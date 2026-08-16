อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:37:25 (UTC+8)
ราคา MXN วันนี้
ราคาปัจจุบัน MXN (MXN) วันนี้ ฿ 0.05569, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.45% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MXN เป็น THB คือ ฿ 0.05569 ต่อ MXN.
MXN มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- MXN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MXN เทรดระหว่าง ฿ 0.0554 (ต่ำ) กับ ฿ 0.05579 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MXN เคลื่อนไหว -0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.08% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 53.56K.
MXN (MXN) ข้อมูลการตลาด
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MXN คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 53.56K อุปทานหมุนเวียนของ MXN คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --
ประวัติราคา MXN THB
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.05579
฿ 0.05579฿ 0.05579
สูงสุด 24h
฿ 0.05579
฿ 0.05579฿ 0.05579
-0.02%
+0.45%
+0.08%
+0.08%
ประวัติราคา MXN (MXN) THB
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา MXN ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0081965
|+0.45%
|30 วัน
|฿ +0.00079
|+1.43%
|60 วัน
|฿ -0.00084
|-1.49%
|90 วัน
|฿ +0.00045
|+0.81%
การเปลี่ยนแปลงราคา MXN ในวันนี้
วันนี้ MXN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0081965 (+0.45%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
การเปลี่ยนแปลงราคา MXN ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00079 (+1.43%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
การเปลี่ยนแปลงราคา MXN ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MXN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00084 (-1.49%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
การเปลี่ยนแปลงราคา MXN ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.00045 (+0.81%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ MXN?
ปัจจัยสำคัญหลายประการมีอิทธิพลต่อราคา MXN (เปโซเม็กซิกัน):
1. ดัชนีเศรษฐกิจ: การเติบโตของ GDP อัตราเงินเฟ้อ ข้อมูลการจ้างงาน และดุลการค้าล้วนส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประเมินมูลค่าของเปโซ
2. ราคาน้ำมัน: เม็กซิโกเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ ดังนั้นความผันผวนของราคาน้ำมันดิบจึงส่งผลโดยตรงต่อความแข็งแกร่งของ MXN
3. อัตราดอกเบี้ย: การตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางเม็กซิโก และช่องว่างอัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น โดยเฉพาะ USD
4. เสถียรภาพทางการเมือง: การเลือกตั้ง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และความมั่นคงของรัฐบาลล้วนมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
5. สภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ: เนื่องจากเม็กซิโกมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่แข็งแกร่งกับสหรัฐฯ ผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อ MXN
6. ความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงในตลาดโลก: ในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอน นักลงทุนมักหันไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งทำให้สกุลเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่อย่าง MXN อ่อนค่าลง
7. ความสัมพันธ์ทางการค้า: เงื่อนไขของข้อตกลง USMCA และกระแสการค้ากับคู่ค้ารายใหญ่
8. การลงทุนจากต่างประเทศ: กระแสเงินทุนและการประเมินความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อสินทรัพย์ในเม็กซิโก
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของเปโซเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ
ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ MXN วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคา MXN ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด และการกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดเข้าออกที่ทำกำไรได้ ติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุน และประเมินแนวโน้มของตลาด
การคาดการณ์ราคา MXN
การคาดการณ์ราคา MXN (MXN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MXN ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%การคาดการณ์ราคา MXN (MXN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ MXN อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา MXN จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MXN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา MXN
วิธีการซื้อและลงทุน MXN ใน ประเทศไทย
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย MXN หรือยัง? การซื้อ MXN บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ MXN ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ MXN (MXN) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว MXN จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ MXN ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ MXN ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สำรวจตลาดสปอตของ MEXC
เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ
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การซื้อ MXN (MXN) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MXN
หาก MXN เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา MXN ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา MXN วันนี้คือ ฿ 1.8299734 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
MXN ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน MXN โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
MXN มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน MXN จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา MXN ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา MXN เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ MXN ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
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MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ MXN/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ MXN เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา MXN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MXN (MXN) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:37:25 (UTC+8)
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MXN (MXN)
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
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MXN USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
เทรด Long หรือ Short กับ MXN โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส MXN USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
฿1.8296448
฿1.8296448฿1.8296448
+0.46%
966.25K (USDT)
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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา
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