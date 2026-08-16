Spain National Fan (SNFT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 23:43:37 (UTC+8) ราคา Spain National Fan วันนี้
ราคาปัจจุบัน Spain National Fan (SNFT) วันนี้
฿ 0.001634, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.14% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SNFT เป็น THB คือ ฿ 0.001634 ต่อ SNFT.
Spain National Fan มีอันดับที่
#2593 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 37.42K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 22.90M SNFT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SNFT เทรดระหว่าง ฿ 0.001569 (ต่ำ) กับ ฿ 0.001687 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 28.30048759205052891 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.2281332791482343038
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SNFT เคลื่อนไหว
+0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -23.36% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.01K. Spain National Fan (SNFT) ข้อมูลการตลาด มูลค่าตลาดเต็มที่ ฿ 163.40K ฿ 163.40K ฿ 163.40K อุปทานสูงสุด 100,000,000 100,000,000 100,000,000 อุปทานรวม 22,903,472 22,903,472 22,903,472
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Spain National Fan คือ
฿ 37.42K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.01K อุปทานหมุนเวียนของ SNFT คือ 22.90M โดยมีอุปทานรวมที่ 22903472 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 163.40K ซื้อ Spain National Fan ประวัติราคา Spain National Fan THB
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.001569 ฿ 0.001569 ฿ 0.001569
ต่ำสุด 24h
฿ 0.001687 ฿ 0.001687 ฿ 0.001687
สูงสุด 24h
ต่ำสุด 24h ฿ 0.001569 ฿ 0.001569 ฿ 0.001569 สูงสุด 24h ฿ 0.001687 ฿ 0.001687 ฿ 0.001687 สูงตลอดเวลา ฿ 28.30048759205052891 ฿ 28.30048759205052891 ฿ 28.30048759205052891 ราคาต่ำสุด ฿ 0.2281332791482343038 ฿ 0.2281332791482343038 ฿ 0.2281332791482343038 การเปลี่ยนแปลงราคา (1H) +0.12% การเปลี่ยนแปลงราคา (1D) +4.14% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -23.36% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -23.36% ประวัติราคา Spain National Fan (SNFT) THB
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Spain National Fan ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
ระยะเวลา เปลี่ยน (THB) เปลี่ยน (%) วันนี้ ฿ +0.00212933 +4.14% 30 วัน ฿ -0.000679 -29.36% 60 วัน ฿ -0.002788 -63.05% 90 วัน ฿ -0.024976 -93.86% การเปลี่ยนแปลงราคา Spain National Fan ในวันนี้
วันนี้ SNFT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
฿ +0.00212933 (+4.14%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด การเปลี่ยนแปลงราคา Spain National Fan ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง
฿ -0.000679 (-29.36%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงราคา Spain National Fan ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SNFT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
฿ -0.002788 (-63.05%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน การเปลี่ยนแปลงราคา Spain National Fan ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่
฿ -0.024976 (-93.86%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Spain National Fan (SNFT) หรือไม่?
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หน้าประวัติราคา Spain National Fanทันที ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Spain National Fan?
ราคาของ SNFT ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:
1. ความรู้สึกของตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อโทเค็นแฟนคลับ 2. ผลงานของทีมและการประสบความสำเร็จในการแข่งขัน 3. การนำแพลตฟอร์มไปใช้งานและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บน Socios.com 4. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด 5. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซี 6. ประโยชน์การใช้งานและรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ถือโทเค็น 7. การประกาศความร่วมมือและการพัฒนาของแพลตฟอร์ม 8. ดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทาน 9. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็นแฟนคลับ 10. ขนาดของชุมชนและระดับความเคลื่อนไหวในชุมชน ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Spain National Fan วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคา SNFT ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อขาย การติดตามพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน การคำนวณกำไร/ขาดทุน รวมถึงการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่อง การแสดงราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจซื้อหรือขายได้อย่างรอบคอบ และยังช่วยติดตามมูลค่าของทรัพย์สินที่ถือครองอยู่ได้อีกด้วย
การคาดการณ์ราคา Spain National Fan การคาดการณ์ราคา Spain National Fan (SNFT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SNFT ในปี 2030 คือ
฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00% การคาดการณ์ราคา Spain National Fan (SNFT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ Spain National Fan อาจเติบโตได้ถึง
0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Spain National Fan จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SNFT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่
การคาดการณ์ราคา Spain National Fan วิธีการซื้อและลงทุน Spain National Fan ใน ประเทศไทย
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Spain National Fan หรือยัง? การซื้อ SNFT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับ
วิธีการซื้อ Spain National Fan ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Spain National Fan (SNFT) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Spain National Fan จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ Spain National Fan ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ Spain National Fan ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ Spain National Fan (SNFT)
The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.
Spain National Fan ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Spain National Fan ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Spain National Fan
หาก Spain National Fan เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา Spain National Fan ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา Spain National Fan วันนี้คือ ฿ 0.05356252 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
Spain National Fan ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน SNFT โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
Spain National Fan มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน SNFT จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา Spain National Fan ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา SNFT เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ SNFT ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
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MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ SNFT/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ Spain National Fan เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา Spain National Fan อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา Spain National Fan (SNFT) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 23:43:37 (UTC+8) อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Spain National Fan (SNFT)
เวลา (UTC+8) ประเภท ข้อมูล 02-11 14:20:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21 ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
SNFT USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
เทรด Long หรือ Short กับ SNFT โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส SNFT USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
฿0.05349696 ฿0.05349696 ฿0.05349696 +3.94% 33.72M (USDT)
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