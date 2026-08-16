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ราคาปัจจุบัน Metal Blockchain วันนี้ คือ 0.09702 THB มูลค่าตลาด METAL เท่ากับ 0 THB ติดตามการอัปเดตราคา METAL เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Metal Blockchain วันนี้ คือ 0.09702 THB มูลค่าตลาด METAL เท่ากับ 0 THB ติดตามการอัปเดตราคา METAL เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Metal Blockchain(METAL)

ราคาปัจจุบัน 1 METAL เป็น THB

฿3.1803156
฿3.1803156฿3.1803156
+0.05%1D
THB
Metal Blockchain (METAL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:23:58 (UTC+8)

ราคา Metal Blockchain วันนี้

ราคาปัจจุบัน Metal Blockchain (METAL) วันนี้ ฿ 0.09702, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน METAL เป็น THB คือ ฿ 0.09702 ต่อ METAL.

Metal Blockchain มีอันดับที่ #3778 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 0.00 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.00 METAL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา METAL เทรดระหว่าง ฿ 0.09403 (ต่ำ) กับ ฿ 0.09702 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 53.970194718309762948 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.1564612372367642016

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น METAL เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.16% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 2.45K.

Metal Blockchain (METAL) ข้อมูลการตลาด

No.3778

฿ 0.00
฿ 0.00฿ 0.00

฿ 2.45K
฿ 2.45K฿ 2.45K

฿ 32.34M
฿ 32.34M฿ 32.34M

0.00
0.00 0.00

333,333,333
333,333,333 333,333,333

PROTO

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Metal Blockchain คือ ฿ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 2.45K อุปทานหมุนเวียนของ METAL คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 333333333 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 32.34M

ประวัติราคา Metal Blockchain THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.09403
฿ 0.09403฿ 0.09403
ต่ำสุด 24h
฿ 0.09702
฿ 0.09702฿ 0.09702
สูงสุด 24h

฿ 0.09403
฿ 0.09403฿ 0.09403

฿ 0.09702
฿ 0.09702฿ 0.09702

฿ 53.970194718309762948
฿ 53.970194718309762948฿ 53.970194718309762948

฿ 1.1564612372367642016
฿ 1.1564612372367642016฿ 1.1564612372367642016

0.00%

+0.05%

-3.16%

-3.16%

ประวัติราคา Metal Blockchain (METAL) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Metal Blockchain ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0015894+0.05%
30 วัน฿ -0.01262-11.52%
60 วัน฿ -0.03541-26.74%
90 วัน฿ -0.06179-38.91%
การเปลี่ยนแปลงราคา Metal Blockchain ในวันนี้

วันนี้ METAL บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0015894 (+0.05%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Metal Blockchain ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.01262 (-11.52%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Metal Blockchain ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน METAL เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.03541 (-26.74%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Metal Blockchain ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.06179 (-38.91%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Metal Blockchain (METAL) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Metal Blockchain

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Metal Blockchain ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Metal Blockchain?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของ Metal Blockchain (METAL) ได้แก่:

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มคริปโตโดยรวม
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. การประกาศความร่วมมือและการพัฒนาระบบนิเวศ
4. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโครงการบล็อกเชน
5. ความก้าวหน้าทางเทคนิคและการอัปเกรดแพลตฟอร์ม
6. การแข่งขันจากบล็อกเชนชั้นหนึ่งอื่น ๆ
7. อัตราการนำไปใช้บริการด้านการธนาคารและการเงินของ Metal
8. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์และเอธีเรียม
9. ดุลยภาพด้านอุปทานและเศรษฐศาสตร์ของโทเค็น
10. กระแสในโซเชียลมีเดียและการมีส่วนร่วมของชุมชน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Metal Blockchain วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Metal Blockchain (METAL) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจลงทุน การติดตามพอร์ตการลงทุน โอกาสในการซื้อขาย และการวิเคราะห์ตลาด นักลงทุนจำเป็นต้องทราบราคาปัจจุบันเพื่อประเมินการเข้าซื้อหรือขายตำแหน่งการลงทุน ขณะที่นักเทรดต้องการข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อแสวงหาโอกาสทำกำไร การตระหนักรู้ถึงราคาช่วยให้สามารถประเมินแนวโน้มของตลาดและรูปแบบความผันผวนที่ส่งผลกระทบต่อการถือครองทรัพย์สินของตนได้

การคาดการณ์ราคา Metal Blockchain

การคาดการณ์ราคา Metal Blockchain (METAL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ METAL ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Metal Blockchain (METAL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Metal Blockchain อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Metal Blockchain จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา METAL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Metal Blockchain

วิธีการซื้อและลงทุน Metal Blockchain ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Metal Blockchain หรือยัง? การซื้อ METAL บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Metal Blockchain ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Metal Blockchain (METAL) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า 0.00 สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Metal Blockchain จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Metal Blockchain (METAL)

คุณสามารถทำอะไรกับ Metal Blockchain ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Metal Blockchain ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Metal Blockchain (METAL) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Metal Blockchain (METAL)

Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW).

Metal Blockchain ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Metal Blockchain ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Metal Blockchain อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemGaming (GameFi)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Metal Blockchain

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:23:58 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Metal Blockchain (METAL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Metal Blockchain

METAL USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ METAL โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส METAL USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Metal Blockchain (METAL) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Metal Blockchain ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
METAL/USDT
฿3.1803156
฿3.1803156฿3.1803156
+0.05%
25.51K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ METAL เป็น THB

จำนวน

METAL
METAL
THB
THB

1 METAL = 3.1803156 THB