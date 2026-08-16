ราคา Asteroid Shiba(ASTEROIDBSC)
ราคาปัจจุบัน Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) วันนี้ ฿ 0.000756, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 21.49% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ASTEROIDBSC เป็น THB คือ ฿ 0.000756 ต่อ ASTEROIDBSC.
Asteroid Shiba มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- ASTEROIDBSC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ASTEROIDBSC เทรดระหว่าง ฿ 0.0006763 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00128 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ASTEROIDBSC เคลื่อนไหว +5.58% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.83% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 63.05K.
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Asteroid Shiba คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 63.05K อุปทานหมุนเวียนของ ASTEROIDBSC คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 756.00K
+5.58%
-21.49%
-2.83%
-2.83%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Asteroid Shiba ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.006780626
|-21.49%
|30 วัน
|฿ -0.000744
|-49.60%
|60 วัน
|฿ -0.000744
|-49.60%
|90 วัน
|฿ -0.000744
|-49.60%
วันนี้ ASTEROIDBSC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.006780626 (-21.49%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000744 (-49.60%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ASTEROIDBSC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000744 (-49.60%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.000744 (-49.60%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Asteroid Shiba ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ASTEROIDBSC: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
ASTEROIDBSC_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างระดับ S1 และศูนย์กลางในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 5.425E-4 อยู่ในโซนล่างของระบบแนวคิดศูนย์กลาง ราคาปัจจุบันยังคงต่ำกว่าศูนย์กลางที่ 6.0E-4 ทำให้โครงสร้างระยะสั้นแสดงรูปแบบการปรับตัวในระดับต่ำ การกระจายตัวของจุดศูนย์กลางสะท้อนให้เห็นถึงพื้นที่ว่างขนาดใหญ่เหนือระดับ R1 ขณะที่ระดับ S1 ด้านล่างเป็นจุดอ้างอิงเชิงโครงสร้างในระยะใกล้ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างก็แสดงการเรียงตัวแบบซื้อ โดยระบบเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้สร้างแรงสนับสนุนในฝั่งกระทิง MACD แสดงสัญญาณการตัดขึ้น (Golden Cross) พร้อมทั้งบ่งชี้ถึงแรงพลังที่เริ่มแข็งแกร่งขึ้นในระยะแรก ส่วน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่เข้าสู่เขตซื้อเกินหรือขายเกิน ซึ่งบ่งบอกถึงความสมดุลของแรงซื้อและแรงขายในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงทรงตัว โดยดัชนีความเร็วทั้งสองประเภทเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่พบสัญญาณการเบี่ยงเบนที่ชัดเจน ระดับราคาสำคัญในระยะใกล้คือ S1 ที่ 5.12E-4 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 5.6% และถือเป็นจุดทดสอบหลักด้านล่าง ส่วนระดับศูนย์กลางด้านบนที่ 6.0E-4 ห่างจากราคาปัจจุบันราว 10.6% ซึ่งเป็นแนวต้านหลักสำหรับการรีบาวด์ระยะสั้น ขณะที่ระดับ R1 ที่ 6.49E-4 อยู่ในระดับที่สูงกว่า และจำเป็นต้องทะลุผ่านศูนย์กลางก่อนจึงจะเข้าถึงได้ ณ เวลานี้ ราคาปัจจุบันถูกกดดันอยู่ระหว่าง S1 และศูนย์กลาง ตลาดกำลังรอคอยการตัดสินใจทิศทางที่ชัดเจน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Asteroid Shiba อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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ASTEROIDBSC คือเหรียญมีม
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Asteroid Shiba ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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