ราคา Verge(XVG)
ราคาปัจจุบัน Verge (XVG) วันนี้ ฿ 0.002053, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XVG เป็น THB คือ ฿ 0.002053 ต่อ XVG.
Verge มีอันดับที่ #453 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 33.92M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 16.52B XVG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XVG เทรดระหว่าง ฿ 0.00205 (ต่ำ) กับ ฿ 0.002096 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 9.853275024890900196 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0000710385248612402
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XVG เคลื่อนไหว -0.59% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.47% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 60.18K.
No.453
99.99%
XVG
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Verge คือ ฿ 33.92M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 60.18K อุปทานหมุนเวียนของ XVG คือ 16.52B โดยมีอุปทานรวมที่ 16521951234.841349 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 33.92M
-0.59%
-0.38%
-6.47%
-6.47%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Verge ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00025671
|-0.38%
|30 วัน
|฿ -0.00002
|-0.97%
|60 วัน
|฿ -0.000574
|-21.86%
|90 วัน
|฿ -0.001151
|-35.93%
วันนี้ XVG บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00025671 (-0.38%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00002 (-0.97%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XVG เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000574 (-21.86%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.001151 (-35.93%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Verge ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด XVG: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
XVG_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยซื้อขายที่ระดับ 0.002087 ซึ่งเคลื่อนตัวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.002071 ราคาปัจจุบันอยู่ภายในช่วงแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงการเรียงตัวแบบกระทิง และโครงสร้างระดับสำคัญสะท้อนให้เห็นว่าราคาสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงบนแกนกลาง โครงสร้างเชิงลำดับขั้นถือเป็นสถานะที่เน้นแนวโน้มขาขึ้นในระยะปรับตัว MACD แสดงสัญญาณครอสโอเวอร์แบบเบี้ยวลง โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและค่าเฉลี่ยช้ากำลังกระจายตัวลง ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่พบค่าสุดขีดที่บ่งบอกถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกิน ตัวชี้วัดพลังงานระยะสั้นและตัวชี้วัดแนวโน้มระยะกลางมีความแตกต่างกัน ทำให้แรงผลักดันในการปรับตัวขึ้นลดลง ขณะเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ ตลาดขาดแรงขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่การทะลุแนวโน้มทางใดทางหนึ่ง ดังนั้น แรงซื้อและแรงขายจึงอยู่ในภาวะสมดุลชั่วคราว ณ ระดับราคาปัจจุบัน แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.002094 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.000007 ส่วนแนวรับแรกด้านล่างอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.002026 ห่างจากราคาปัจจุบัน 0.000061 สำหรับระดับแนวต้านและแนวรับระยะไกล ได้แก่ S2 ที่ 0.002002 และ R2 ที่ 0.002139 ตามลำดับ ราคาปัจจุบันยังคงใกล้เคียงกับแนวต้านด้านบนมากกว่า ทำให้พื้นที่การปรับตัวลงมีโอกาสสูงกว่าการปรับตัวขึ้น ขณะเดียวกัน จุดศูนย์กลางสำคัญที่ 0.002071 ถือเป็นเส้นแบ่งระหว่างฝั่งกระทิงและหมีในระยะสั้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Verge อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Verge ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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|อัพเดทอุตสาหกรรม
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