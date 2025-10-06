ราคาปัจจุบัน Apple วันนี้ คือ 269.17 USD ติดตามการอัปเดตราคา AAPLON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AAPLON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Apple วันนี้ คือ 269.17 USD ติดตามการอัปเดตราคา AAPLON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AAPLON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AAPLON

ข้อมูลราคา AAPLON

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AAPLON

โทเคโนมิกส์ AAPLON

การคาดการณ์ราคา AAPLON

ประวัติ AAPLON

AAPLON คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง AAPLONเป็นสกุลเงินเฟียต

Apple โลโก้

ราคา Apple(AAPLON)

ราคาปัจจุบัน 1 AAPLON เป็น USD

$269.17
$269.17$269.17
-0.07%1D
USD
Apple (AAPLON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:23:31 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Apple (AAPLON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 265.52
$ 265.52$ 265.52
ต่ำสุด 24h
$ 269.87
$ 269.87$ 269.87
สูงสุด 24h

$ 265.52
$ 265.52$ 265.52

$ 269.87
$ 269.87$ 269.87

$ 269.2183304801143
$ 269.2183304801143$ 269.2183304801143

$ 226.40537622338067
$ 226.40537622338067$ 226.40537622338067

+0.20%

-0.06%

+1.59%

+1.59%

ราคาเรียลไทม์ Apple (AAPLON) คือ $ 269.17 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAAPLON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 265.52 และราคาสูงสุด $ 269.87 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AAPLON คือ $ 269.2183304801143 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 226.40537622338067

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AAPLON มีการเปลี่ยนแปลง +0.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.59% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Apple (AAPLON) ข้อมูลการตลาด

No.1696

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

$ 57.78K
$ 57.78K$ 57.78K

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

10.35K
10.35K 10.35K

10,352.50679744
10,352.50679744 10,352.50679744

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Apple คือ $ 2.79M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 57.78K อุปทานหมุนเวียนของ AAPLON คือ 10.35K โดยมีอุปทานรวมที่ 10352.50679744 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.79M

ประวัติราคา Apple (AAPLON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Apple ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.1886-0.06%
30 วัน$ +20.5+8.24%
60 วัน$ +89.17+49.53%
90 วัน$ +89.17+49.53%
การเปลี่ยนแปลงราคา Apple ในวันนี้

วันนี้ AAPLON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.1886 (-0.06%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Apple ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +20.5 (+8.24%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Apple ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AAPLON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +89.17 (+49.53%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Apple ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +89.17 (+49.53%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Apple (AAPLON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Appleทันที

อะไรคือ Apple (AAPLON)

Ondo เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบเปิด โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดการเงินเข้าสู่ระบบออนเชน

Apple มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Apple ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบAAPLONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Apple บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Apple ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Apple (USD)

Apple (AAPLON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Apple (AAPLON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Apple

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Apple ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Apple (AAPLON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Apple (AAPLON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AAPLONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Apple (AAPLON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Appleใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Apple บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

AAPLON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Apple(AAPLON) เป็น VND
7,083,208.55
1 Apple(AAPLON) เป็น AUD
A$406.4467
1 Apple(AAPLON) เป็น GBP
201.8775
1 Apple(AAPLON) เป็น EUR
228.7945
1 Apple(AAPLON) เป็น USD
$269.17
1 Apple(AAPLON) เป็น MYR
RM1,127.8223
1 Apple(AAPLON) เป็น TRY
11,294.3732
1 Apple(AAPLON) เป็น JPY
¥40,913.84
1 Apple(AAPLON) เป็น ARS
ARS$396,420.1175
1 Apple(AAPLON) เป็น RUB
21,331.7225
1 Apple(AAPLON) เป็น INR
23,746.1774
1 Apple(AAPLON) เป็น IDR
Rp4,486,164.8722
1 Apple(AAPLON) เป็น PHP
15,921.4055
1 Apple(AAPLON) เป็น EGP
￡E.12,750.5829
1 Apple(AAPLON) เป็น BRL
R$1,442.7512
1 Apple(AAPLON) เป็น CAD
C$374.1463
1 Apple(AAPLON) เป็น BDT
32,941.0246
1 Apple(AAPLON) เป็น NGN
391,803.852
1 Apple(AAPLON) เป็น COP
$1,035,268.1955
1 Apple(AAPLON) เป็น ZAR
R.4,618.9572
1 Apple(AAPLON) เป็น UAH
11,329.3653
1 Apple(AAPLON) เป็น TZS
T.Sh.661,350.69
1 Apple(AAPLON) เป็น VES
Bs57,333.21
1 Apple(AAPLON) เป็น CLP
$253,019.8
1 Apple(AAPLON) เป็น PKR
Rs76,272.0112
1 Apple(AAPLON) เป็น KZT
144,791.9264
1 Apple(AAPLON) เป็น THB
฿8,696.8827
1 Apple(AAPLON) เป็น TWD
NT$8,231.2186
1 Apple(AAPLON) เป็น AED
د.إ987.8539
1 Apple(AAPLON) เป็น CHF
Fr212.6443
1 Apple(AAPLON) เป็น HKD
HK$2,088.7592
1 Apple(AAPLON) เป็น AMD
֏103,049.0428
1 Apple(AAPLON) เป็น MAD
.د.م2,484.4391
1 Apple(AAPLON) เป็น MXN
$4,952.728
1 Apple(AAPLON) เป็น SAR
ريال1,009.3875
1 Apple(AAPLON) เป็น ETB
Br40,814.2471
1 Apple(AAPLON) เป็น KES
KSh34,760.6138
1 Apple(AAPLON) เป็น JOD
د.أ190.84153
1 Apple(AAPLON) เป็น PLN
974.3954
1 Apple(AAPLON) เป็น RON
лв1,173.5812
1 Apple(AAPLON) เป็น SEK
kr2,516.7395
1 Apple(AAPLON) เป็น BGN
лв449.5139
1 Apple(AAPLON) เป็น HUF
Ft89,601.3096
1 Apple(AAPLON) เป็น CZK
5,617.5779
1 Apple(AAPLON) เป็น KWD
د.ك82.36602
1 Apple(AAPLON) เป็น ILS
874.8025
1 Apple(AAPLON) เป็น BOB
Bs1,859.9647
1 Apple(AAPLON) เป็น AZN
457.589
1 Apple(AAPLON) เป็น TJS
SM2,487.1308
1 Apple(AAPLON) เป็น GEL
732.1424
1 Apple(AAPLON) เป็น AOA
Kz245,367.2969
1 Apple(AAPLON) เป็น BHD
.د.ب101.20792
1 Apple(AAPLON) เป็น BMD
$269.17
1 Apple(AAPLON) เป็น DKK
kr1,722.688
1 Apple(AAPLON) เป็น HNL
L7,087.2461
1 Apple(AAPLON) เป็น MUR
12,201.4761
1 Apple(AAPLON) เป็น NAD
$4,648.5659
1 Apple(AAPLON) เป็น NOK
kr2,680.9332
1 Apple(AAPLON) เป็น NZD
$465.6641
1 Apple(AAPLON) เป็น PAB
B/.269.17
1 Apple(AAPLON) เป็น PGK
K1,133.2057
1 Apple(AAPLON) เป็น QAR
ر.ق979.7788
1 Apple(AAPLON) เป็น RSD
дин.27,065.0435
1 Apple(AAPLON) เป็น UZS
soʻm3,282,560.4504
1 Apple(AAPLON) เป็น ALL
L22,351.8768
1 Apple(AAPLON) เป็น ANG
ƒ481.8143
1 Apple(AAPLON) เป็น AWG
ƒ484.506
1 Apple(AAPLON) เป็น BBD
$538.34
1 Apple(AAPLON) เป็น BAM
KM449.5139
1 Apple(AAPLON) เป็น BIF
Fr793,782.33
1 Apple(AAPLON) เป็น BND
$347.2293
1 Apple(AAPLON) เป็น BSD
$269.17
1 Apple(AAPLON) เป็น JMD
$43,182.9431
1 Apple(AAPLON) เป็น KHR
1,085,360.7325
1 Apple(AAPLON) เป็น KMF
Fr113,858.91
1 Apple(AAPLON) เป็น LAK
5,851,521.6221
1 Apple(AAPLON) เป็น LKR
රු81,962.265
1 Apple(AAPLON) เป็น MDL
L4,548.973
1 Apple(AAPLON) เป็น MGA
Ar1,201,650.2476
1 Apple(AAPLON) เป็น MOP
P2,153.36
1 Apple(AAPLON) เป็น MVR
4,118.301
1 Apple(AAPLON) เป็น MWK
MK467,308.7287
1 Apple(AAPLON) เป็น MZN
MT17,202.6547
1 Apple(AAPLON) เป็น NPR
रु38,017.5708
1 Apple(AAPLON) เป็น PYG
1,908,953.64
1 Apple(AAPLON) เป็น RWF
Fr391,104.01
1 Apple(AAPLON) เป็น SBD
$2,215.2691
1 Apple(AAPLON) เป็น SCR
3,679.5539
1 Apple(AAPLON) เป็น SRD
$10,642.9818
1 Apple(AAPLON) เป็น SVC
$2,355.2375
1 Apple(AAPLON) เป็น SZL
L4,645.8742
1 Apple(AAPLON) เป็น TMT
m944.7867
1 Apple(AAPLON) เป็น TND
د.ت790.01395
1 Apple(AAPLON) เป็น TTD
$1,827.6643
1 Apple(AAPLON) เป็น UGX
Sh937,788.28
1 Apple(AAPLON) เป็น XAF
Fr151,273.54
1 Apple(AAPLON) เป็น XCD
$726.759
1 Apple(AAPLON) เป็น XOF
Fr151,273.54
1 Apple(AAPLON) เป็น XPF
Fr27,455.34
1 Apple(AAPLON) เป็น BWP
P3,827.5974
1 Apple(AAPLON) เป็น BZD
$541.0317
1 Apple(AAPLON) เป็น CVE
$25,474.2488
1 Apple(AAPLON) เป็น DJF
Fr47,912.26
1 Apple(AAPLON) เป็น DOP
$17,234.9551
1 Apple(AAPLON) เป็น DZD
د.ج34,965.183
1 Apple(AAPLON) เป็น FJD
$608.3242
1 Apple(AAPLON) เป็น GNF
Fr2,340,433.15
1 Apple(AAPLON) เป็น GTQ
Q2,061.8422
1 Apple(AAPLON) เป็น GYD
$56,358.8146
1 Apple(AAPLON) เป็น ISK
kr33,107.91

Apple ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Apple ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Apple อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Apple

วันนี้ Apple (AAPLON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AAPLON เป็นUSD คือ 269.17 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AAPLON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AAPLON เป็น USD คือ $ 269.17 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Apple คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AAPLON คือ $ 2.79M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AAPLON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AAPLON คือ 10.35K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AAPLON คือเท่าใด?
AAPLON ถึงราคา ATH ที่ 269.2183304801143 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AAPLON คือเท่าไร?
AAPLON ถึงราคา ATL ที่ 226.40537622338067 USD
ปริมาณการเทรดของ AAPLON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AAPLON คือ $ 57.78K USD
ปีนี้ AAPLON จะสูงขึ้นอีกไหม?
AAPLON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AAPLON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:23:31 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Apple (AAPLON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

