ราคา Mask Network(MASK)
ราคาปัจจุบัน Mask Network (MASK) วันนี้ ฿ 0.3515, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.07% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MASK เป็น THB คือ ฿ 0.3515 ต่อ MASK.
Mask Network มีอันดับที่ #369 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 35.15M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100.00M MASK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MASK เทรดระหว่าง ฿ 0.348 (ต่ำ) กับ ฿ 0.3557 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 3,209.8052560354 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 17.145684784073780088
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MASK เคลื่อนไหว +0.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.12% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.39K.
No.369
100.00%
2021-02-24 00:00:00
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mask Network คือ ฿ 35.15M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.39K อุปทานหมุนเวียนของ MASK คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 35.15M
+0.39%
-1.06%
-6.12%
-6.12%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Mask Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.124443
|-1.06%
|30 วัน
|฿ -0.0379
|-9.74%
|60 วัน
|฿ -0.0478
|-11.98%
|90 วัน
|฿ -0.0935
|-21.02%
วันนี้ MASK บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.124443 (-1.06%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0379 (-9.74%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MASK เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0478 (-11.98%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0935 (-21.02%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Mask Network ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด MASK: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
MASK_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือศูนย์กลางราคา 0.3513 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยปัจจุบันราคาอยู่ที่ 0.3535 และได้ทะลุแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.3533 แล้ว ขณะนี้ราคาอยู่ในช่วงของระดับสูงในระบบโครงสร้างศูนย์กลาง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบสัญญาณซื้อ ส่วนโครงสร้างแนวโน้มระยะยาวยังคงรักษาลักษณะของการปรับตัวในแนวนอน ดัชนี MACD แสดงสถานะการตัดกันแบบตายตัว (Dead Cross) โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีการเบี่ยงเบนเชิงพลังงานที่แตกต่างกัน ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงสัญญาณภาวะซื้อเกินหรือขายเกินอย่างรุนแรง แถบ Bollinger Bands หดตัวลง ความผันผวนลดลงอย่างชัดเจน พลังงานของฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกระจายตัวสมดุล ขาดแรงผลักดันที่เป็นเอกฉันท์ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาถูกจำกัด แนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่ระดับ S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.3493 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.18% สำหรับแนวต้านใกล้เคียงด้านบน ใช้ระดับ R2 ที่ 0.3533 โดยราคาปัจจุบันได้ทะลุระดับนี้ไปเล็กน้อยแล้ว ส่วนศูนย์กลางราคาในระยะไกลอยู่ที่ 0.3513 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.62% ระดับ S1 ที่ 0.3505 ทำหน้าที่เป็นแนวรับรองชั้นรอง และระดับ R1 ที่ 0.3525 กลายเป็นแนวสนับสนุนในระยะสั้น ทั้งนี้ จุดศูนย์กลางสำคัญต่าง ๆ กระจุกตัวอยู่บริเวณใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันอย่างมาก
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Mask Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Mask Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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