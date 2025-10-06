ราคาปัจจุบัน XPIN Network วันนี้ คือ 0.0079607 USD ติดตามการอัปเดตราคา XPIN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา XPIN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน XPIN Network วันนี้ คือ 0.0079607 USD ติดตามการอัปเดตราคา XPIN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา XPIN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

XPIN Network โลโก้

ราคา XPIN Network(XPIN)

ราคาปัจจุบัน 1 XPIN เป็น USD

$0.0079609
$0.0079609$0.0079609
-2.75%1D
USD
XPIN Network (XPIN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:26:51 (UTC+8)

ข้อมูลราคา XPIN Network (XPIN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.007714
$ 0.007714$ 0.007714
ต่ำสุด 24h
$ 0.00865
$ 0.00865$ 0.00865
สูงสุด 24h

$ 0.007714
$ 0.007714$ 0.007714

$ 0.00865
$ 0.00865$ 0.00865

$ 0.010038547477428971
$ 0.010038547477428971$ 0.010038547477428971

$ 0.000457316453478145
$ 0.000457316453478145$ 0.000457316453478145

-1.55%

-2.75%

+62.47%

+62.47%

ราคาเรียลไทม์ XPIN Network (XPIN) คือ $ 0.0079607 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดXPIN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.007714 และราคาสูงสุด $ 0.00865 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ XPIN คือ $ 0.010038547477428971 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.000457316453478145

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น XPIN มีการเปลี่ยนแปลง -1.55% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.75% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +62.47% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

XPIN Network (XPIN) ข้อมูลการตลาด

No.274

$ 129.88M
$ 129.88M$ 129.88M

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

$ 796.07M
$ 796.07M$ 796.07M

16.32B
16.32B 16.32B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

16.31%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ XPIN Network คือ $ 129.88M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.01M อุปทานหมุนเวียนของ XPIN คือ 16.32B โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 796.07M

ประวัติราคา XPIN Network (XPIN) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา XPIN Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000225115-2.75%
30 วัน$ +0.0071244+851.89%
60 วัน$ +0.007243+1,009.19%
90 วัน$ +0.0077607+3,880.35%
การเปลี่ยนแปลงราคา XPIN Network ในวันนี้

วันนี้ XPIN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000225115 (-2.75%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา XPIN Network ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.0071244 (+851.89%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา XPIN Network ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XPIN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.007243 (+1,009.19%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา XPIN Network ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.0077607 (+3,880.35%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา XPIN Network (XPIN) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา XPIN Networkทันที

อะไรคือ XPIN Network (XPIN)

XPIN Network โปรเจกต์ DePIN ชั้นนำบน BNB Chain มอบโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารแบบกระจายศูนย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และไร้พรมแดน ด้วยสัญญาณไร้สายครอบคลุมกว่า 150 ประเทศและภูมิภาค XPIN นำเสนอ Global eSIM, PowerLink และ AI dNFT ที่พลิกโฉมยุคใหม่แห่งการเชื่อมต่อ พร้อมเปิดโอกาสสร้างรายได้แบบพาสซีฟ ด้วยการนิยามใหม่ว่าทั่วโลกควรเชื่อมต่อกันอย่างไร XPIN กำลังสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการแบบกระจายศูนย์รุ่นถัดไป

XPIN Network มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน XPIN Network ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบXPINความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ XPIN Network บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ XPIN Network ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา XPIN Network (USD)

XPIN Network (XPIN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ XPIN Network (XPIN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ XPIN Network

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา XPIN Network ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ XPIN Network (XPIN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ XPIN Network (XPIN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ XPINโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ XPIN Network (XPIN)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ XPIN Networkใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ XPIN Network บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

XPIN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

XPIN Network ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก XPIN Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ XPIN Network อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ XPIN Network

วันนี้ XPIN Network (XPIN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน XPIN เป็นUSD คือ 0.0079607 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน XPIN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ XPIN เป็น USD คือ $ 0.0079607 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ XPIN Network คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ XPIN คือ $ 129.88M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ XPIN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ XPIN คือ 16.32B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ XPIN คือเท่าใด?
XPIN ถึงราคา ATH ที่ 0.010038547477428971 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ XPIN คือเท่าไร?
XPIN ถึงราคา ATL ที่ 0.000457316453478145 USD
ปริมาณการเทรดของ XPIN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ XPIN คือ $ 1.01M USD
ปีนี้ XPIN จะสูงขึ้นอีกไหม?
XPIN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา XPIN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:26:51 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ XPIN Network (XPIN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

