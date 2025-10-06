ราคาปัจจุบัน UnitedHealth วันนี้ คือ 377.52 USD ติดตามการอัปเดตราคา UNHON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา UNHON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน UnitedHealth วันนี้ คือ 377.52 USD ติดตามการอัปเดตราคา UNHON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา UNHON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

UnitedHealth โลโก้

ราคา UnitedHealth(UNHON)

ราคาปัจจุบัน 1 UNHON เป็น USD

$377.58
$377.58$377.58
+2.37%1D
USD
UnitedHealth (UNHON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:22:56 (UTC+8)

ข้อมูลราคา UnitedHealth (UNHON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 361.15
$ 361.15$ 361.15
ต่ำสุด 24h
$ 391.06
$ 391.06$ 391.06
สูงสุด 24h

$ 361.15
$ 361.15$ 361.15

$ 391.06
$ 391.06$ 391.06

$ 377.1729282679655
$ 377.1729282679655$ 377.1729282679655

$ 304.5677510227731
$ 304.5677510227731$ 304.5677510227731

+1.75%

+2.37%

+1.56%

+1.56%

ราคาเรียลไทม์ UnitedHealth (UNHON) คือ $ 377.52 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUNHON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 361.15 และราคาสูงสุด $ 391.06 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ UNHON คือ $ 377.1729282679655 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 304.5677510227731

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น UNHON มีการเปลี่ยนแปลง +1.75% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +2.37% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.56% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

UnitedHealth (UNHON) ข้อมูลการตลาด

No.2146

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

$ 63.46K
$ 63.46K$ 63.46K

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

3.06K
3.06K 3.06K

3,057.37125454
3,057.37125454 3,057.37125454

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ UnitedHealth คือ $ 1.15M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 63.46K อุปทานหมุนเวียนของ UNHON คือ 3.06K โดยมีอุปทานรวมที่ 3057.37125454 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.15M

ประวัติราคา UnitedHealth (UNHON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา UnitedHealth ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +8.7415+2.37%
30 วัน$ +33.44+9.71%
60 วัน$ +117.52+45.20%
90 วัน$ +117.52+45.20%
การเปลี่ยนแปลงราคา UnitedHealth ในวันนี้

วันนี้ UNHON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +8.7415 (+2.37%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา UnitedHealth ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +33.44 (+9.71%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา UnitedHealth ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน UNHON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +117.52 (+45.20%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา UnitedHealth ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +117.52 (+45.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา UnitedHealth (UNHON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา UnitedHealthทันที

อะไรคือ UnitedHealth (UNHON)

Ondo เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบเปิด โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดการเงินเข้าสู่ระบบออนเชน

UnitedHealth มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน UnitedHealth ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบUNHONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ UnitedHealth บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ UnitedHealth ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา UnitedHealth (USD)

UnitedHealth (UNHON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ UnitedHealth (UNHON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ UnitedHealth

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา UnitedHealth ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ UnitedHealth (UNHON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ UnitedHealth (UNHON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ UNHONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ UnitedHealth (UNHON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ UnitedHealthใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ UnitedHealth บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

UNHON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 UnitedHealth(UNHON) เป็น VND
9,934,438.8
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น AUD
A$570.0552
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น GBP
283.14
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น EUR
320.892
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น USD
$377.52
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น MYR
RM1,585.584
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น TRY
15,840.7392
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น JPY
¥57,383.04
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น ARS
ARS$553,546.2504
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น RUB
29,918.46
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น INR
33,304.8144
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น IDR
Rp6,291,997.4832
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น PHP
22,334.0832
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น EGP
￡E.17,879.3472
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น BRL
R$2,023.5072
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น CAD
C$524.7528
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น BDT
46,200.8976
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น NGN
550,318.4544
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น COP
$1,463,252.4192
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น ZAR
R.6,470.6928
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น UAH
15,889.8168
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น TZS
T.Sh.927,566.64
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น VES
Bs81,544.32
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น CLP
$356,001.36
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น PKR
Rs106,071.7944
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น KZT
203,075.5584
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น THB
฿12,208.9968
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น TWD
NT$11,537.0112
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น AED
د.إ1,385.4984
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น CHF
Fr298.2408
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น HKD
HK$2,929.5552
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น AMD
֏144,529.7568
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น MAD
.د.م3,480.7344
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น MXN
$6,953.9184
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น SAR
ريال1,415.7
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น ETB
Br57,118.776
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น KES
KSh48,786.9096
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น JOD
د.أ267.66168
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น PLN
1,366.6224
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น RON
лв1,642.212
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น SEK
kr3,533.5872
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น BGN
лв630.4584
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น HUF
Ft125,627.3304
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น CZK
7,871.292
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น KWD
د.ك115.52112
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น ILS
1,226.94
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น BOB
Bs2,608.6632
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น AZN
641.784
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น TJS
SM3,488.2848
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น GEL
1,026.8544
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น AOA
Kz346,031.0568
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น BHD
.د.ب141.94752
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น BMD
$377.52
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น DKK
kr2,416.128
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น HNL
L9,951.4272
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น MUR
17,146.9584
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น NAD
$6,504.6696
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น NOK
kr3,763.8744
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น NZD
$649.3344
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น PAB
B/.377.52
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น PGK
K1,581.8088
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น QAR
ر.ق1,374.1728
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น RSD
дин.37,952.0856
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น UZS
soʻm4,548,432.6888
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น ALL
L31,360.5864
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น ANG
ƒ675.7608
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น AWG
ƒ679.536
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น BBD
$755.04
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น BAM
KM630.4584
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น BIF
Fr1,113,306.48
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น BND
$487.0008
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น BSD
$377.52
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น JMD
$60,565.5336
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น KHR
1,522,255.02
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น KMF
Fr159,690.96
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น LAK
8,206,956.3576
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น LKR
රු114,954.84
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น MDL
L6,380.088
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น MGA
Ar1,708,232.6976
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น MOP
P3,020.16
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น MVR
5,776.056
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น MWK
MK655,416.2472
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น MZN
MT24,127.3032
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น NPR
रु53,320.9248
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น PYG
2,677,371.84
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น RWF
Fr547,026.48
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น SBD
$3,106.9896
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น SCR
5,379.66
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น SRD
$14,927.1408
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น SVC
$3,303.3
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น SZL
L6,504.6696
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น TMT
m1,325.0952
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น TND
د.ت1,098.96072
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น TTD
$2,563.3608
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น UGX
Sh1,315,279.68
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น XAF
Fr212,166.24
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น XCD
$1,019.304
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น XOF
Fr212,166.24
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น XPF
Fr38,507.04
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น BWP
P5,368.3344
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น BZD
$758.8152
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น CVE
$35,939.904
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น DJF
Fr66,821.04
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น DOP
$24,176.3808
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น DZD
د.ج49,039.848
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น FJD
$849.42
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น GNF
Fr3,282,536.4
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น GTQ
Q2,891.8032
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น GYD
$79,045.1376
1 UnitedHealth(UNHON) เป็น ISK
kr46,057.44

UnitedHealth ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก UnitedHealth ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ UnitedHealth อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ UnitedHealth

วันนี้ UnitedHealth (UNHON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน UNHON เป็นUSD คือ 377.52 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน UNHON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ UNHON เป็น USD คือ $ 377.52 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ UnitedHealth คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ UNHON คือ $ 1.15M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ UNHON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ UNHON คือ 3.06K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ UNHON คือเท่าใด?
UNHON ถึงราคา ATH ที่ 377.1729282679655 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ UNHON คือเท่าไร?
UNHON ถึงราคา ATL ที่ 304.5677510227731 USD
ปริมาณการเทรดของ UNHON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ UNHON คือ $ 63.46K USD
ปีนี้ UNHON จะสูงขึ้นอีกไหม?
UNHON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา UNHON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:22:56 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

