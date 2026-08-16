ราคา Metal Blockchain(METAL)
ราคาปัจจุบัน Metal Blockchain (METAL) วันนี้ ฿ 0.09702, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน METAL เป็น THB คือ ฿ 0.09702 ต่อ METAL.
Metal Blockchain มีอันดับที่ #3778 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 0.00 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.00 METAL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา METAL เทรดระหว่าง ฿ 0.09403 (ต่ำ) กับ ฿ 0.09702 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 53.970194718309762948 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.1564612372367642016
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น METAL เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.16% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 2.45K.
No.3778
PROTO
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Metal Blockchain คือ ฿ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 2.45K อุปทานหมุนเวียนของ METAL คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 333333333 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 32.34M
0.00%
+0.05%
-3.16%
-3.16%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Metal Blockchain ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0015894
|+0.05%
|30 วัน
|฿ -0.01262
|-11.52%
|60 วัน
|฿ -0.03541
|-26.74%
|90 วัน
|฿ -0.06179
|-38.91%
วันนี้ METAL บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0015894 (+0.05%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.01262 (-11.52%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน METAL เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.03541 (-26.74%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.06179 (-38.91%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Metal Blockchain ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ในปี 2040 ราคาของ Metal Blockchain อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW).
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Metal Blockchain ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-01 01:12:00
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