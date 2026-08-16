ราคา Nietzschean Penguin(PENGUIN)
ราคาปัจจุบัน Nietzschean Penguin (PENGUIN) วันนี้ ฿ 0,0009715, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3,84% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PENGUIN เป็น THB คือ ฿ 0,0009715 ต่อ PENGUIN.
Nietzschean Penguin มีอันดับที่ #1317 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 971.44K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.93M PENGUIN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PENGUIN เทรดระหว่าง ฿ 0,0009453 (ต่ำ) กับ ฿ 0,0010172 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5,4916588140224388614 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0,0012180211989526618
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PENGUIN เคลื่อนไหว +0,29% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5,04% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 57.00K.
No.1317
99,99%
SOL
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nietzschean Penguin คือ ฿ 971.44K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 57.00K อุปทานหมุนเวียนของ PENGUIN คือ 999.93M โดยมีอุปทานรวมที่ 999933636.006134 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 971,50K
+0,29%
-3,84%
-5,04%
-5,04%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Nietzschean Penguin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0,001274815
|-3,84%
|30 วัน
|฿ -0,0003125
|-24,34%
|60 วัน
|฿ -0,0013495
|-58,15%
|90 วัน
|฿ -0,0031655
|-76,52%
วันนี้ PENGUIN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,001274815 (-3,84%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0,0003125 (-24,34%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน PENGUIN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,0013495 (-58,15%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0,0031655 (-76,52%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Nietzschean Penguin ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด PENGUIN: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
**โครงสร้างตลาด** ราคาปัจจุบันของ PENGUIN_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงอยู่เหนือระดับศูนย์กลางของฮับที่ 0.00307 USDT และเคลื่อนตัวอยู่ในโซนที่ต่ำกว่า R1 (0.003217) ราว 2.97% โดยกลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MA ช่วง 1-2 และกลุ่ม EMA ช่วง 3-4 ต่างแสดงสัดส่วนการซื้อที่เพิ่มขึ้น และราคาปัจจุบันยังคงอยู่เหนือระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายช่วงเวลา **สถานะพลังงาน** MACD แสดงรูปแบบการตัดกันเชิงบวก โดยเส้น Fast Line และ Slow Line อยู่บริเวณแนวระดับศูนย์ ขณะที่ RSI ยังคงอยู่ในระดับเป็นกลาง และดัชนีพลังงานไม่ได้เกิดการกระจายตัวในระดับสุดขีด ทั้งนี้ ค่าดัชนีระยะสั้นและระยะกลางมีทิศทางเดียวกัน และยังไม่มีสัญญาณการขยายตัวของความผันผวน **ระดับราคาสำคัญ** แนวต้าน R1 อยู่ที่ 0.003217 (เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 2.97%) ส่วน R2 อยู่ที่ 0.003399 (เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 8.80%) สำหรับแนวรับ ได้แก่ S1 ที่ 0.002888 (ลดลงจากปัจจุบัน 7.55%) และ S2 ที่ 0.002741 (ลดลงจากปัจจุบัน 12.26%) ขณะเดียวกัน ระดับศูนย์กลางของฮับที่ 0.00307 ถือเป็นระดับอ้างอิงใกล้เคียง (ลดลงจากปัจจุบัน 1.73%)
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Nietzschean Penguin อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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