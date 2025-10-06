ราคาปัจจุบัน YURU COIN วันนี้ คือ 0.8501 USD ติดตามการอัปเดตราคา YURU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา YURU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน YURU COIN วันนี้ คือ 0.8501 USD ติดตามการอัปเดตราคา YURU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา YURU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ YURU

ข้อมูลราคา YURU

เอกสารไวท์เปเปอร์ YURU

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ YURU

โทเคโนมิกส์ YURU

การคาดการณ์ราคา YURU

ประวัติ YURU

YURU คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง YURUเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต YURU

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

YURU COIN โลโก้

ราคา YURU COIN(YURU)

ราคาปัจจุบัน 1 YURU เป็น USD

$0.8501
$0.8501$0.8501
-0.23%1D
USD
YURU COIN (YURU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:27:55 (UTC+8)

ข้อมูลราคา YURU COIN (YURU) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.8154
$ 0.8154$ 0.8154
ต่ำสุด 24h
$ 0.8607
$ 0.8607$ 0.8607
สูงสุด 24h

$ 0.8154
$ 0.8154$ 0.8154

$ 0.8607
$ 0.8607$ 0.8607

$ 0.5789586277522937
$ 0.5789586277522937$ 0.5789586277522937

$ 0.346206572110043
$ 0.346206572110043$ 0.346206572110043

+0.02%

-0.22%

+10.15%

+10.15%

ราคาเรียลไทม์ YURU COIN (YURU) คือ $ 0.8501 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดYURU ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.8154 และราคาสูงสุด $ 0.8607 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ YURU คือ $ 0.5789586277522937 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.346206572110043

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น YURU มีการเปลี่ยนแปลง +0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.22% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +10.15% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

YURU COIN (YURU) ข้อมูลการตลาด

No.3786

--
----

$ 15.31K
$ 15.31K$ 15.31K

$ 8.50M
$ 8.50M$ 8.50M

--
----

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ YURU COIN คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 15.31K อุปทานหมุนเวียนของ YURU คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.50M

ประวัติราคา YURU COIN (YURU) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา YURU COIN ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00196-0.22%
30 วัน$ -0.0544-6.02%
60 วัน$ -0.2625-23.60%
90 วัน$ -0.1406-14.20%
การเปลี่ยนแปลงราคา YURU COIN ในวันนี้

วันนี้ YURU บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00196 (-0.22%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา YURU COIN ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.0544 (-6.02%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา YURU COIN ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน YURU เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.2625 (-23.60%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา YURU COIN ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.1406 (-14.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา YURU COIN (YURU) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา YURU COINทันที

อะไรคือ YURU COIN (YURU)

YURU COIN คือโทเคนทางการของ Yuru-Chara Grand Prix การประกวดมาสคอตระดับประเทศของญี่ปุ่นที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 738 ล้านครั้งและมียอดโหวตรวมกว่า 170 ล้านครั้งตั้งแต่ปี 2011 โทเคนนี้ใช้สำหรับการโหวตของแฟน ๆ แคมเปญ และการโต้ตอบกับ NFT พร้อมกับใช้โมเดลเงินฝืดโดยการเผาโทเคนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

YURU COIN มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน YURU COIN ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบYURUความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ YURU COIN บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ YURU COIN ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา YURU COIN (USD)

YURU COIN (YURU) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ YURU COIN (YURU) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ YURU COIN

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา YURU COIN ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ YURU COIN (YURU)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ YURU COIN (YURU) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ YURUโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ YURU COIN (YURU)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ YURU COINใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ YURU COIN บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

YURU เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 YURU COIN(YURU) เป็น VND
22,370.3815
1 YURU COIN(YURU) เป็น AUD
A$1.283651
1 YURU COIN(YURU) เป็น GBP
0.637575
1 YURU COIN(YURU) เป็น EUR
0.722585
1 YURU COIN(YURU) เป็น USD
$0.8501
1 YURU COIN(YURU) เป็น MYR
RM3.57042
1 YURU COIN(YURU) เป็น TRY
35.670196
1 YURU COIN(YURU) เป็น JPY
¥129.2152
1 YURU COIN(YURU) เป็น ARS
ARS$1,246.476127
1 YURU COIN(YURU) เป็น RUB
67.370425
1 YURU COIN(YURU) เป็น INR
74.995822
1 YURU COIN(YURU) เป็น IDR
Rp14,168.327666
1 YURU COIN(YURU) เป็น PHP
50.291916
1 YURU COIN(YURU) เป็น EGP
￡E.40.260736
1 YURU COIN(YURU) เป็น BRL
R$4.556536
1 YURU COIN(YURU) เป็น CAD
C$1.181639
1 YURU COIN(YURU) เป็น BDT
104.035238
1 YURU COIN(YURU) เป็น NGN
1,239.207772
1 YURU COIN(YURU) เป็น COP
$3,294.953596
1 YURU COIN(YURU) เป็น ZAR
R.14.570714
1 YURU COIN(YURU) เป็น UAH
35.780709
1 YURU COIN(YURU) เป็น TZS
T.Sh.2,088.6957
1 YURU COIN(YURU) เป็น VES
Bs183.6216
1 YURU COIN(YURU) เป็น CLP
$801.6443
1 YURU COIN(YURU) เป็น PKR
Rs238.852597
1 YURU COIN(YURU) เป็น KZT
457.285792
1 YURU COIN(YURU) เป็น THB
฿27.492234
1 YURU COIN(YURU) เป็น TWD
NT$25.979056
1 YURU COIN(YURU) เป็น AED
د.إ3.119867
1 YURU COIN(YURU) เป็น CHF
Fr0.671579
1 YURU COIN(YURU) เป็น HKD
HK$6.596776
1 YURU COIN(YURU) เป็น AMD
֏325.452284
1 YURU COIN(YURU) เป็น MAD
.د.م7.837922
1 YURU COIN(YURU) เป็น MXN
$15.658842
1 YURU COIN(YURU) เป็น SAR
ريال3.187875
1 YURU COIN(YURU) เป็น ETB
Br128.62013
1 YURU COIN(YURU) เป็น KES
KSh109.858423
1 YURU COIN(YURU) เป็น JOD
د.أ0.6027209
1 YURU COIN(YURU) เป็น PLN
3.077362
1 YURU COIN(YURU) เป็น RON
лв3.697935
1 YURU COIN(YURU) เป็น SEK
kr7.956936
1 YURU COIN(YURU) เป็น BGN
лв1.419667
1 YURU COIN(YURU) เป็น HUF
Ft282.887777
1 YURU COIN(YURU) เป็น CZK
17.724585
1 YURU COIN(YURU) เป็น KWD
د.ك0.2601306
1 YURU COIN(YURU) เป็น ILS
2.762825
1 YURU COIN(YURU) เป็น BOB
Bs5.874191
1 YURU COIN(YURU) เป็น AZN
1.44517
1 YURU COIN(YURU) เป็น TJS
SM7.854924
1 YURU COIN(YURU) เป็น GEL
2.312272
1 YURU COIN(YURU) เป็น AOA
Kz779.193159
1 YURU COIN(YURU) เป็น BHD
.د.ب0.3196376
1 YURU COIN(YURU) เป็น BMD
$0.8501
1 YURU COIN(YURU) เป็น DKK
kr5.44064
1 YURU COIN(YURU) เป็น HNL
L22.408636
1 YURU COIN(YURU) เป็น MUR
38.611542
1 YURU COIN(YURU) เป็น NAD
$14.647223
1 YURU COIN(YURU) เป็น NOK
kr8.475497
1 YURU COIN(YURU) เป็น NZD
$1.462172
1 YURU COIN(YURU) เป็น PAB
B/.0.8501
1 YURU COIN(YURU) เป็น PGK
K3.561919
1 YURU COIN(YURU) เป็น QAR
ر.ق3.094364
1 YURU COIN(YURU) เป็น RSD
дин.85.460553
1 YURU COIN(YURU) เป็น UZS
soʻm10,242.166319
1 YURU COIN(YURU) เป็น ALL
L70.617807
1 YURU COIN(YURU) เป็น ANG
ƒ1.521679
1 YURU COIN(YURU) เป็น AWG
ƒ1.53018
1 YURU COIN(YURU) เป็น BBD
$1.7002
1 YURU COIN(YURU) เป็น BAM
KM1.419667
1 YURU COIN(YURU) เป็น BIF
Fr2,506.9449
1 YURU COIN(YURU) เป็น BND
$1.096629
1 YURU COIN(YURU) เป็น BSD
$0.8501
1 YURU COIN(YURU) เป็น JMD
$136.381543
1 YURU COIN(YURU) เป็น KHR
3,427.815725
1 YURU COIN(YURU) เป็น KMF
Fr359.5923
1 YURU COIN(YURU) เป็น LAK
18,480.434413
1 YURU COIN(YURU) เป็น LKR
රු258.85545
1 YURU COIN(YURU) เป็น MDL
L14.36669
1 YURU COIN(YURU) เป็น MGA
Ar3,846.600488
1 YURU COIN(YURU) เป็น MOP
P6.8008
1 YURU COIN(YURU) เป็น MVR
13.00653
1 YURU COIN(YURU) เป็น MWK
MK1,475.867111
1 YURU COIN(YURU) เป็น MZN
MT54.329891
1 YURU COIN(YURU) เป็น NPR
रु120.068124
1 YURU COIN(YURU) เป็น PYG
6,028.9092
1 YURU COIN(YURU) เป็น RWF
Fr1,231.7949
1 YURU COIN(YURU) เป็น SBD
$6.996323
1 YURU COIN(YURU) เป็น SCR
12.113925
1 YURU COIN(YURU) เป็น SRD
$33.612954
1 YURU COIN(YURU) เป็น SVC
$7.438375
1 YURU COIN(YURU) เป็น SZL
L14.647223
1 YURU COIN(YURU) เป็น TMT
m2.983851
1 YURU COIN(YURU) เป็น TND
د.ت2.4746411
1 YURU COIN(YURU) เป็น TTD
$5.772179
1 YURU COIN(YURU) เป็น UGX
Sh2,961.7484
1 YURU COIN(YURU) เป็น XAF
Fr477.7562
1 YURU COIN(YURU) เป็น XCD
$2.29527
1 YURU COIN(YURU) เป็น XOF
Fr477.7562
1 YURU COIN(YURU) เป็น XPF
Fr86.7102
1 YURU COIN(YURU) เป็น BWP
P12.088422
1 YURU COIN(YURU) เป็น BZD
$1.708701
1 YURU COIN(YURU) เป็น CVE
$80.92952
1 YURU COIN(YURU) เป็น DJF
Fr150.4677
1 YURU COIN(YURU) เป็น DOP
$54.440404
1 YURU COIN(YURU) เป็น DZD
د.ج110.42799
1 YURU COIN(YURU) เป็น FJD
$1.912725
1 YURU COIN(YURU) เป็น GNF
Fr7,391.6195
1 YURU COIN(YURU) เป็น GTQ
Q6.511766
1 YURU COIN(YURU) เป็น GYD
$177.993938
1 YURU COIN(YURU) เป็น ISK
kr103.7122

YURU COIN ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก YURU COIN ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ YURU COIN อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ YURU COIN

วันนี้ YURU COIN (YURU) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน YURU เป็นUSD คือ 0.8501 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน YURU เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ YURU เป็น USD คือ $ 0.8501 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ YURU COIN คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ YURU คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ YURU คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ YURU คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ YURU คือเท่าใด?
YURU ถึงราคา ATH ที่ 0.5789586277522937 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ YURU คือเท่าไร?
YURU ถึงราคา ATL ที่ 0.346206572110043 USD
ปริมาณการเทรดของ YURU คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ YURU คือ $ 15.31K USD
ปีนี้ YURU จะสูงขึ้นอีกไหม?
YURU อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา YURU เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:27:55 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ YURU COIN (YURU)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ YURU เป็น USD

จำนวน

YURU
YURU
USD
USD

1 YURU = 0.8501 USD

เทรด YURU

YURU/USDT
$0.8501
$0.8501$0.8501
+0.10%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,531.75
$115,531.75$115,531.75

+0.77%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,138.95
$4,138.95$4,138.95

+1.02%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.04055
$0.04055$0.04055

-12.68%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.44
$200.44$200.44

+0.77%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.9672
$3.9672$3.9672

+2.84%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,138.95
$4,138.95$4,138.95

+1.02%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,531.75
$115,531.75$115,531.75

+0.77%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.44
$200.44$200.44

+0.77%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6679
$2.6679$2.6679

+1.21%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20203
$0.20203$0.20203

+1.13%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.008770
$0.008770$0.008770

-12.30%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.504
$1.504$1.504

+100.53%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000483
$0.0000000483$0.0000000483

+461.62%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00193
$0.00193$0.00193

+93.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000065
$0.0000000000000000065$0.0000000000000000065

+44.44%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0116
$0.0116$0.0116

+45.00%

Deepswap Protocol โลโก้

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000226
$0.000000000000000000000226$0.000000000000000000000226

+32.94%