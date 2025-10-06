ราคาปัจจุบัน OpenVPP วันนี้ คือ 0.02559 USD ติดตามการอัปเดตราคา OVPP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา OVPP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน OpenVPP วันนี้ คือ 0.02559 USD ติดตามการอัปเดตราคา OVPP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา OVPP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

OpenVPP โลโก้

ราคา OpenVPP(OVPP)

ราคาปัจจุบัน 1 OVPP เป็น USD

$0.02559
$0.02559$0.02559
-4.19%1D
USD
OpenVPP (OVPP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:05:46 (UTC+8)

ข้อมูลราคา OpenVPP (OVPP) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02534
$ 0.02534$ 0.02534
ต่ำสุด 24h
$ 0.03
$ 0.03$ 0.03
สูงสุด 24h

$ 0.02534
$ 0.02534$ 0.02534

$ 0.03
$ 0.03$ 0.03

$ 0.28680257838566486
$ 0.28680257838566486$ 0.28680257838566486

$ 0.000026830293467548
$ 0.000026830293467548$ 0.000026830293467548

-4.45%

-4.19%

-17.40%

-17.40%

ราคาเรียลไทม์ OpenVPP (OVPP) คือ $ 0.02559 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดOVPP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.02534 และราคาสูงสุด $ 0.03 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ OVPP คือ $ 0.28680257838566486 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.000026830293467548

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น OVPP มีการเปลี่ยนแปลง -4.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.19% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -17.40% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

OpenVPP (OVPP) ข้อมูลการตลาด

No.837

$ 20.47M
$ 20.47M$ 20.47M

$ 563.76K
$ 563.76K$ 563.76K

$ 25.59M
$ 25.59M$ 25.59M

800.00M
800.00M 800.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

80.00%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ OpenVPP คือ $ 20.47M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 563.76K อุปทานหมุนเวียนของ OVPP คือ 800.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 25.59M

ประวัติราคา OpenVPP (OVPP) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา OpenVPP ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0011191-4.19%
30 วัน$ -0.09154-78.16%
60 วัน$ -0.00441-14.70%
90 วัน$ -0.00441-14.70%
การเปลี่ยนแปลงราคา OpenVPP ในวันนี้

วันนี้ OVPP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0011191 (-4.19%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา OpenVPP ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.09154 (-78.16%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา OpenVPP ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน OVPP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00441 (-14.70%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา OpenVPP ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.00441 (-14.70%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา OpenVPP (OVPP) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา OpenVPPทันที

อะไรคือ OpenVPP (OVPP)

OpenVPP มอบโครงข่ายการชำระเงินดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคมูลค่า $10T ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อระบบการชำระเงินด้านพลังงานของโลก OpenVPP ผสานการวัดพลังงานแบบมีใบรับรองตามกฎหมาย การตรวจสอบ การยืนยัน และการชำระบัญชีแบบทันที สำหรับทรัพยากรพลังงานแบบกระจาย (Distributed Energy Resources หรือ DERs) ในระดับโลก

OpenVPP มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน OpenVPP ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบOVPPความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ OpenVPP บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ OpenVPP ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา OpenVPP (USD)

OpenVPP (OVPP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ OpenVPP (OVPP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ OpenVPP

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา OpenVPP ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ OpenVPP (OVPP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ OpenVPP (OVPP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ OVPPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ OpenVPP (OVPP)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ OpenVPPใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ OpenVPP บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

OVPP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 OpenVPP(OVPP) เป็น VND
673.40085
1 OpenVPP(OVPP) เป็น AUD
A$0.0386409
1 OpenVPP(OVPP) เป็น GBP
0.0191925
1 OpenVPP(OVPP) เป็น EUR
0.0217515
1 OpenVPP(OVPP) เป็น USD
$0.02559
1 OpenVPP(OVPP) เป็น MYR
RM0.1072221
1 OpenVPP(OVPP) เป็น TRY
1.0737564
1 OpenVPP(OVPP) เป็น JPY
¥3.88968
1 OpenVPP(OVPP) เป็น ARS
ARS$37.4120682
1 OpenVPP(OVPP) เป็น RUB
2.0277516
1 OpenVPP(OVPP) เป็น INR
2.2578057
1 OpenVPP(OVPP) เป็น IDR
Rp426.4998294
1 OpenVPP(OVPP) เป็น PHP
1.5144162
1 OpenVPP(OVPP) เป็น EGP
￡E.1.2121983
1 OpenVPP(OVPP) เป็น BRL
R$0.1371624
1 OpenVPP(OVPP) เป็น CAD
C$0.0355701
1 OpenVPP(OVPP) เป็น BDT
3.1317042
1 OpenVPP(OVPP) เป็น NGN
37.248804
1 OpenVPP(OVPP) เป็น COP
$99.1858164
1 OpenVPP(OVPP) เป็น ZAR
R.0.4388685
1 OpenVPP(OVPP) เป็น UAH
1.0770831
1 OpenVPP(OVPP) เป็น TZS
T.Sh.62.87463
1 OpenVPP(OVPP) เป็น VES
Bs5.45067
1 OpenVPP(OVPP) เป็น CLP
$24.10578
1 OpenVPP(OVPP) เป็น PKR
Rs7.1900223
1 OpenVPP(OVPP) เป็น KZT
13.7653728
1 OpenVPP(OVPP) เป็น THB
฿0.8278365
1 OpenVPP(OVPP) เป็น TWD
NT$0.7822863
1 OpenVPP(OVPP) เป็น AED
د.إ0.0939153
1 OpenVPP(OVPP) เป็น CHF
Fr0.0202161
1 OpenVPP(OVPP) เป็น HKD
HK$0.1985784
1 OpenVPP(OVPP) เป็น AMD
֏9.7968756
1 OpenVPP(OVPP) เป็น MAD
.د.م0.2359398
1 OpenVPP(OVPP) เป็น MXN
$0.4711119
1 OpenVPP(OVPP) เป็น SAR
ريال0.0957066
1 OpenVPP(OVPP) เป็น ETB
Br3.871767
1 OpenVPP(OVPP) เป็น KES
KSh3.3069957
1 OpenVPP(OVPP) เป็น JOD
د.أ0.01814331
1 OpenVPP(OVPP) เป็น PLN
0.0928917
1 OpenVPP(OVPP) เป็น RON
лв0.1115724
1 OpenVPP(OVPP) เป็น SEK
kr0.2395224
1 OpenVPP(OVPP) เป็น BGN
лв0.0427353
1 OpenVPP(OVPP) เป็น HUF
Ft8.52147
1 OpenVPP(OVPP) เป็น CZK
0.5338074
1 OpenVPP(OVPP) เป็น KWD
د.ك0.00783054
1 OpenVPP(OVPP) เป็น ILS
0.0831675
1 OpenVPP(OVPP) เป็น BOB
Bs0.1768269
1 OpenVPP(OVPP) เป็น AZN
0.043503
1 OpenVPP(OVPP) เป็น TJS
SM0.2364516
1 OpenVPP(OVPP) เป็น GEL
0.0696048
1 OpenVPP(OVPP) เป็น AOA
Kz23.4555381
1 OpenVPP(OVPP) เป็น BHD
.د.ب0.00962184
1 OpenVPP(OVPP) เป็น BMD
$0.02559
1 OpenVPP(OVPP) เป็น DKK
kr0.163776
1 OpenVPP(OVPP) เป็น HNL
L0.6745524
1 OpenVPP(OVPP) เป็น MUR
1.1622978
1 OpenVPP(OVPP) เป็น NAD
$0.4409157
1 OpenVPP(OVPP) เป็น NOK
kr0.2548764
1 OpenVPP(OVPP) เป็น NZD
$0.0440148
1 OpenVPP(OVPP) เป็น PAB
B/.0.02559
1 OpenVPP(OVPP) เป็น PGK
K0.1072221
1 OpenVPP(OVPP) เป็น QAR
ر.ق0.0931476
1 OpenVPP(OVPP) เป็น RSD
дин.2.5725627
1 OpenVPP(OVPP) เป็น UZS
soʻm308.3131821
1 OpenVPP(OVPP) เป็น ALL
L2.1257613
1 OpenVPP(OVPP) เป็น ANG
ƒ0.0458061
1 OpenVPP(OVPP) เป็น AWG
ƒ0.046062
1 OpenVPP(OVPP) เป็น BBD
$0.05118
1 OpenVPP(OVPP) เป็น BAM
KM0.0427353
1 OpenVPP(OVPP) เป็น BIF
Fr75.46491
1 OpenVPP(OVPP) เป็น BND
$0.0330111
1 OpenVPP(OVPP) เป็น BSD
$0.02559
1 OpenVPP(OVPP) เป็น JMD
$4.1054037
1 OpenVPP(OVPP) เป็น KHR
103.1852775
1 OpenVPP(OVPP) เป็น KMF
Fr10.82457
1 OpenVPP(OVPP) เป็น LAK
556.3043367
1 OpenVPP(OVPP) เป็น LKR
රු7.792155
1 OpenVPP(OVPP) เป็น MDL
L0.432471
1 OpenVPP(OVPP) เป็น MGA
Ar115.7916792
1 OpenVPP(OVPP) เป็น MOP
P0.20472
1 OpenVPP(OVPP) เป็น MVR
0.391527
1 OpenVPP(OVPP) เป็น MWK
MK44.4270549
1 OpenVPP(OVPP) เป็น MZN
MT1.6354569
1 OpenVPP(OVPP) เป็น NPR
रु3.6143316
1 OpenVPP(OVPP) เป็น PYG
181.48428
1 OpenVPP(OVPP) เป็น RWF
Fr37.07991
1 OpenVPP(OVPP) เป็น SBD
$0.2106057
1 OpenVPP(OVPP) เป็น SCR
0.3646575
1 OpenVPP(OVPP) เป็น SRD
$1.0118286
1 OpenVPP(OVPP) เป็น SVC
$0.2239125
1 OpenVPP(OVPP) เป็น SZL
L0.4409157
1 OpenVPP(OVPP) เป็น TMT
m0.0898209
1 OpenVPP(OVPP) เป็น TND
د.ت0.07449249
1 OpenVPP(OVPP) เป็น TTD
$0.1737561
1 OpenVPP(OVPP) เป็น UGX
Sh89.15556
1 OpenVPP(OVPP) เป็น XAF
Fr14.38158
1 OpenVPP(OVPP) เป็น XCD
$0.069093
1 OpenVPP(OVPP) เป็น XOF
Fr14.38158
1 OpenVPP(OVPP) เป็น XPF
Fr2.61018
1 OpenVPP(OVPP) เป็น BWP
P0.3638898
1 OpenVPP(OVPP) เป็น BZD
$0.0514359
1 OpenVPP(OVPP) เป็น CVE
$2.436168
1 OpenVPP(OVPP) เป็น DJF
Fr4.52943
1 OpenVPP(OVPP) เป็น DOP
$1.6387836
1 OpenVPP(OVPP) เป็น DZD
د.ج3.324141
1 OpenVPP(OVPP) เป็น FJD
$0.0578334
1 OpenVPP(OVPP) เป็น GNF
Fr222.50505
1 OpenVPP(OVPP) เป็น GTQ
Q0.1960194
1 OpenVPP(OVPP) เป็น GYD
$5.3580342
1 OpenVPP(OVPP) เป็น ISK
kr3.14757

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก OpenVPP ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ OpenVPP อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ OpenVPP

วันนี้ OpenVPP (OVPP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน OVPP เป็นUSD คือ 0.02559 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน OVPP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ OVPP เป็น USD คือ $ 0.02559 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ OpenVPP คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ OVPP คือ $ 20.47M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ OVPP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ OVPP คือ 800.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ OVPP คือเท่าใด?
OVPP ถึงราคา ATH ที่ 0.28680257838566486 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ OVPP คือเท่าไร?
OVPP ถึงราคา ATL ที่ 0.000026830293467548 USD
ปริมาณการเทรดของ OVPP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ OVPP คือ $ 563.76K USD
ปีนี้ OVPP จะสูงขึ้นอีกไหม?
OVPP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา OVPP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:05:46 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

