฿ 348.9406156105482478162
฿ 348.9406156105482478162฿ 348.9406156105482478162

฿ 1.8419785807907580206
฿ 1.8419785807907580206฿ 1.8419785807907580206

-1.41%

+0.54%

-16.14%

-16.14%

ประวัติราคา SCRT (SCRT) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา SCRT ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0048329+0.54%
30 วัน฿ -0.01331-32.66%
60 วัน฿ -0.03353-54.99%
90 วัน฿ -0.05439-66.46%
การเปลี่ยนแปลงราคา SCRT ในวันนี้

วันนี้ SCRT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0048329 (+0.54%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา SCRT ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.01331 (-32.66%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา SCRT ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SCRT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.03353 (-54.99%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา SCRT ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.05439 (-66.46%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา SCRT (SCRT) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ SCRT

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด SCRT ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด SCRT วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด SCRT: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

SCRT_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.02896 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวในช่วงแคบ ๆ ระหว่างจุดศูนย์กลาง S1 ที่ 0.02873 และจุดศูนย์กลางหลัก 0.02904 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงแนวโน้มขาขึ้น โดยเส้น MA 7 วันและ EMA ต่างส่งสัญญาณซื้อ ขณะเดียวกัน ราคาปัจจุบันยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลางหลักเพียง 0.00008 ทำให้โครงสร้างการเคลื่อนไหวถูกจำกัดภายใต้แรงกดดันจากแกนกลาง ในระยะสั้น ช่วงความผันผวนของราคาได้หดตัวลง ขณะที่ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายต่างก็เข้าสู่ภาวะสมดุลชั่วคราวบริเวณจุดศูนย์กลางที่มีความหนาแน่นสูง ด้าน MACD พบว่าเกิดสถานการณ์ "Cross Over" แบบตายตัว โดยเส้นเร็วและเส้นช้ากำลังเบนออกจากกันในทิศทางลง ส่วน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงถึงภาวะซื้อหรือขายมากเกินไป ขณะที่ดัชนีพลังงาน (Momentum) แสดงรูปแบบการกระจายตัว โดยเส้นค่าเฉลี่ยแนวโน้มชี้ขึ้น แต่ค่า MACD ที่สะท้อนความผันผวนกลับชี้ลง ซึ่งเป็นสัญญาณของการแตกต่างระหว่างแนวโน้มและแรงสั่นสะเทือน สะท้อนให้เห็นว่าตลาดยังขาดแรงผลักดันแบบมีทิศทางชัดเจน ปริมาณการซื้อขายยังไม่เพียงพอ และความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ตลาดกำลังรอคอยการเลือกทิศทางที่ชัดเจน ขณะที่การกระจายตัวของแรงขับเคลื่อนยังคงสับสนและขัดแย้งกัน สำหรับแนวต้านใกล้เคียง ได้แก่ จุดศูนย์กลางหลักที่ 0.02904 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.00008 ส่วนแนวต้านรองอยู่ที่จุดศูนย์กลาง R1 ที่ 0.02964 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน 0.00068 สำหรับแนวรับใกล้เคียง ได้แก่ จุดศูนย์กลาง S1 ที่ 0.02873 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.00023 ส่วนแนวรับรองอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S2 ที่ 0.02814 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน 0.00082 ทั้งนี้ ระยะห่างระหว่างระดับราคาใกล้เคียงค่อนข้างแคบ ขณะที่จุดอ้างอิงในระยะไกลจะให้พื้นที่เผื่อไว้มากกว่า

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ SCRT?

ราคา SCRT ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. ความต้องการด้านความเป็นส่วนตัว – ในฐานะโทเค็นหลักของ Secret Network SCRT ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของความต้องการแอปพลิเคชัน DeFi ที่เน้นความเป็นส่วนตัว

2. การยอมรับเครือข่าย – การใช้งานสัญญาอัจฉริยะของ Secret ที่เพิ่มขึ้นช่วยขับเคลื่อนการใช้งานและแรงต้องการโทเค็น

3. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตมีผลอย่างมากต่อการกำหนดราคา SCRT

4. การแข่งขัน – ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับเหรียญความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ เช่น Monero ส่งผลต่อความสนใจของนักลงทุน

5. พัฒนาการด้านเทคนิค – การอัปเกรดโปรโตคอลและฟีเจอร์ใหม่ ๆ มีผลต่อคุณค่าในระยะยาว

6. บรรยากาศด้านกฎระเบียบ – กฎระเบียบเกี่ยวกับเหรียญความเป็นส่วนตัวอาจสร้างความผันผวนให้กับราคา

7. เศรษฐศาสตร์ของโทเค็น – รางวัลจากการเดิมพันและการกำหนดอัตราเงินเฟ้อส่งผลต่อโครงสร้างอุปทาน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ SCRT วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา SCRT ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อขาย การติดตามพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด หรือการกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน SCRT เป็นโทเค็นหลักของ Secret Network ที่ช่วยให้สามารถสร้างสัญญาอัจฉริยะที่เน้นความเป็นส่วนตัวได้ นักเทรดจะคอยติดตามราคาในแต่ละวันเพื่อหาจุดเข้าออก ขณะที่นักลงทุนจะติดตามผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับคริปโตเคอร์เรนซีอื่น ๆ

การคาดการณ์ราคา SCRT

การคาดการณ์ราคา SCRT (SCRT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SCRT ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา SCRT (SCRT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ SCRT อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา SCRT จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SCRT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา SCRT

วิธีการซื้อและลงทุน SCRT ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย SCRT หรือยัง? การซื้อ SCRT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ SCRT ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ SCRT (SCRT) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว SCRT จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ SCRT (SCRT)

คุณสามารถทำอะไรกับ SCRT ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ SCRT ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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อะไรคือ SCRT (SCRT)

Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

SCRT ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก SCRT ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ SCRT อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Artificial Intelligence (AI)Cosmos EcosystemInfrastructure

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SCRT

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:24:05 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SCRT (SCRT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SCRT

SCRT USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ SCRT โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส SCRT USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด SCRT (SCRT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน SCRT ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SCRT/USDT
฿0.9066948
฿0.9066948฿0.9066948
+1.02%
2.40M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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SCRT
THB
THB

1 SCRT = 0.899811 THB