ราคา Lido DAO(LDO)
ราคาปัจจุบัน Lido DAO (LDO) วันนี้ ฿ 0.3024, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.59% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LDO เป็น THB คือ ฿ 0.3024 ต่อ LDO.
Lido DAO มีอันดับที่ #128 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 254.87M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 842.83M LDO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LDO เทรดระหว่าง ฿ 0.2947 (ต่ำ) กับ ฿ 0.3025 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 611.845164489371864887 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 8.0123354951739211736
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LDO เคลื่อนไหว +1.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +5.03% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 73.53K.
No.128
0.01%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Lido DAO คือ ฿ 254.87M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 73.53K อุปทานหมุนเวียนของ LDO คือ 842.83M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 302.40M
+1.06%
+0.59%
+5.03%
+5.03%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Lido DAO ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.058303
|+0.59%
|30 วัน
|฿ -0.0739
|-19.64%
|60 วัน
|฿ +0.0076
|+2.57%
|90 วัน
|฿ -0.045
|-12.96%
วันนี้ LDO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.058303 (+0.59%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0739 (-19.64%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน LDO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0076 (+2.57%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.045 (-12.96%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Lido DAO ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด LDO: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
LDO_USDT อยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.2934 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.295 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.2949 โครงสร้างราคาขณะนี้อยู่ในส่วนบนของระบบจุดศูนย์กลาง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและกลุ่ม EMA ต่างแสดงการเรียงตัวแบบซื้อ และทิศทางของดัชนีก็สอดคล้องกัน ตลาดยังไม่ได้ทะลุผ่านช่วงสำคัญ แต่ยังคงเคลื่อนไหวในช่องแคบๆ ของการปรับฐาน MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross ซึ่งบ่งชี้ถึงพลังงานขาขึ้นระยะสั้นที่กำลังสะสมตัว ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่มีสัญญาณ overbought หรือ oversold แสดงให้เห็นว่าความผันผวนในปัจจุบันยังคงทรงตัว ดัชนีเร็วและดัชนีช้าเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน พลังงานการเคลื่อนไหวกระจุกตัวโดยไม่เกิดการกระจายตัว ทำให้ตลาดขาดลักษณะของการเคลื่อนไหวแบบแรงๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง สำหรับระดับราคาแนวต้านใกล้เคียง ได้แก่ R1 (0.2949) และ R2 (0.2962) ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.002 เท่านั้น ส่วนแนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ S1 (0.2921) และจุดศูนย์กลาง (0.2934) ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 0.003 สำหรับระดับแนวรับระยะไกล ให้ระวังที่ S2 (0.2906) ขณะนี้ราคาปัจจุบันอยู่ระหว่าง R1 กับจุดศูนย์กลาง ระยะห่างระหว่างระดับสำคัญทั้งสองฝั่งค่อนข้างใกล้กัน ทำให้พื้นที่การเคลื่อนไหวมีจำกัด
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Lido DAO อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Lido DAO ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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