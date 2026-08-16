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ราคาปัจจุบัน Lido DAO วันนี้ คือ 0.3024 THB มูลค่าตลาด LDO เท่ากับ 254,873,196.181119644352 THB ติดตามการอัปเดตราคา LDO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Lido DAO วันนี้ คือ 0.3024 THB มูลค่าตลาด LDO เท่ากับ 254,873,196.181119644352 THB ติดตามการอัปเดตราคา LDO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LDO

ข้อมูลราคา LDO

LDO คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ LDO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ LDO

โทเคโนมิกส์ LDO

การคาดการณ์ราคา LDO

ประวัติ LDO

LDO คู่มือการซื้อ

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ราคา Lido DAO(LDO)

ราคาปัจจุบัน 1 LDO เป็น THB

฿9.94015
฿9.94015฿9.94015
+0.59%1D
THB
Lido DAO (LDO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:57:56 (UTC+8)

ราคา Lido DAO วันนี้

ราคาปัจจุบัน Lido DAO (LDO) วันนี้ ฿ 0.3024, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.59% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LDO เป็น THB คือ ฿ 0.3024 ต่อ LDO.

Lido DAO มีอันดับที่ #128 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 254.87M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 842.83M LDO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LDO เทรดระหว่าง ฿ 0.2947 (ต่ำ) กับ ฿ 0.3025 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 611.845164489371864887 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 8.0123354951739211736

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LDO เคลื่อนไหว +1.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +5.03% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 73.53K.

Lido DAO (LDO) ข้อมูลการตลาด

No.128

฿ 254.87M
฿ 254.87M฿ 254.87M

฿ 73.53K
฿ 73.53K฿ 73.53K

฿ 302.40M
฿ 302.40M฿ 302.40M

842.83M
842.83M 842.83M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.01%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Lido DAO คือ ฿ 254.87M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 73.53K อุปทานหมุนเวียนของ LDO คือ 842.83M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 302.40M

ประวัติราคา Lido DAO THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.2947
฿ 0.2947฿ 0.2947
ต่ำสุด 24h
฿ 0.3025
฿ 0.3025฿ 0.3025
สูงสุด 24h

฿ 0.2947
฿ 0.2947฿ 0.2947

฿ 0.3025
฿ 0.3025฿ 0.3025

฿ 611.845164489371864887
฿ 611.845164489371864887฿ 611.845164489371864887

฿ 8.0123354951739211736
฿ 8.0123354951739211736฿ 8.0123354951739211736

+1.06%

+0.59%

+5.03%

+5.03%

ประวัติราคา Lido DAO (LDO) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Lido DAO ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.058303+0.59%
30 วัน฿ -0.0739-19.64%
60 วัน฿ +0.0076+2.57%
90 วัน฿ -0.045-12.96%
การเปลี่ยนแปลงราคา Lido DAO ในวันนี้

วันนี้ LDO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.058303 (+0.59%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Lido DAO ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0739 (-19.64%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Lido DAO ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน LDO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0076 (+2.57%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Lido DAO ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.045 (-12.96%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Lido DAO (LDO) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Lido DAO

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Lido DAO ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Lido DAO วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด LDO: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

LDO_USDT อยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.2934 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.295 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.2949 โครงสร้างราคาขณะนี้อยู่ในส่วนบนของระบบจุดศูนย์กลาง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและกลุ่ม EMA ต่างแสดงการเรียงตัวแบบซื้อ และทิศทางของดัชนีก็สอดคล้องกัน ตลาดยังไม่ได้ทะลุผ่านช่วงสำคัญ แต่ยังคงเคลื่อนไหวในช่องแคบๆ ของการปรับฐาน MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross ซึ่งบ่งชี้ถึงพลังงานขาขึ้นระยะสั้นที่กำลังสะสมตัว ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่มีสัญญาณ overbought หรือ oversold แสดงให้เห็นว่าความผันผวนในปัจจุบันยังคงทรงตัว ดัชนีเร็วและดัชนีช้าเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน พลังงานการเคลื่อนไหวกระจุกตัวโดยไม่เกิดการกระจายตัว ทำให้ตลาดขาดลักษณะของการเคลื่อนไหวแบบแรงๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง สำหรับระดับราคาแนวต้านใกล้เคียง ได้แก่ R1 (0.2949) และ R2 (0.2962) ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.002 เท่านั้น ส่วนแนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ S1 (0.2921) และจุดศูนย์กลาง (0.2934) ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 0.003 สำหรับระดับแนวรับระยะไกล ให้ระวังที่ S2 (0.2906) ขณะนี้ราคาปัจจุบันอยู่ระหว่าง R1 กับจุดศูนย์กลาง ระยะห่างระหว่างระดับสำคัญทั้งสองฝั่งค่อนข้างใกล้กัน ทำให้พื้นที่การเคลื่อนไหวมีจำกัด

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Lido DAO?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาโทเค็น Lido DAO (LDO):

1. ความต้องการในการ staking Ethereum – การ staking ETH ในปริมาณที่มากขึ้นจะช่วยเพิ่ม TVL และรายได้ของ Lido
2. การกระจายค่าธรรมเนียมโปรโตคอลและรางวัลให้กับผู้ถือ LDO
3. ข้อเสนอการกำกับดูแลและการอัปเกรดโปรโตคอล
4. การแข่งขันจากผู้ให้บริการ liquid staking อื่น ๆ
5. ความรู้สึกโดยรวมของตลาด DeFi
6. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ staking
7. การอัปเกรดเครือข่าย Ethereum และการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การ staking

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Lido DAO วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา Lido DAO (LDO) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจลงทุน การติดตามพอร์ตโฟลิโอ การเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนจากการเดิมพัน และการจับจังหวะตลาด LDO เป็นผู้กำหนดนโยบายและข้อตกลงของโปรโตคอลการเดิมพันบน Ethereum ซึ่งทำให้การเคลื่อนไหวของราคาเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้เข้าร่วม DeFi และผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

การคาดการณ์ราคา Lido DAO

การคาดการณ์ราคา Lido DAO (LDO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LDO ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Lido DAO (LDO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Lido DAO อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Lido DAO จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LDO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Lido DAO

วิธีการซื้อและลงทุน Lido DAO ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Lido DAO หรือยัง? การซื้อ LDO บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Lido DAO ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Lido DAO (LDO) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Lido DAO จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Lido DAO (LDO)

คุณสามารถทำอะไรกับ Lido DAO ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Lido DAO ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Lido DAO (LDO) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Lido DAO (LDO)

Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.

Lido DAO ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Lido DAO ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Lido DAO อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Index Coop Defi Index

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Lido DAO

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:57:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Lido DAO (LDO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Lido DAO (LDO) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Lido DAO ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
LDO/USDT
฿9.92372
฿9.92372฿9.92372
+0.39%
247.66K (USDT)
LDO/USDC
฿9.910576
฿9.910576฿9.910576
+0.33%
185.06K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ LDO เป็น THB

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LDO
LDO
THB
THB

1 LDO = 9.936864 THB