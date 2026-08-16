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ราคาปัจจุบัน Spain National Fan วันนี้ คือ 0.001634 THB มูลค่าตลาด SNFT เท่ากับ 37,424.273248 THB ติดตามการอัปเดตราคา SNFT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Spain National Fan วันนี้ คือ 0.001634 THB มูลค่าตลาด SNFT เท่ากับ 37,424.273248 THB ติดตามการอัปเดตราคา SNFT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SNFT

ข้อมูลราคา SNFT

SNFT คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SNFT

โทเคโนมิกส์ SNFT

การคาดการณ์ราคา SNFT

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ราคา Spain National Fan(SNFT)

ราคาปัจจุบัน 1 SNFT เป็น THB

฿0.05356252
฿0.05356252฿0.05356252
+4.14%1D
THB
Spain National Fan (SNFT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:43:37 (UTC+8)

ราคา Spain National Fan วันนี้

ราคาปัจจุบัน Spain National Fan (SNFT) วันนี้ ฿ 0.001634, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.14% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SNFT เป็น THB คือ ฿ 0.001634 ต่อ SNFT.

Spain National Fan มีอันดับที่ #2593 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 37.42K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 22.90M SNFT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SNFT เทรดระหว่าง ฿ 0.001569 (ต่ำ) กับ ฿ 0.001687 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 28.30048759205052891 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.2281332791482343038

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SNFT เคลื่อนไหว +0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -23.36% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.01K.

Spain National Fan (SNFT) ข้อมูลการตลาด

No.2593

฿ 37.42K
฿ 37.42K฿ 37.42K

฿ 55.01K
฿ 55.01K฿ 55.01K

฿ 163.40K
฿ 163.40K฿ 163.40K

22.90M
22.90M 22.90M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

22,903,472
22,903,472 22,903,472

22.90%

BITCI

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Spain National Fan คือ ฿ 37.42K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.01K อุปทานหมุนเวียนของ SNFT คือ 22.90M โดยมีอุปทานรวมที่ 22903472 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 163.40K

ประวัติราคา Spain National Fan THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.001569
฿ 0.001569฿ 0.001569
ต่ำสุด 24h
฿ 0.001687
฿ 0.001687฿ 0.001687
สูงสุด 24h

฿ 0.001569
฿ 0.001569฿ 0.001569

฿ 0.001687
฿ 0.001687฿ 0.001687

฿ 28.30048759205052891
฿ 28.30048759205052891฿ 28.30048759205052891

฿ 0.2281332791482343038
฿ 0.2281332791482343038฿ 0.2281332791482343038

+0.12%

+4.14%

-23.36%

-23.36%

ประวัติราคา Spain National Fan (SNFT) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Spain National Fan ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00212933+4.14%
30 วัน฿ -0.000679-29.36%
60 วัน฿ -0.002788-63.05%
90 วัน฿ -0.024976-93.86%
การเปลี่ยนแปลงราคา Spain National Fan ในวันนี้

วันนี้ SNFT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00212933 (+4.14%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Spain National Fan ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000679 (-29.36%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Spain National Fan ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SNFT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.002788 (-63.05%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Spain National Fan ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.024976 (-93.86%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Spain National Fan (SNFT) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Spain National Fan

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Spain National Fan ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Spain National Fan?

ราคาของ SNFT ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. ความรู้สึกของตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อโทเค็นแฟนคลับ
2. ผลงานของทีมและการประสบความสำเร็จในการแข่งขัน
3. การนำแพลตฟอร์มไปใช้งานและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บน Socios.com
4. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
5. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซี
6. ประโยชน์การใช้งานและรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ถือโทเค็น
7. การประกาศความร่วมมือและการพัฒนาของแพลตฟอร์ม
8. ดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
9. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็นแฟนคลับ
10. ขนาดของชุมชนและระดับความเคลื่อนไหวในชุมชน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Spain National Fan วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา SNFT ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อขาย การติดตามพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน การคำนวณกำไร/ขาดทุน รวมถึงการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่อง การแสดงราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจซื้อหรือขายได้อย่างรอบคอบ และยังช่วยติดตามมูลค่าของทรัพย์สินที่ถือครองอยู่ได้อีกด้วย

การคาดการณ์ราคา Spain National Fan

การคาดการณ์ราคา Spain National Fan (SNFT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SNFT ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Spain National Fan (SNFT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Spain National Fan อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Spain National Fan จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SNFT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Spain National Fan

วิธีการซื้อและลงทุน Spain National Fan ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Spain National Fan หรือยัง? การซื้อ SNFT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Spain National Fan ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Spain National Fan (SNFT) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Spain National Fan จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Spain National Fan (SNFT)

คุณสามารถทำอะไรกับ Spain National Fan ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Spain National Fan ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Spain National Fan (SNFT)

The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.

Spain National Fan ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Spain National Fan ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Spain National Fan อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Bitcichain EcosystemFan TokenSports

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Spain National Fan

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:43:37 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Spain National Fan (SNFT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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SNFT USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Spain National Fan (SNFT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Spain National Fan ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SNFT/USDT
฿0.05349696
฿0.05349696฿0.05349696
+3.94%
33.72M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
THB

1 SNFT = 0.05356252 THB