ราคาปัจจุบัน Figma วันนี้ คือ 53.41 USD ติดตามการอัปเดตราคา FIGON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FIGON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Figma โลโก้

ราคา Figma(FIGON)

ราคาปัจจุบัน 1 FIGON เป็น USD

$53.41
$53.41$53.41
-0.90%1D
USD
Figma (FIGON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:45:09 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Figma (FIGON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 52.55
$ 52.55$ 52.55
ต่ำสุด 24h
$ 54.01
$ 54.01$ 54.01
สูงสุด 24h

$ 52.55
$ 52.55$ 52.55

$ 54.01
$ 54.01$ 54.01

$ 71.95000313657503
$ 71.95000313657503$ 71.95000313657503

$ 49.64263991441947
$ 49.64263991441947$ 49.64263991441947

-0.17%

-0.89%

-5.16%

-5.16%

ราคาเรียลไทม์ Figma (FIGON) คือ $ 53.41 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFIGON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 52.55 และราคาสูงสุด $ 54.01 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FIGON คือ $ 71.95000313657503 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 49.64263991441947

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FIGON มีการเปลี่ยนแปลง -0.17% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.89% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.16% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Figma (FIGON) ข้อมูลการตลาด

No.2621

$ 442.56K
$ 442.56K$ 442.56K

$ 59.83K
$ 59.83K$ 59.83K

$ 442.56K
$ 442.56K$ 442.56K

8.29K
8.29K 8.29K

8,286.11320281
8,286.11320281 8,286.11320281

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Figma คือ $ 442.56K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 59.83K อุปทานหมุนเวียนของ FIGON คือ 8.29K โดยมีอุปทานรวมที่ 8286.11320281 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 442.56K

ประวัติราคา Figma (FIGON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Figma ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.4851-0.89%
30 วัน$ +0.63+1.19%
60 วัน$ +23.41+78.03%
90 วัน$ +23.41+78.03%
การเปลี่ยนแปลงราคา Figma ในวันนี้

วันนี้ FIGON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.4851 (-0.89%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Figma ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.63 (+1.19%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Figma ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FIGON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +23.41 (+78.03%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Figma ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +23.41 (+78.03%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Figma (FIGON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Figmaทันที

อะไรคือ Figma (FIGON)

Ondo เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบเปิด โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดการเงินเข้าสู่ระบบออนเชน

Figma มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Figma ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบFIGONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Figma บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Figma ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Figma (USD)

Figma (FIGON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Figma (FIGON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Figma

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Figma ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Figma (FIGON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Figma (FIGON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FIGONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Figma (FIGON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Figmaใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Figma บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

FIGON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

Figma ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Figma ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Figma อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Figma

วันนี้ Figma (FIGON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FIGON เป็นUSD คือ 53.41 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FIGON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FIGON เป็น USD คือ $ 53.41 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Figma คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FIGON คือ $ 442.56K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FIGON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FIGON คือ 8.29K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FIGON คือเท่าใด?
FIGON ถึงราคา ATH ที่ 71.95000313657503 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FIGON คือเท่าไร?
FIGON ถึงราคา ATL ที่ 49.64263991441947 USD
ปริมาณการเทรดของ FIGON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FIGON คือ $ 59.83K USD
ปีนี้ FIGON จะสูงขึ้นอีกไหม?
FIGON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FIGON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:45:09 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

