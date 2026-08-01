ราคา Unitas(UP)
ราคาปัจจุบัน Unitas (UP) วันนี้ ฿ 0.43394, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.86% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน UP เป็น THB คือ ฿ 0.43394 ต่อ UP.
Unitas มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- UP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา UP เทรดระหว่าง ฿ 0.3989 (ต่ำ) กับ ฿ 0.46044 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น UP เคลื่อนไหว +2.77% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +18.33% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.15K.
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Unitas คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.15K อุปทานหมุนเวียนของ UP คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 433.94M
+2.77%
+2.86%
+18.33%
+18.33%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Unitas ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.3955106
|+2.86%
|30 วัน
|฿ +0.11388
|+35.58%
|60 วัน
|฿ +0.06203
|+16.67%
|90 วัน
|฿ +0.18842
|+76.74%
วันนี้ UP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.3955106 (+2.86%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.11388 (+35.58%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน UP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.06203 (+16.67%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.18842 (+76.74%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Unitas ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด UP: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
UP_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.4165 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.42265 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.4254 มาก ราคาขณะนี้อยู่ในส่วนบนของระบบโครงสร้างจุดศูนย์กลาง แต่ฝ่ายซื้อไม่สามารถทะลุผ่านจุดสำคัญได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้โครงสร้างตลาดแสดงลักษณะการแกว่งตัวในกรอบแคบ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยยังไม่ได้ส่งสัญญาณซื้อที่ชัดเจน และเครื่องมือทางเทคนิคยังขาดความสอดคล้อง สะท้อนให้เห็นว่าการกำหนดทิศทางในช่วงเวลานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ MACD ได้เกิดรูปแบบ Cross ลงแล้ว ทำให้แรงขายเริ่มเข้ามาครอบงำ ขณะเดียวกัน RSI ยังอยู่ในโซนกลาง ส่วนค่า KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงพลังงานการเคลื่อนไหวระยะสั้นที่กระจายตัว ขาดแรงผลักดันแบบเดียวทิศทาง ขณะที่ Bollinger Bands หดตัวลง ความผันผวนลดลงอย่างชัดเจน และดัชนี MACD รวมถึงดัชนีอื่นๆ ทำงานแยกชั้น ซึ่งยืนยันถึงสถานะการลดลงของพลังงานในตลาด ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายต่างตกอยู่ในภาวะชะงักงัน ณ ระดับราคาระดับปัจจุบัน โดยยังไม่มีสัญญาณชัดเจนของการไหลเข้าของเงินทุนเพื่อโจมตีในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ระดับ 0.4254 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 1% เท่านั้น ถือเป็นเป้าหมายทดสอบในระยะสั้น ส่วนแนวรับแรกด้านล่างอยู่ที่ระดับ 0.3988 ห่างจากปัจจุบันราว 5.6% ซึ่งเป็นจุดป้องกันเชิงโครงสร้าง สำหรับแนวต้านระยะไกล ระดับ S2 อยู่ที่ 0.3899 หากราคาหลุดพื้นที่ศูนย์กลางไป จะมีแนวโน้มปรับตัวลงสู่ระดับดังกล่าว ขณะเดียวกัน แนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.4431 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 4.8% ถือเป็นขอบเขตสภาพคล่องในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไหวรุนแรงขึ้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Unitas อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Unitas กำลังสร้างเลเยอร์การออมระดับโลกสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับผลตอบแทนในสกุลเงิน USD ที่มีความโปร่งใสผ่านกลยุทธ์ Market-neutral โดยโปรโตคอลจะนำเงินทุนไปใช้ในการจัดสรรพูลสภาพคล่อง, การทำ Hedging ด้วยอนุพันธ์ และตลาดการกู้ยืม เพื่อสร้างผลตอบแทนแบบ Delta-neutral บนบล็อกเชน
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Unitas ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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