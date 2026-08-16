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ราคาปัจจุบัน Asteroid Shiba วันนี้ คือ 0.000756 THB มูลค่าตลาด ASTEROIDBSC เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา ASTEROIDBSC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Asteroid Shiba วันนี้ คือ 0.000756 THB มูลค่าตลาด ASTEROIDBSC เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา ASTEROIDBSC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASTEROIDBSC

ข้อมูลราคา ASTEROIDBSC

ASTEROIDBSC คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ASTEROIDBSC

โทเคโนมิกส์ ASTEROIDBSC

การคาดการณ์ราคา ASTEROIDBSC

ประวัติ ASTEROIDBSC

ASTEROIDBSC คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ASTEROIDBSCเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต ASTEROIDBSC

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ราคา Asteroid Shiba(ASTEROIDBSC)

ราคาปัจจุบัน 1 ASTEROIDBSC เป็น THB

฿0.024771846
฿0.024771846฿0.024771846
-21.49%1D
THB
Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:28:11 (UTC+8)

ราคา Asteroid Shiba วันนี้

ราคาปัจจุบัน Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) วันนี้ ฿ 0.000756, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 21.49% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ASTEROIDBSC เป็น THB คือ ฿ 0.000756 ต่อ ASTEROIDBSC.

Asteroid Shiba มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- ASTEROIDBSC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ASTEROIDBSC เทรดระหว่าง ฿ 0.0006763 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00128 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ASTEROIDBSC เคลื่อนไหว +5.58% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.83% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 63.05K.

Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 63.05K
฿ 63.05K฿ 63.05K

฿ 756.00K
฿ 756.00K฿ 756.00K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Asteroid Shiba คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 63.05K อุปทานหมุนเวียนของ ASTEROIDBSC คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 756.00K

ประวัติราคา Asteroid Shiba THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0006763
฿ 0.0006763฿ 0.0006763
ต่ำสุด 24h
฿ 0.00128
฿ 0.00128฿ 0.00128
สูงสุด 24h

฿ 0.0006763
฿ 0.0006763฿ 0.0006763

฿ 0.00128
฿ 0.00128฿ 0.00128

--
----

--
----

+5.58%

-21.49%

-2.83%

-2.83%

ประวัติราคา Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Asteroid Shiba ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.006780626-21.49%
30 วัน฿ -0.000744-49.60%
60 วัน฿ -0.000744-49.60%
90 วัน฿ -0.000744-49.60%
การเปลี่ยนแปลงราคา Asteroid Shiba ในวันนี้

วันนี้ ASTEROIDBSC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.006780626 (-21.49%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Asteroid Shiba ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000744 (-49.60%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Asteroid Shiba ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ASTEROIDBSC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000744 (-49.60%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Asteroid Shiba ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.000744 (-49.60%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Asteroid Shiba

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Asteroid Shiba ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Asteroid Shiba วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ASTEROIDBSC: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

ASTEROIDBSC_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างระดับ S1 และศูนย์กลางในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 5.425E-4 อยู่ในโซนล่างของระบบแนวคิดศูนย์กลาง ราคาปัจจุบันยังคงต่ำกว่าศูนย์กลางที่ 6.0E-4 ทำให้โครงสร้างระยะสั้นแสดงรูปแบบการปรับตัวในระดับต่ำ การกระจายตัวของจุดศูนย์กลางสะท้อนให้เห็นถึงพื้นที่ว่างขนาดใหญ่เหนือระดับ R1 ขณะที่ระดับ S1 ด้านล่างเป็นจุดอ้างอิงเชิงโครงสร้างในระยะใกล้ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างก็แสดงการเรียงตัวแบบซื้อ โดยระบบเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้สร้างแรงสนับสนุนในฝั่งกระทิง MACD แสดงสัญญาณการตัดขึ้น (Golden Cross) พร้อมทั้งบ่งชี้ถึงแรงพลังที่เริ่มแข็งแกร่งขึ้นในระยะแรก ส่วน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่เข้าสู่เขตซื้อเกินหรือขายเกิน ซึ่งบ่งบอกถึงความสมดุลของแรงซื้อและแรงขายในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงทรงตัว โดยดัชนีความเร็วทั้งสองประเภทเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่พบสัญญาณการเบี่ยงเบนที่ชัดเจน ระดับราคาสำคัญในระยะใกล้คือ S1 ที่ 5.12E-4 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 5.6% และถือเป็นจุดทดสอบหลักด้านล่าง ส่วนระดับศูนย์กลางด้านบนที่ 6.0E-4 ห่างจากราคาปัจจุบันราว 10.6% ซึ่งเป็นแนวต้านหลักสำหรับการรีบาวด์ระยะสั้น ขณะที่ระดับ R1 ที่ 6.49E-4 อยู่ในระดับที่สูงกว่า และจำเป็นต้องทะลุผ่านศูนย์กลางก่อนจึงจะเข้าถึงได้ ณ เวลานี้ ราคาปัจจุบันถูกกดดันอยู่ระหว่าง S1 และศูนย์กลาง ตลาดกำลังรอคอยการตัดสินใจทิศทางที่ชัดเจน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Asteroid Shiba

การคาดการณ์ราคา Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ASTEROIDBSC ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Asteroid Shiba อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Asteroid Shiba จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ASTEROIDBSC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Asteroid Shiba

วิธีการซื้อและลงทุน Asteroid Shiba ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Asteroid Shiba หรือยัง? การซื้อ ASTEROIDBSC บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Asteroid Shiba ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Asteroid Shiba จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

คุณสามารถทำอะไรกับ Asteroid Shiba ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Asteroid Shiba ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

ASTEROIDBSC คือเหรียญมีม

Asteroid Shiba ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Asteroid Shiba ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Asteroid Shiba อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Asteroid Shiba

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:28:11 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Asteroid Shiba

ASTEROIDBSC USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ASTEROIDBSC โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ASTEROIDBSC USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Asteroid Shiba ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ASTEROIDBSC/USD1
฿0.02443749
฿0.02443749฿0.02443749
-22.24%
62.87M (USDT)
ASTEROIDBSC/USDT
฿0.024771846
฿0.024771846฿0.024771846
-21.55%
74.23M (USDT)

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เครื่องคำนวณ ASTEROIDBSC เป็น THB

จำนวน

ASTEROIDBSC
ASTEROIDBSC
THB
THB

1 ASTEROIDBSC = 0.02478168 THB