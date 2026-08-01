ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Verge วันนี้ คือ 0.002053 THB มูลค่าตลาด XVG เท่ากับ 33,919,565.885129289497 THB ติดตามการอัปเดตราคา XVG เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Verge วันนี้ คือ 0.002053 THB มูลค่าตลาด XVG เท่ากับ 33,919,565.885129289497 THB ติดตามการอัปเดตราคา XVG เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XVG

ข้อมูลราคา XVG

XVG คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ XVG

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ XVG

โทเคโนมิกส์ XVG

การคาดการณ์ราคา XVG

ประวัติ XVG

XVG คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง XVGเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต XVG

XVG USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Verge โลโก้

ราคา Verge(XVG)

ราคาปัจจุบัน 1 XVG เป็น THB

฿0.06729734
฿0.06729734฿0.06729734
-0.38%1D
THB
Verge (XVG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:35:31 (UTC+8)

ราคา Verge วันนี้

ราคาปัจจุบัน Verge (XVG) วันนี้ ฿ 0.002053, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XVG เป็น THB คือ ฿ 0.002053 ต่อ XVG.

Verge มีอันดับที่ #453 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 33.92M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 16.52B XVG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XVG เทรดระหว่าง ฿ 0.00205 (ต่ำ) กับ ฿ 0.002096 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 9.853275024890900196 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0000710385248612402

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XVG เคลื่อนไหว -0.59% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.47% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 60.18K.

Verge (XVG) ข้อมูลการตลาด

No.453

฿ 33.92M
฿ 33.92M฿ 33.92M

฿ 60.18K
฿ 60.18K฿ 60.18K

฿ 33.92M
฿ 33.92M฿ 33.92M

16.52B
16.52B 16.52B

16,521,951,235.741348
16,521,951,235.741348 16,521,951,235.741348

16,521,951,234.841349
16,521,951,234.841349 16,521,951,234.841349

99.99%

XVG

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Verge คือ ฿ 33.92M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 60.18K อุปทานหมุนเวียนของ XVG คือ 16.52B โดยมีอุปทานรวมที่ 16521951234.841349 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 33.92M

ประวัติราคา Verge THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00205
฿ 0.00205฿ 0.00205
ต่ำสุด 24h
฿ 0.002096
฿ 0.002096฿ 0.002096
สูงสุด 24h

฿ 0.00205
฿ 0.00205฿ 0.00205

฿ 0.002096
฿ 0.002096฿ 0.002096

฿ 9.853275024890900196
฿ 9.853275024890900196฿ 9.853275024890900196

฿ 0.0000710385248612402
฿ 0.0000710385248612402฿ 0.0000710385248612402

-0.59%

-0.38%

-6.47%

-6.47%

ประวัติราคา Verge (XVG) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Verge ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00025671-0.38%
30 วัน฿ -0.00002-0.97%
60 วัน฿ -0.000574-21.86%
90 วัน฿ -0.001151-35.93%
การเปลี่ยนแปลงราคา Verge ในวันนี้

วันนี้ XVG บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00025671 (-0.38%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Verge ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00002 (-0.97%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Verge ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XVG เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000574 (-21.86%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Verge ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.001151 (-35.93%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Verge (XVG) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Vergeทันที

การวิเคราะห์ Verge

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Verge ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Verge วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด XVG: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

XVG_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยซื้อขายที่ระดับ 0.002087 ซึ่งเคลื่อนตัวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.002071 ราคาปัจจุบันอยู่ภายในช่วงแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงการเรียงตัวแบบกระทิง และโครงสร้างระดับสำคัญสะท้อนให้เห็นว่าราคาสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงบนแกนกลาง โครงสร้างเชิงลำดับขั้นถือเป็นสถานะที่เน้นแนวโน้มขาขึ้นในระยะปรับตัว MACD แสดงสัญญาณครอสโอเวอร์แบบเบี้ยวลง โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและค่าเฉลี่ยช้ากำลังกระจายตัวลง ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่พบค่าสุดขีดที่บ่งบอกถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกิน ตัวชี้วัดพลังงานระยะสั้นและตัวชี้วัดแนวโน้มระยะกลางมีความแตกต่างกัน ทำให้แรงผลักดันในการปรับตัวขึ้นลดลง ขณะเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ ตลาดขาดแรงขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่การทะลุแนวโน้มทางใดทางหนึ่ง ดังนั้น แรงซื้อและแรงขายจึงอยู่ในภาวะสมดุลชั่วคราว ณ ระดับราคาปัจจุบัน แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.002094 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.000007 ส่วนแนวรับแรกด้านล่างอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.002026 ห่างจากราคาปัจจุบัน 0.000061 สำหรับระดับแนวต้านและแนวรับระยะไกล ได้แก่ S2 ที่ 0.002002 และ R2 ที่ 0.002139 ตามลำดับ ราคาปัจจุบันยังคงใกล้เคียงกับแนวต้านด้านบนมากกว่า ทำให้พื้นที่การปรับตัวลงมีโอกาสสูงกว่าการปรับตัวขึ้น ขณะเดียวกัน จุดศูนย์กลางสำคัญที่ 0.002071 ถือเป็นเส้นแบ่งระหว่างฝั่งกระทิงและหมีในระยะสั้น

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Verge?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของ Verge (XVG) ได้แก่:

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของคริปโตเคอเรนซี
2. การกำกับดูแลและการพัฒนาทางกฎหมายเกี่ยวกับเหรียญความเป็นส่วนตัว
3. การอัปเดตเทคโนโลยีและการปรับปรุงบล็อกเชน
4. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
5. การยอมรับจากชุมชนและกิจกรรมของนักพัฒนา
6. การแข่งขันจากคริปโตเคอเรนซีที่เน้นความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ
7. การประกาศความร่วมมือและกรณีการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง
8. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์ที่ส่งผลกระทบต่อเหรียญอื่น ๆ
9. กระแสบนโซเชียลมีเดียและการสนับสนุนจากผู้มีอิทธิพล

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Verge วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Verge (XVG) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน นักเทรดจำเป็นต้องทราบราคาปัจจุบันเพื่อทำการส่งคำสั่งซื้อ/ขายให้ได้กำไร ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามผลการดำเนินงานรายวันเพื่อประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในพอร์ตและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างเหมาะสม

การคาดการณ์ราคา Verge

การคาดการณ์ราคา Verge (XVG) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ XVG ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Verge (XVG) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Verge อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Verge จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา XVG ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Verge

วิธีการซื้อและลงทุน Verge ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Verge หรือยัง? การซื้อ XVG บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Verge ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Verge (XVG) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Verge จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Verge (XVG)

คุณสามารถทำอะไรกับ Verge ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Verge ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Verge (XVG) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Verge (XVG)

The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.

Verge ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Verge ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Verge อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemMade in USAPrivacy

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Verge

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:35:31 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Verge (XVG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Verge

XVG USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ XVG โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส XVG USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Verge (XVG) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Verge ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
XVG/USDT
฿0.06746124
฿0.06746124฿0.06746124
-0.19%
29.25M (USDT)
XVG/USDC
฿0.06742846
฿0.06742846฿0.06742846
-0.19%
26.25M (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿1.02401442
฿1.02401442฿1.02401442

+88.19%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.3463924
฿2.3463924฿2.3463924

+0.56%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.05992184
฿0.05992184฿0.05992184

-24.61%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.290103
฿0.290103฿0.290103

+0.79%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

฿1.468544
฿1.468544฿1.468544

+307.27%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿1.02401442
฿1.02401442฿1.02401442

+88.19%

xPayLink

xPayLink

XPLK

฿0.4566254
฿0.4566254฿0.4566254

+98.71%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

฿46.832786
฿46.832786฿46.832786

+87.98%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

฿0.03278
฿0.03278฿0.03278

+11.11%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ XVG เป็น THB

จำนวน

XVG
XVG
THB
THB

1 XVG = 0.06729734 THB