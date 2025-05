EPIC

Epic Chain (EPIC) is a next-generation blockchain ecosystem evolving from Ethernity Chain (ERN) through a community-approved transition. With a 97.1% approval vote, the rebrand positions EPIC as a cutting-edge Layer 2 blockchain focused on integrating Real World Assets (RWAs) and entertainment. The EPIC token maintains the same supply and tokenomics as ERN while introducing expanded functionalities to drive ecosystem growth.

ชื่อEPIC

อันดับNo.697

มูลค่าตลาด$0,00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0,00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)118,78%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน22 555 517,04871255

อุปทานสูงสุด0

อุปทานรวม30 000 000

อัตราการไหลเวียน%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล74.12620852,2021-03-27

ราคาต่ำสุด1.112367522267064,2025-02-03

บล็อกเชนสาธารณะETH

ภาคส่วน

โซเชียลมีเดีย

