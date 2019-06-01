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ราคาปัจจุบัน Harmony วันนี้ คือ 0.0007492 THB มูลค่าตลาด ONE เท่ากับ 11,206,312.339335575108864 THB ติดตามการอัปเดตราคา ONE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Harmony วันนี้ คือ 0.0007492 THB มูลค่าตลาด ONE เท่ากับ 11,206,312.339335575108864 THB ติดตามการอัปเดตราคา ONE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Harmony(ONE)

ราคาปัจจุบัน 1 ONE เป็น THB

฿0.024740294
฿0.024740294฿0.024740294
-2.42%1D
THB
Harmony (ONE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:06:19 (UTC+8)

ราคา Harmony วันนี้

ราคาปัจจุบัน Harmony (ONE) วันนี้ ฿ 0.0007492, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ONE เป็น THB คือ ฿ 0.0007492 ต่อ ONE.

Harmony มีอันดับที่ #683 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 11.21M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 14.96B ONE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ONE เทรดระหว่าง ฿ 0.0007116 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0007795 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 12.48127688241456683 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0412952165791456

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ONE เคลื่อนไหว -0.36% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -40.83% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 140.02K.

Harmony (ONE) ข้อมูลการตลาด

No.683

฿ 11.21M
฿ 11.21M฿ 11.21M

฿ 140.02K
฿ 140.02K฿ 140.02K

฿ 11.21M
฿ 11.21M฿ 11.21M

14.96B
14.96B 14.96B

--
----

14,957,704,670.76291392
14,957,704,670.76291392 14,957,704,670.76291392

2019-06-01 00:00:00

฿ 0.1043305
฿ 0.1043305฿ 0.1043305

ONE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Harmony คือ ฿ 11.21M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 140.02K อุปทานหมุนเวียนของ ONE คือ 14.96B โดยมีอุปทานรวมที่ 14957704670.76291392 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 11.21M

ประวัติราคา Harmony THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0007116
฿ 0.0007116฿ 0.0007116
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0007795
฿ 0.0007795฿ 0.0007795
สูงสุด 24h

฿ 0.0007116
฿ 0.0007116฿ 0.0007116

฿ 0.0007795
฿ 0.0007795฿ 0.0007795

฿ 12.48127688241456683
฿ 12.48127688241456683฿ 12.48127688241456683

฿ 0.0412952165791456
฿ 0.0412952165791456฿ 0.0412952165791456

-0.36%

-2.42%

-40.83%

-40.83%

ประวัติราคา Harmony (ONE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Harmony ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.000613563-2.42%
30 วัน฿ -0.0004198-35.92%
60 วัน฿ -0.0007838-51.13%
90 วัน฿ -0.0012788-63.06%
การเปลี่ยนแปลงราคา Harmony ในวันนี้

วันนี้ ONE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000613563 (-2.42%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Harmony ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0004198 (-35.92%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Harmony ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ONE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0007838 (-51.13%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Harmony ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0012788 (-63.06%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Harmony (ONE) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Harmony

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Harmony ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Harmony วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ONE: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)ขายมากเกินไป< 30ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

ONE_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลางที่ระดับ 6.73E-4 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 7.321E-4 และกำลังเข้าใกล้แนวต้าน R2 ที่ระดับ 7.37E-4 ซึ่งเป็นระดับที่สำคัญมาก ราคาในขณะนี้อยู่บริเวณขอบบนของระบบโครงสร้างราคา กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ และเกิดภาวะความไม่สอดคล้องทางเทคนิค (Divergence) เมื่อเทียบกับสถานการณ์ MACD ที่ทำรูปแบบเส้นตัดลง (Death Cross) ความไม่สอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าแรงขับเคลื่อนขาขึ้นในระยะสั้นยังขาดการยืนยันแนวโน้มที่ชัดเจน และราคาคงตัวอยู่ในช่วงการแกว่งตัวที่ระดับสูง การกระจายตัวของพลังงานตลาดแสดงถึงลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละตัวชี้วัด โดย RSI ได้เข้าสู่โซนขายมากเกินไปแล้ว ส่วน KDJ และ StochRSI ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันในการขายระยะสั้นกำลังใกล้จะหมดลงแล้ว ขณะเดียวกัน MACD ยังคงรักษาลักษณะเส้นตัดลงไว้ และ Bollinger Bands ก็หดตัวแคบลง ทำให้ความผันผวนของราคาลดลงอย่างชัดเจน แม้ว่าฝ่ายซื้อจะพยายามผลักดันราคาให้ปรับตัวสูงขึ้น แต่ขาดปริมาณการซื้อขายที่สนับสนุน ขณะเดียวกันแรงขายก็เริ่มอ่อนกำลังลงตามการฟื้นตัวของตัวชี้วัด ตลาดจึงอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของพลังงานตลาด ระดับราคาสำคัญในระยะใกล้ ได้แก่ แนวต้าน R2 ที่ระดับ 7.37E-4 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.7% เท่านั้น ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่ระดับ 6.97E-4 ซึ่งอยู่ระหว่างแนวต้าน R1 และจุดศูนย์กลาง ห่างจากราคาปัจจุบันราว 4.8% สำหรับแนวรับระยะไกล สามารถพิจารณาที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 6.33E-4 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 13.5% หากราคาไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้าน R2 ได้อย่างมีนัยสำคัญ จะมีโอกาสที่ราคาอาจถูกดึงกลับลงมาทดสอบบริเวณเขตความหนาแน่นของสภาพคล่องใกล้เคียงระดับ 6.97E-4 ต่อไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Harmony?

ราคาของ Harmony (ONE) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. การยอมรับเครือข่ายและกิจกรรมของนักพัฒนา – ยิ่งมี dApp และผู้ใช้งานมากขึ้น ก็ยิ่งเพิ่มความต้องการ
2. การเข้าร่วมการเดิมพัน – การเดิมพันที่สูงขึ้นจะช่วยลดปริมาณซัพพลายที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด
3. การใช้งานสะพานเชื่อมข้ามบล็อกเชน – ความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างบล็อกเชนต่าง ๆ ช่วยขับเคลื่อนประโยชน์ใช้สอย
4. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มคริปโตเคอร์เรนซี
5. การประกาศความร่วมมือและการเติบโตของระบบนิเวศ
6. การพัฒนาด้านเทคนิคและความคืบหน้าตามโรดแมป
7. ผลประกอบการโดยรวมของภาค DeFi และเกมบนบล็อกเชน
8. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Harmony วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา Harmony ONE ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าออกตลาด การประเมินกำไร/ขาดทุนจากการลงทุน และการติดตามความผันผวนของตลาดเพื่อใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์

การคาดการณ์ราคา Harmony

การคาดการณ์ราคา Harmony (ONE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ONE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Harmony (ONE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Harmony อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Harmony จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ONE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Harmony

วิธีการซื้อและลงทุน Harmony ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Harmony หรือยัง? การซื้อ ONE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Harmony ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Harmony (ONE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Harmony จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Harmony (ONE)

คุณสามารถทำอะไรกับ Harmony ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Harmony ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Harmony (ONE) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Harmony (ONE)

Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking.

Harmony ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Harmony ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Harmony อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemCentralized Exchange (CEX) Token

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Harmony

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:06:19 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Harmony (ONE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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ONE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Harmony (ONE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Harmony ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ONE/USDT
฿0.024937454
฿0.024937454฿0.024937454
-1.72%
188.85M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 ONE = 0.024618712 THB