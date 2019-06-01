ราคา Harmony(ONE)
ราคาปัจจุบัน Harmony (ONE) วันนี้ ฿ 0.0007492, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ONE เป็น THB คือ ฿ 0.0007492 ต่อ ONE.
Harmony มีอันดับที่ #683 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 11.21M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 14.96B ONE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ONE เทรดระหว่าง ฿ 0.0007116 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0007795 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 12.48127688241456683 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0412952165791456
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ONE เคลื่อนไหว -0.36% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -40.83% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 140.02K.
No.683
2019-06-01 00:00:00
ONE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Harmony คือ ฿ 11.21M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 140.02K อุปทานหมุนเวียนของ ONE คือ 14.96B โดยมีอุปทานรวมที่ 14957704670.76291392 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 11.21M
-0.36%
-2.42%
-40.83%
-40.83%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Harmony ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.000613563
|-2.42%
|30 วัน
|฿ -0.0004198
|-35.92%
|60 วัน
|฿ -0.0007838
|-51.13%
|90 วัน
|฿ -0.0012788
|-63.06%
วันนี้ ONE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000613563 (-2.42%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0004198 (-35.92%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ONE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0007838 (-51.13%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0012788 (-63.06%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Harmony ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ONE: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|ขายมากเกินไป
|< 30
|ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
ONE_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลางที่ระดับ 6.73E-4 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 7.321E-4 และกำลังเข้าใกล้แนวต้าน R2 ที่ระดับ 7.37E-4 ซึ่งเป็นระดับที่สำคัญมาก ราคาในขณะนี้อยู่บริเวณขอบบนของระบบโครงสร้างราคา กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ และเกิดภาวะความไม่สอดคล้องทางเทคนิค (Divergence) เมื่อเทียบกับสถานการณ์ MACD ที่ทำรูปแบบเส้นตัดลง (Death Cross) ความไม่สอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าแรงขับเคลื่อนขาขึ้นในระยะสั้นยังขาดการยืนยันแนวโน้มที่ชัดเจน และราคาคงตัวอยู่ในช่วงการแกว่งตัวที่ระดับสูง การกระจายตัวของพลังงานตลาดแสดงถึงลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละตัวชี้วัด โดย RSI ได้เข้าสู่โซนขายมากเกินไปแล้ว ส่วน KDJ และ StochRSI ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันในการขายระยะสั้นกำลังใกล้จะหมดลงแล้ว ขณะเดียวกัน MACD ยังคงรักษาลักษณะเส้นตัดลงไว้ และ Bollinger Bands ก็หดตัวแคบลง ทำให้ความผันผวนของราคาลดลงอย่างชัดเจน แม้ว่าฝ่ายซื้อจะพยายามผลักดันราคาให้ปรับตัวสูงขึ้น แต่ขาดปริมาณการซื้อขายที่สนับสนุน ขณะเดียวกันแรงขายก็เริ่มอ่อนกำลังลงตามการฟื้นตัวของตัวชี้วัด ตลาดจึงอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของพลังงานตลาด ระดับราคาสำคัญในระยะใกล้ ได้แก่ แนวต้าน R2 ที่ระดับ 7.37E-4 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.7% เท่านั้น ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่ระดับ 6.97E-4 ซึ่งอยู่ระหว่างแนวต้าน R1 และจุดศูนย์กลาง ห่างจากราคาปัจจุบันราว 4.8% สำหรับแนวรับระยะไกล สามารถพิจารณาที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 6.33E-4 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 13.5% หากราคาไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้าน R2 ได้อย่างมีนัยสำคัญ จะมีโอกาสที่ราคาอาจถูกดึงกลับลงมาทดสอบบริเวณเขตความหนาแน่นของสภาพคล่องใกล้เคียงระดับ 6.97E-4 ต่อไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Harmony อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Harmony ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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