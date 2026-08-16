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ราคาปัจจุบัน Janction วันนี้ คือ 0.002384 THB มูลค่าตลาด JCT เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา JCT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Janction วันนี้ คือ 0.002384 THB มูลค่าตลาด JCT เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา JCT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JCT

ข้อมูลราคา JCT

JCT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ JCT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ JCT

โทเคโนมิกส์ JCT

การคาดการณ์ราคา JCT

ประวัติ JCT

JCT คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง JCTเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Janction(JCT)

ราคาปัจจุบัน 1 JCT เป็น THB

฿0.07798362
฿0.07798362฿0.07798362
-2.33%1D
THB
Janction (JCT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:35:47 (UTC+8)

ราคา Janction วันนี้

ราคาปัจจุบัน Janction (JCT) วันนี้ ฿ 0.002384, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.33% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน JCT เป็น THB คือ ฿ 0.002384 ต่อ JCT.

Janction มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- JCT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา JCT เทรดระหว่าง ฿ 0.00215 (ต่ำ) กับ ฿ 0.002576 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น JCT เคลื่อนไหว +0.37% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -34.58% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 162.31K.

Janction (JCT) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 162.31K
฿ 162.31K฿ 162.31K

฿ 119.20M
฿ 119.20M฿ 119.20M

--
----

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Janction คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 162.31K อุปทานหมุนเวียนของ JCT คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 50000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 119.20M

ประวัติราคา Janction THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00215
฿ 0.00215฿ 0.00215
ต่ำสุด 24h
฿ 0.002576
฿ 0.002576฿ 0.002576
สูงสุด 24h

฿ 0.00215
฿ 0.00215฿ 0.00215

฿ 0.002576
฿ 0.002576฿ 0.002576

--
----

--
----

+0.37%

-2.33%

-34.58%

-34.58%

ประวัติราคา Janction (JCT) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Janction ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00186036-2.33%
30 วัน฿ -0.001501-38.64%
60 วัน฿ -0.003783-61.35%
90 วัน฿ -0.000784-24.75%
การเปลี่ยนแปลงราคา Janction ในวันนี้

วันนี้ JCT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00186036 (-2.33%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Janction ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.001501 (-38.64%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Janction ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน JCT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.003783 (-61.35%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Janction ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.000784 (-24.75%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Janction (JCT) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Janction

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Janction ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Janction วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด JCT: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)ขายมากเกินไป< 30ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

JCT_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.002307 ซึ่งเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับศูนย์กลาง S2 ที่ 0.002318 ขณะที่เส้นแนวรับและแนวต้านหลักถูกกำหนดไว้ที่ 0.002413 กลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ โดยโครงสร้างแนวโน้มระยะยาวยังคงรักษาลักษณะการเคลื่อนไหวแบบ Sideways ในระดับต่ำ ราคาปัจจุบันอยู่ในช่วงล่างของระบบศูนย์กลาง ขณะที่จำนวนผู้ถือครองเหรียญทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายมีการแลกเปลี่ยนกันหนาแน่นบริเวณราคา 0.002300 ดัชนี MACD แสดงสัญญาณ Cross Down โดยแรงขับเคลื่อนมีแนวโน้มปรับตัวลดลง และค่า RSI ได้เข้าสู่โซน Oversold ทำให้แรงกดดันในการขายระยะสั้นถูกปล่อยออกมาอย่างเพียงพอ ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ย MA และ EMA ยังคงสะท้อนถึงการเข้ามาของแรงซื้อในระยะสั้น แต่ดัชนีเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้า (MACD) ได้เกิดภาวะ Divergence แบบแยกชั้น ส่วนความผันผวนของราคาอยู่ในภาวะทรงตัวและมีแนวโน้มรวมตัวเข้าหากัน ตลาดยังขาดแรงผลักดันที่จะทะลุแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงอย่างชัดเจน ทำให้กำลังซื้อ-ขายเกิดภาวะชะงักงันในบางพื้นที่ ระดับต้านทานใกล้เคียงอยู่ที่จุด S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.002318 โดยเป็นระดับที่ห่างจากราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 0.5% เท่านั้น สำหรับระดับสำคัญด้านบน ได้แก่ ระดับศูนย์กลาง 0.002413 ส่วนแนวรับระยะใกล้ควรติดตามประสิทธิภาพของระดับ Low ก่อนหน้า ขณะที่แนวรับระยะไกลสำหรับการทดสอบกลับไปยังโซน S1 ยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญ ช่วงความกว้างของช่องทางการเคลื่อนไหวถูกบีบแคบลงเหลือไม่ถึง 0.0001 ทำให้บริเวณราคาที่หนาแน่นกลายเป็นพื้นที่สำคัญของการแข่งขันระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Janction?

ปัจจัยด้านราคา JCT ประกอบด้วย: ภาวะอุปสงค์/อุปทานในตลาด ปริมาณการซื้อขาย ความเชื่อมั่นของนักลงทุน แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต ความสัมพันธ์กับบิทคอยน์ ข่าวด้านกฎระเบียบ การอัปเดตเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ การประกาศความร่วมมือ ความเปลี่ยนแปลงด้านโทเค็นโนมิกส์ การจัดทำรายการบนกระดานเทรด กิจกรรมของกลุ่มผู้ถือครองจำนวนมาก และสภาพเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Janction วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา Junction (JCT) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อหรือขาย การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน และการประเมินแนวโน้มของตลาด การทราบราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักเทรดสามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดได้อย่างเต็มที่

การคาดการณ์ราคา Janction

การคาดการณ์ราคา Janction (JCT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ JCT ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Janction (JCT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Janction อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Janction จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา JCT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Janction

วิธีการซื้อและลงทุน Janction ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Janction หรือยัง? การซื้อ JCT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Janction ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Janction (JCT) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Janction จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Janction (JCT)

คุณสามารถทำอะไรกับ Janction ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Janction ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Janction (JCT)

Janction is a decentralized AI-compute pool and Layer-2 network that connects global GPU suppliers and AI teams with verifiable contribution-based incentives and transparent pricing. By combining Proof of Contribution with PVCG pricing, Janction aligns suppliers and demanders in a fair and efficient way.

Janction ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Janction ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Janction อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDePIN

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Janction

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:35:47 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Janction (JCT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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JCT USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ JCT โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส JCT USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Janction (JCT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Janction ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
JCT/USDT
฿0.07778694
฿0.07778694฿0.07778694
-2.06%
72.85M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ JCT เป็น THB

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JCT
THB
THB

1 JCT = 0.07814752 THB