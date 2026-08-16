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ราคาปัจจุบัน Cysic วันนี้ คือ 0.6984 THB มูลค่าตลาด CYS เท่ากับ 112,302,720 THB ติดตามการอัปเดตราคา CYS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Cysic วันนี้ คือ 0.6984 THB มูลค่าตลาด CYS เท่ากับ 112,302,720 THB ติดตามการอัปเดตราคา CYS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CYS

ข้อมูลราคา CYS

CYS คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ CYS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CYS

โทเคโนมิกส์ CYS

การคาดการณ์ราคา CYS

ประวัติ CYS

CYS คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง CYSเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Cysic(CYS)

ราคาปัจจุบัน 1 CYS เป็น THB

฿22.949424
฿22.949424฿22.949424
-52.37%1D
THB
Cysic (CYS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:50:45 (UTC+8)

ราคา Cysic วันนี้

ราคาปัจจุบัน Cysic (CYS) วันนี้ ฿ 0.6984, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 52.37% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CYS เป็น THB คือ ฿ 0.6984 ต่อ CYS.

Cysic มีอันดับที่ #286 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 112.30M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 160.80M CYS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CYS เทรดระหว่าง ฿ 0.619 (ต่ำ) กับ ฿ 1.8368 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 25.02856475275246696 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 4.109064739309013449

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CYS เคลื่อนไหว -4.50% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -27.35% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 6.69M.

Cysic (CYS) ข้อมูลการตลาด

No.286

฿ 112.30M
฿ 112.30M฿ 112.30M

฿ 6.69M
฿ 6.69M฿ 6.69M

฿ 698.40M
฿ 698.40M฿ 698.40M

160.80M
160.80M 160.80M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.08%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cysic คือ ฿ 112.30M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 6.69M อุปทานหมุนเวียนของ CYS คือ 160.80M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 698.40M

ประวัติราคา Cysic THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.619
฿ 0.619฿ 0.619
ต่ำสุด 24h
฿ 1.8368
฿ 1.8368฿ 1.8368
สูงสุด 24h

฿ 0.619
฿ 0.619฿ 0.619

฿ 1.8368
฿ 1.8368฿ 1.8368

฿ 25.02856475275246696
฿ 25.02856475275246696฿ 25.02856475275246696

฿ 4.109064739309013449
฿ 4.109064739309013449฿ 4.109064739309013449

-4.50%

-52.37%

-27.35%

-27.35%

ประวัติราคา Cysic (CYS) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Cysic ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -25.233284-52.37%
30 วัน฿ +0.3875+124.63%
60 วัน฿ +0.2407+52.58%
90 วัน฿ +0.1793+34.54%
การเปลี่ยนแปลงราคา Cysic ในวันนี้

วันนี้ CYS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -25.233284 (-52.37%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Cysic ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.3875 (+124.63%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Cysic ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CYS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.2407 (+52.58%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Cysic ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.1793 (+34.54%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Cysic (CYS) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Cysic

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Cysic ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Cysic วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CYS: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

CYS_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ที่ระดับราคา 1.4631 โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือแนวต้าน R1 ที่ระดับ 1.3701 และอยู่ในช่วงระหว่างแนวต้าน R1 กับ R2 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 1.5437 ขณะเดียวกัน ค่า Pivot Point ของศูนย์กลางตลาดที่ระดับ 1.2688 ถือเป็นจุดอ้างอิงสำคัญสำหรับโครงสร้างแนวรับและแนวต้านในระยะใกล้ ราคาปัจจุบันมีการเบี่ยงเบนจากค่า Pivot Point ทำให้เกิดลักษณะการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวในระดับสูง ดัชนี MACD แสดงสถานะการตัดขวาง (Dead Cross) โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ากำลังกระจายตัวลง ส่วนกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ยังไม่ได้ส่งสัญญาณซื้อ สะท้อนถึงแรงผลักดันระยะสั้นที่ขาดความแข็งแกร่งในการสนับสนุนฝ่ายซื้อ ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงสัญญาณภาวะซื้อเกินหรือขายเกินอย่างรุนแรง ส่วนดัชนี KDJ และ StochRSI ยังคงรอการยืนยันค่าตัวเลข ขณะที่ระดับความผันผวนของราคาอยู่ในระดับปกติ แรงซื้อและแรงขายกระจายตัวอย่างสมดุล โดยพบว่าดัชนีค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีการแยกชั้นกัน ทำให้ขาดแรงขับเคลื่อนเชิงทิศทางในระยะสั้น แนวต้านสำคัญในระยะใกล้อยู่ที่ระดับ 1.5437 (R2) ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 5.5% แนวต้านรองอยู่ที่ระดับ 1.3701 (R1) ซึ่งได้เปลี่ยนเป็นแนวรับระยะใกล้ในฝั่งล่างแล้ว และห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 6.3% สำหรับแนวรับเชิงโครงสร้างระยะไกล อยู่ที่ค่า Pivot Point 1.2688 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 13.3% และแนวรับที่ต่ำกว่าลงไปอีก อยู่ที่ระดับ 1.0952 (S1) ในการเทรด ควรให้ความสำคัญกับปฏิกิริยาของการซื้อขายจริงในบริเวณแนวต้าน R1 และ R2 เพื่อประเมินทิศทางการเคลื่อนไหวในอนาคต

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Cysic?

ราคาของ Cysic (CYS) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความรู้สึกของตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อโครงการ
2. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
3. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีและความสัมพันธ์กับบิทคอยน์
4. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและความคืบหน้าในแผนงาน
5. การประกาศความร่วมมือและการเติบโตของระบบนิเวศ
6. ความเคลื่อนไหวของอุปทานโทเคนและโครงสร้างทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคน
7. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโต
8. การมีส่วนร่วมของชุมชนและความเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดีย

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Cysic วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Cysic (CYS) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าหรือออกตลาด การประเมินกำไร/ขาดทุนจากการลงทุน และการติดตามความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

การคาดการณ์ราคา Cysic

การคาดการณ์ราคา Cysic (CYS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CYS ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Cysic (CYS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Cysic อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Cysic จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CYS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Cysic

วิธีการซื้อและลงทุน Cysic ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Cysic หรือยัง? การซื้อ CYS บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Cysic ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Cysic (CYS) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Cysic จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Cysic (CYS)

คุณสามารถทำอะไรกับ Cysic ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Cysic ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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การซื้อ Cysic (CYS) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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อะไรคือ Cysic (CYS)

Cysic กำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ComputeFi ที่ทำให้ทรัพยากรประมวลผลถูกแปลงเป็นสินทรัพย์บนเชนที่ตรวจสอบและโทเคนไนซ์ได้ โดยผสานฮาร์ดแวร์เร่งประมวลผล ระบบพิสูจน์แบบ ZK และตลาดประมวลผลที่ตรวจสอบได้และถูกโทเคนไนซ์ Cysic จึงเปลี่ยนศักยภาพการประมวลผลทั่วโลกให้เป็นทรัพยากรเปิดที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและต่อยอดได้

Cysic ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Cysic ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Cysic อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase NativeBinance Alpha Spotlight

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Cysic

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:50:45 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Cysic (CYS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cysic

CYS USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ CYS โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส CYS USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Cysic (CYS) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Cysic ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CYS/USDT
฿22.926422
฿22.926422฿22.926422
-52.79%
6.29M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ CYS เป็น THB

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CYS
CYS
THB
THB

1 CYS = 22.949424 THB