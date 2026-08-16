ราคา Pons(PONS)
ราคาปัจจุบัน Pons (PONS) วันนี้ ฿ 0.0291, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 23.33% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PONS เป็น THB คือ ฿ 0.0291 ต่อ PONS.
Pons มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- PONS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PONS เทรดระหว่าง ฿ 0.028384 (ต่ำ) กับ ฿ 0.038803 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PONS เคลื่อนไหว -1.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -13.62% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 149.41K.
ROBINHOOD
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pons คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 149.41K อุปทานหมุนเวียนของ PONS คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 29.10M
-1.09%
-23.33%
-13.62%
-13.62%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Pons ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.29026269
|-23.33%
|30 วัน
|฿ +0.02091
|+255.31%
|60 วัน
|฿ +0.0261
|+870.00%
|90 วัน
|฿ +0.0261
|+870.00%
วันนี้ PONS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.29026269 (-23.33%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.02091 (+255.31%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน PONS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0261 (+870.00%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.0261 (+870.00%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Pons ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด PONS: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
PONS_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ที่ระดับราคา 0.039357 โดยราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าโซนจุดศูนย์กลาง S2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.044747 โครงสร้างปัจจุบันแสดงถึงรูปแบบการปรับฐานในระดับต่ำ โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงรักษาสมดุลภายในช่วงราคานี้ ระบบดัชนีบ่งชี้ว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นให้สัญญาณซื้อ ขณะที่แนวโน้มระยะยาวยังไม่มีการทะลุผ่านที่ชัดเจน สำหรับดัชนี MACD พบว่าเกิดภาวะครอสโอเวอร์เชิงลบ (Dead Cross) ขณะที่เส้นเร็วและเส้นช้าแยกออกจากกัน ส่อให้เห็นถึงพลังงานที่กระจายตัว ค่า RSI อยู่ในช่วงกลางของโซนเป็นกลาง อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ ค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงถึงภาวะเบี่ยงเบนที่รุนแรง แถบ Bollinger Bands หดตัวลง ทำให้ช่องว่างระหว่างแถบแคบลง ระดับแนวต้านใกล้เคียงด้านบนสุดคือจุด S2 ที่ระดับ 0.04145 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 5.3% ขณะที่แนวต้านระยะไกลอยู่ที่จุด S1 ที่ระดับ 0.043397 ด้านล่างยังขาดแนวรับสำคัญในระยะใกล้ จุดศูนย์กลางที่ 0.044747 ถือเป็นเป้าหมายการกลับตัวในระยะไกล สำหรับจุด R1 ที่ระดับ 0.046694 เป็นระดับอ้างอิงรอง ตลาดกำลังรอคอยการเลือกทิศทางที่ชัดเจน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Pons อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Pons is a non-custodial launchpad on Robinhood Chain that enables users to launch and discover fixed-supply tokens.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Pons ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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