ราคา Cysic(CYS)
ราคาปัจจุบัน Cysic (CYS) วันนี้ ฿ 0.6984, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 52.37% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CYS เป็น THB คือ ฿ 0.6984 ต่อ CYS.
Cysic มีอันดับที่ #286 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 112.30M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 160.80M CYS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CYS เทรดระหว่าง ฿ 0.619 (ต่ำ) กับ ฿ 1.8368 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 25.02856475275246696 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 4.109064739309013449
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CYS เคลื่อนไหว -4.50% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -27.35% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 6.69M.
No.286
16.08%
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cysic คือ ฿ 112.30M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 6.69M อุปทานหมุนเวียนของ CYS คือ 160.80M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 698.40M
-4.50%
-52.37%
-27.35%
-27.35%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Cysic ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -25.233284
|-52.37%
|30 วัน
|฿ +0.3875
|+124.63%
|60 วัน
|฿ +0.2407
|+52.58%
|90 วัน
|฿ +0.1793
|+34.54%
วันนี้ CYS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -25.233284 (-52.37%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.3875 (+124.63%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CYS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.2407 (+52.58%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.1793 (+34.54%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Cysic ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CYS: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
CYS_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ที่ระดับราคา 1.4631 โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือแนวต้าน R1 ที่ระดับ 1.3701 และอยู่ในช่วงระหว่างแนวต้าน R1 กับ R2 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 1.5437 ขณะเดียวกัน ค่า Pivot Point ของศูนย์กลางตลาดที่ระดับ 1.2688 ถือเป็นจุดอ้างอิงสำคัญสำหรับโครงสร้างแนวรับและแนวต้านในระยะใกล้ ราคาปัจจุบันมีการเบี่ยงเบนจากค่า Pivot Point ทำให้เกิดลักษณะการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวในระดับสูง ดัชนี MACD แสดงสถานะการตัดขวาง (Dead Cross) โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ากำลังกระจายตัวลง ส่วนกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ยังไม่ได้ส่งสัญญาณซื้อ สะท้อนถึงแรงผลักดันระยะสั้นที่ขาดความแข็งแกร่งในการสนับสนุนฝ่ายซื้อ ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงสัญญาณภาวะซื้อเกินหรือขายเกินอย่างรุนแรง ส่วนดัชนี KDJ และ StochRSI ยังคงรอการยืนยันค่าตัวเลข ขณะที่ระดับความผันผวนของราคาอยู่ในระดับปกติ แรงซื้อและแรงขายกระจายตัวอย่างสมดุล โดยพบว่าดัชนีค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีการแยกชั้นกัน ทำให้ขาดแรงขับเคลื่อนเชิงทิศทางในระยะสั้น แนวต้านสำคัญในระยะใกล้อยู่ที่ระดับ 1.5437 (R2) ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 5.5% แนวต้านรองอยู่ที่ระดับ 1.3701 (R1) ซึ่งได้เปลี่ยนเป็นแนวรับระยะใกล้ในฝั่งล่างแล้ว และห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 6.3% สำหรับแนวรับเชิงโครงสร้างระยะไกล อยู่ที่ค่า Pivot Point 1.2688 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 13.3% และแนวรับที่ต่ำกว่าลงไปอีก อยู่ที่ระดับ 1.0952 (S1) ในการเทรด ควรให้ความสำคัญกับปฏิกิริยาของการซื้อขายจริงในบริเวณแนวต้าน R1 และ R2 เพื่อประเมินทิศทางการเคลื่อนไหวในอนาคต
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Cysic อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Cysic กำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ComputeFi ที่ทำให้ทรัพยากรประมวลผลถูกแปลงเป็นสินทรัพย์บนเชนที่ตรวจสอบและโทเคนไนซ์ได้ โดยผสานฮาร์ดแวร์เร่งประมวลผล ระบบพิสูจน์แบบ ZK และตลาดประมวลผลที่ตรวจสอบได้และถูกโทเคนไนซ์ Cysic จึงเปลี่ยนศักยภาพการประมวลผลทั่วโลกให้เป็นทรัพยากรเปิดที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและต่อยอดได้
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Cysic ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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