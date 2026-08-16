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ราคาปัจจุบัน ConstitutionDAO วันนี้ คือ 0.007419 THB มูลค่าตลาด PEOPLE เท่ากับ 37,541,158.8861393 THB ติดตามการอัปเดตราคา PEOPLE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ConstitutionDAO วันนี้ คือ 0.007419 THB มูลค่าตลาด PEOPLE เท่ากับ 37,541,158.8861393 THB ติดตามการอัปเดตราคา PEOPLE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา ConstitutionDAO(PEOPLE)

ราคาปัจจุบัน 1 PEOPLE เป็น THB

฿0.24368976
฿0.24368976฿0.24368976
-2.30%1D
THB
ConstitutionDAO (PEOPLE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:23:11 (UTC+8)

ราคา ConstitutionDAO วันนี้

ราคาปัจจุบัน ConstitutionDAO (PEOPLE) วันนี้ ฿ 0.007419, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PEOPLE เป็น THB คือ ฿ 0.007419 ต่อ PEOPLE.

ConstitutionDAO มีอันดับที่ #608 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 37.54M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 5.06B PEOPLE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PEOPLE เทรดระหว่าง ฿ 0.00736 (ต่ำ) กับ ฿ 0.007851 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.0854454461762140346 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0233265069180006016

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PEOPLE เคลื่อนไหว -0.51% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.58% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.55K.

ConstitutionDAO (PEOPLE) ข้อมูลการตลาด

No.608

฿ 37.54M
฿ 37.54M฿ 37.54M

฿ 58.55K
฿ 58.55K฿ 58.55K

฿ 37.54M
฿ 37.54M฿ 37.54M

5.06B
5.06B 5.06B

5,060,137,334.7
5,060,137,334.7 5,060,137,334.7

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ConstitutionDAO คือ ฿ 37.54M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.55K อุปทานหมุนเวียนของ PEOPLE คือ 5.06B โดยมีอุปทานรวมที่ 5060137334.7 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 37.54M

ประวัติราคา ConstitutionDAO THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00736
฿ 0.00736฿ 0.00736
ต่ำสุด 24h
฿ 0.007851
฿ 0.007851฿ 0.007851
สูงสุด 24h

฿ 0.00736
฿ 0.00736฿ 0.00736

฿ 0.007851
฿ 0.007851฿ 0.007851

฿ 6.0854454461762140346
฿ 6.0854454461762140346฿ 6.0854454461762140346

฿ 0.0233265069180006016
฿ 0.0233265069180006016฿ 0.0233265069180006016

-0.51%

-2.30%

-8.58%

-8.58%

ประวัติราคา ConstitutionDAO (PEOPLE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ConstitutionDAO ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00573681-2.30%
30 วัน฿ +0.002034+37.77%
60 วัน฿ +0.001495+25.23%
90 วัน฿ +0.000665+9.84%
การเปลี่ยนแปลงราคา ConstitutionDAO ในวันนี้

วันนี้ PEOPLE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00573681 (-2.30%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ConstitutionDAO ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.002034 (+37.77%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ConstitutionDAO ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน PEOPLE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.001495 (+25.23%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ConstitutionDAO ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.000665 (+9.84%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ ConstitutionDAO

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ConstitutionDAO ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด ConstitutionDAO วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด PEOPLE: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

PEOPLE_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 0.007576 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างจุดศักย์ S1 และ S2 ซึ่งเป็นช่วงการปรับตัวในแนวโน้มอ่อนแรงที่ต่ำกว่าค่ากลางของช่วง 0.007719 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ ขณะที่แนวโน้มระยะยาวยังคงถูกกดดันจากค่ากลางของช่วง ระบบดัชนีเกิดความขัดแย้ง โดยฝ่ายซื้อระยะสั้นพยายามปรับแก้ไขค่าเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น แต่ MACD แสดงสถานะการตัดกันลง (Dead Cross) พร้อมทั้งแท่งพลังงานบ่งชี้ถึงแรงขายที่เหนือกว่า ส่วน RSI ยังอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงสัญญาณซื้อหรือขายมากเกินไป KDJ และ StochRSI ยังคงเคลื่อนไหวแบบผันผวน สะท้อนให้เห็นถึงขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางตลาด ขณะเดียวกัน Bollinger Bands หดตัวลง ทำให้ความผันผวนลดลงและระดับความเคลื่อนไหวของตลาดชะลอตัวลง ดัชนีเร็วและดัชนีช้าเคลื่อนที่แยกชั้น จำกัดพลังงานการรีบาวด์ระยะสั้น แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่จุดศักย์ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.007593 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.3% เท่านั้น ขณะที่แนวต้านสำคัญอยู่ที่ค่ากลางของช่วง 0.007719 และจุด R1 ที่ 0.007789 ส่วนแนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่จุด S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.007523 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 0.7% สำหรับแนวต้านระยะไกล สามารถพิจารณาที่จุด R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.007915 หากราคาไม่สามารถทะลุผ่าน S1 ได้อย่างมีนัยสำคัญ ก็มีแนวโน้มที่จะคงรูปแบบการเคลื่อนไหวในกรอบขาลงต่อไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ ConstitutionDAO?

ราคาโทเค็น PEOPLE ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความรู้สึกของตลาดต่อ DAO และโครงการกำกับดูแลแบบกระจายศูนย์
2. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีและความสัมพันธ์กับบิตคอยน์
3. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรดหลัก
4. การมีส่วนร่วมของชุมชนและกิจกรรมบนโซเชียลมีเดีย
5. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อ DAO
6. การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ถือครองจำนวนมากและกิจกรรมของผู้ถือครองรายใหญ่
7. การบูรณาการกับโปรโตคอล DeFi และความร่วมมือต่าง ๆ
8. การยอมรับโทเค็นกำกับดูแลในวงกว้าง
9. การเก็งกำไรในตลาดและความสนใจของนักลงทุนรายย่อย
10. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโต

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ ConstitutionDAO วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาเหรียญ PEOPLE ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการติดตามผลการลงทุน การตัดสินใจซื้อขาย การประเมินความรู้สึกของตลาด การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน รวมถึงการติดตามความเคลื่อนไหวของมูลค่าโครงการ ConstitutionDAO แบบเรียลไทม์

การคาดการณ์ราคา ConstitutionDAO

การคาดการณ์ราคา ConstitutionDAO (PEOPLE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PEOPLE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ConstitutionDAO (PEOPLE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ConstitutionDAO อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ConstitutionDAO จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PEOPLE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ConstitutionDAO

วิธีการซื้อและลงทุน ConstitutionDAO ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย ConstitutionDAO หรือยัง? การซื้อ PEOPLE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ ConstitutionDAO ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ ConstitutionDAO (PEOPLE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว ConstitutionDAO จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ ConstitutionDAO (PEOPLE)

คุณสามารถทำอะไรกับ ConstitutionDAO ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ ConstitutionDAO ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ ConstitutionDAO (PEOPLE)

ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.

ConstitutionDAO ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ConstitutionDAO ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ ConstitutionDAO อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Bridged-TokensEthereum EcosystemMeme

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ConstitutionDAO

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:23:11 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ConstitutionDAO (PEOPLE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ConstitutionDAO

PEOPLE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ PEOPLE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส PEOPLE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด ConstitutionDAO (PEOPLE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน ConstitutionDAO ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
PEOPLE/USDT
฿0.24362404
฿0.24362404฿0.24362404
-2.38%
7.80M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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PEOPLE
PEOPLE
THB
THB

1 PEOPLE = 0.24378834 THB