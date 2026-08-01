ราคา WISHBONE(WISHBONE)
ราคาปัจจุบัน WISHBONE (WISHBONE) วันนี้ ฿ 0.001428, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 6.32% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WISHBONE เป็น THB คือ ฿ 0.001428 ต่อ WISHBONE.
WISHBONE มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- WISHBONE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WISHBONE เทรดระหว่าง ฿ 0.001169 (ต่ำ) กับ ฿ 0.001643 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WISHBONE เคลื่อนไหว +5.69% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -45.91% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 67.07K.
ROBINHOOD
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ WISHBONE คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 67.07K อุปทานหมุนเวียนของ WISHBONE คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.43M
+5.69%
+6.32%
-45.91%
-45.91%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา WISHBONE ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.00278253
|+6.32%
|30 วัน
|฿ -0.001654
|-53.67%
|60 วัน
|฿ -0.000572
|-28.60%
|90 วัน
|฿ -0.000572
|-28.60%
วันนี้ WISHBONE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00278253 (+6.32%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.001654 (-53.67%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WISHBONE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000572 (-28.60%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.000572 (-28.60%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด WISHBONE ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด WISHBONE: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
WISHBONE_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.001421 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.001431 ขณะเดียวกันเส้นแนวรับหลักในแนวราบที่ระดับ 0.00157 ถือเป็นจุดอ้างอิงสำคัญทางด้านบน ส่วนกลุ่มค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงให้เห็นสัญญาณการซื้อที่เรียงตัวกันอย่างชัดเจน ขณะที่โครงสร้างแนวโน้มระยะยาวยังคงรักษาลักษณะของการปรับฐานในระดับต่ำอยู่ ระบบดัชนีต่าง ๆ ยังคงเกิดความขัดแย้งในเชิงทิศทาง MACD ได้เกิดภาวะเส้นเร็วและเส้นช้าตัดกันแบบตายตัว (Dead Cross) ขณะที่แรงเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นว่าฝ่ายขายครองสถานะเหนือกว่า ส่วนดัชนี RSI ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในโซนกลาง ไม่มีการผันผวนมากจนเกินไป สำหรับค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงสัญญาณซื้อหรือขายที่รุนแรงเกินไป แถบ Bollinger Bands หดตัวลง สะท้อนถึงความผันผวนที่ลดลง และพลังงานการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นยังขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในการทะลุแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงอยู่ในสมดุลชั่วคราวใกล้กับระดับราคาปัจจุบัน แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่จุด S2 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 0.001431 โดยระยะห่างจากราคาปัจจุบันน้อยกว่า 1% หากสามารถทะลุแนวต้านนี้ได้ จะต้องติดตามปฏิกิริยาของจุด S1 ที่ระดับ 0.00151 ต่อไป ขณะเดียวกัน จุดศูนย์กลางที่ระดับ 0.00157 ถือเป็นระดับโครงสร้างสำคัญในระยะไกล สำหรับด้านล่างยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจนในระยะใกล้ หากราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่า S2 ต่อเนื่อง โครงสร้างตลาดจะยังคงอยู่ในรูปแบบการปรับฐานในทิศทางอ่อนแอ นักเทรดควรเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทิศทางเมื่อความผันผวนขยายตัวขึ้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ WISHBONE อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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WISHBONE คือเหรียญมีม
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก WISHBONE ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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