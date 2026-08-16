ราคา ConstitutionDAO(PEOPLE)
ราคาปัจจุบัน ConstitutionDAO (PEOPLE) วันนี้ ฿ 0.007419, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PEOPLE เป็น THB คือ ฿ 0.007419 ต่อ PEOPLE.
ConstitutionDAO มีอันดับที่ #608 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 37.54M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 5.06B PEOPLE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PEOPLE เทรดระหว่าง ฿ 0.00736 (ต่ำ) กับ ฿ 0.007851 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.0854454461762140346 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0233265069180006016
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PEOPLE เคลื่อนไหว -0.51% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.58% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.55K.
No.608
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ConstitutionDAO คือ ฿ 37.54M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.55K อุปทานหมุนเวียนของ PEOPLE คือ 5.06B โดยมีอุปทานรวมที่ 5060137334.7 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 37.54M
-0.51%
-2.30%
-8.58%
-8.58%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ConstitutionDAO ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00573681
|-2.30%
|30 วัน
|฿ +0.002034
|+37.77%
|60 วัน
|฿ +0.001495
|+25.23%
|90 วัน
|฿ +0.000665
|+9.84%
วันนี้ PEOPLE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00573681 (-2.30%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.002034 (+37.77%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน PEOPLE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.001495 (+25.23%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.000665 (+9.84%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ConstitutionDAO ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด PEOPLE: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
PEOPLE_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 0.007576 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างจุดศักย์ S1 และ S2 ซึ่งเป็นช่วงการปรับตัวในแนวโน้มอ่อนแรงที่ต่ำกว่าค่ากลางของช่วง 0.007719 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ ขณะที่แนวโน้มระยะยาวยังคงถูกกดดันจากค่ากลางของช่วง ระบบดัชนีเกิดความขัดแย้ง โดยฝ่ายซื้อระยะสั้นพยายามปรับแก้ไขค่าเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น แต่ MACD แสดงสถานะการตัดกันลง (Dead Cross) พร้อมทั้งแท่งพลังงานบ่งชี้ถึงแรงขายที่เหนือกว่า ส่วน RSI ยังอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงสัญญาณซื้อหรือขายมากเกินไป KDJ และ StochRSI ยังคงเคลื่อนไหวแบบผันผวน สะท้อนให้เห็นถึงขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางตลาด ขณะเดียวกัน Bollinger Bands หดตัวลง ทำให้ความผันผวนลดลงและระดับความเคลื่อนไหวของตลาดชะลอตัวลง ดัชนีเร็วและดัชนีช้าเคลื่อนที่แยกชั้น จำกัดพลังงานการรีบาวด์ระยะสั้น แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่จุดศักย์ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.007593 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.3% เท่านั้น ขณะที่แนวต้านสำคัญอยู่ที่ค่ากลางของช่วง 0.007719 และจุด R1 ที่ 0.007789 ส่วนแนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่จุด S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.007523 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 0.7% สำหรับแนวต้านระยะไกล สามารถพิจารณาที่จุด R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.007915 หากราคาไม่สามารถทะลุผ่าน S1 ได้อย่างมีนัยสำคัญ ก็มีแนวโน้มที่จะคงรูปแบบการเคลื่อนไหวในกรอบขาลงต่อไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ ConstitutionDAO อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ConstitutionDAO ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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