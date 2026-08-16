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ราคาปัจจุบัน HOPR Token วันนี้ คือ 0.01115 THB มูลค่าตลาด HOPR เท่ากับ 3,804,088.01495 THB ติดตามการอัปเดตราคา HOPR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน HOPR Token วันนี้ คือ 0.01115 THB มูลค่าตลาด HOPR เท่ากับ 3,804,088.01495 THB ติดตามการอัปเดตราคา HOPR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HOPR

ข้อมูลราคา HOPR

HOPR คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ HOPR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ HOPR

โทเคโนมิกส์ HOPR

การคาดการณ์ราคา HOPR

ประวัติ HOPR

HOPR คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง HOPRเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต HOPR

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HOPR Token โลโก้

ราคา HOPR Token(HOPR)

ราคาปัจจุบัน 1 HOPR เป็น THB

฿0.3670462
฿0.3670462฿0.3670462
+2.00%1D
THB
HOPR Token (HOPR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:14:02 (UTC+8)

ราคา HOPR Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน HOPR Token (HOPR) วันนี้ ฿ 0.01115, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HOPR เป็น THB คือ ฿ 0.01115 ต่อ HOPR.

HOPR Token มีอันดับที่ #1124 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 3.80M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 341.17M HOPR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HOPR เทรดระหว่าง ฿ 0.01062 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01122 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 31.9315397142 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.5174161597394158124

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HOPR เคลื่อนไหว -0.18% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.38% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.54K.

HOPR Token (HOPR) ข้อมูลการตลาด

No.1124

฿ 3.80M
฿ 3.80M฿ 3.80M

฿ 55.54K
฿ 55.54K฿ 55.54K

฿ 11.15M
฿ 11.15M฿ 11.15M

341.17M
341.17M 341.17M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

394,545,361
394,545,361 394,545,361

34.11%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ HOPR Token คือ ฿ 3.80M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.54K อุปทานหมุนเวียนของ HOPR คือ 341.17M โดยมีอุปทานรวมที่ 394545361 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 11.15M

ประวัติราคา HOPR Token THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.01062
฿ 0.01062฿ 0.01062
ต่ำสุด 24h
฿ 0.01122
฿ 0.01122฿ 0.01122
สูงสุด 24h

฿ 0.01062
฿ 0.01062฿ 0.01062

฿ 0.01122
฿ 0.01122฿ 0.01122

฿ 31.9315397142
฿ 31.9315397142฿ 31.9315397142

฿ 0.5174161597394158124
฿ 0.5174161597394158124฿ 0.5174161597394158124

-0.18%

+2.00%

-3.38%

-3.38%

ประวัติราคา HOPR Token (HOPR) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา HOPR Token ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.007197+2.00%
30 วัน฿ -0.00512-31.47%
60 วัน฿ -0.00758-40.47%
90 วัน฿ -0.01017-47.71%
การเปลี่ยนแปลงราคา HOPR Token ในวันนี้

วันนี้ HOPR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.007197 (+2.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา HOPR Token ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00512 (-31.47%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา HOPR Token ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน HOPR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00758 (-40.47%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา HOPR Token ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.01017 (-47.71%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา HOPR Token (HOPR) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ HOPR Token

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด HOPR Token ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ HOPR Token?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น HOPR:

1. การยอมรับและการใช้งานเครือข่าย – ความต้องการบริการด้านความเป็นส่วนตัวที่สูงขึ้นจะช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของโทเค็น
2. การพัฒนาเทคโนโลยีและการอัปเกรดโปรโตคอล
3. การประกาศความร่วมมือกับโครงการขนาดใหญ่
4. บรรยากาศโดยรวมของตลาดคริปโตและความสัมพันธ์กับบิตคอยน์
5. กลไกการออกโทเค็นและผลตอบแทนจากการเดิมพัน
6. แนวโน้มในภาคความเป็นส่วนตัวและสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ
7. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
8. ความสำเร็จตามเกณฑ์ของทีมงานและความคืบหน้าในโรดแมป

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ HOPR Token วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาโทเค็น HOPR ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามมูลค่าพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าหรือออกตลาด การประเมินผลการลงทุน และการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีบล็อกเชนที่เน้นความเป็นส่วนตัวของ HOPR ดึงดูดนักลงทุนที่คอยติดตามการนำไปใช้งานและความผันผวนของราคา เพื่อแสวงหาผลกำไรในอนาคต

การคาดการณ์ราคา HOPR Token

การคาดการณ์ราคา HOPR Token (HOPR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ HOPR ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา HOPR Token (HOPR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ HOPR Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา HOPR Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา HOPR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา HOPR Token

วิธีการซื้อและลงทุน HOPR Token ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย HOPR Token หรือยัง? การซื้อ HOPR บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ HOPR Token ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ HOPR Token (HOPR) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว HOPR Token จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ HOPR Token (HOPR)

คุณสามารถทำอะไรกับ HOPR Token ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ HOPR Token ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ HOPR Token (HOPR)

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

HOPR Token ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก HOPR Token ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ HOPR Token อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

DePINEthereum EcosystemGovernance

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ HOPR Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:14:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ HOPR Token (HOPR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HOPR Token

HOPR USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ HOPR โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส HOPR USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด HOPR Token (HOPR) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน HOPR Token ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
HOPR/USDT
฿0.3667176
฿0.3667176฿0.3667176
+1.82%
5.11M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ HOPR เป็น THB

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HOPR
HOPR
THB
THB

1 HOPR = 0.366389 THB