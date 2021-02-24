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ราคาปัจจุบัน Mask Network วันนี้ คือ 0.3515 THB มูลค่าตลาด MASK เท่ากับ 35,150,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา MASK เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Mask Network วันนี้ คือ 0.3515 THB มูลค่าตลาด MASK เท่ากับ 35,150,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา MASK เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MASK

ข้อมูลราคา MASK

MASK คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ MASK

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MASK

โทเคโนมิกส์ MASK

การคาดการณ์ราคา MASK

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ราคา Mask Network(MASK)

ราคาปัจจุบัน 1 MASK เป็น THB

฿11.50578
฿11.50578฿11.50578
-1.07%1D
THB
Mask Network (MASK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:17:26 (UTC+8)

ราคา Mask Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Mask Network (MASK) วันนี้ ฿ 0.3515, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.07% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MASK เป็น THB คือ ฿ 0.3515 ต่อ MASK.

Mask Network มีอันดับที่ #369 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 35.15M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100.00M MASK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MASK เทรดระหว่าง ฿ 0.348 (ต่ำ) กับ ฿ 0.3557 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 3,209.8052560354 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 17.145684784073780088

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MASK เคลื่อนไหว +0.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.12% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.39K.

Mask Network (MASK) ข้อมูลการตลาด

No.369

฿ 35.15M
฿ 35.15M฿ 35.15M

฿ 55.39K
฿ 55.39K฿ 55.39K

฿ 35.15M
฿ 35.15M฿ 35.15M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100.00%

2021-02-24 00:00:00

฿ 27.863
฿ 27.863฿ 27.863

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mask Network คือ ฿ 35.15M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.39K อุปทานหมุนเวียนของ MASK คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 35.15M

ประวัติราคา Mask Network THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.348
฿ 0.348฿ 0.348
ต่ำสุด 24h
฿ 0.3557
฿ 0.3557฿ 0.3557
สูงสุด 24h

฿ 0.348
฿ 0.348฿ 0.348

฿ 0.3557
฿ 0.3557฿ 0.3557

฿ 3,209.8052560354
฿ 3,209.8052560354฿ 3,209.8052560354

฿ 17.145684784073780088
฿ 17.145684784073780088฿ 17.145684784073780088

+0.39%

-1.06%

-6.12%

-6.12%

ประวัติราคา Mask Network (MASK) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Mask Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.124443-1.06%
30 วัน฿ -0.0379-9.74%
60 วัน฿ -0.0478-11.98%
90 วัน฿ -0.0935-21.02%
การเปลี่ยนแปลงราคา Mask Network ในวันนี้

วันนี้ MASK บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.124443 (-1.06%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Mask Network ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0379 (-9.74%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Mask Network ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MASK เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0478 (-11.98%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Mask Network ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0935 (-21.02%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Mask Network (MASK) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Mask Network

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Mask Network ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Mask Network วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด MASK: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

MASK_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือศูนย์กลางราคา 0.3513 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยปัจจุบันราคาอยู่ที่ 0.3535 และได้ทะลุแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.3533 แล้ว ขณะนี้ราคาอยู่ในช่วงของระดับสูงในระบบโครงสร้างศูนย์กลาง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบสัญญาณซื้อ ส่วนโครงสร้างแนวโน้มระยะยาวยังคงรักษาลักษณะของการปรับตัวในแนวนอน ดัชนี MACD แสดงสถานะการตัดกันแบบตายตัว (Dead Cross) โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีการเบี่ยงเบนเชิงพลังงานที่แตกต่างกัน ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงสัญญาณภาวะซื้อเกินหรือขายเกินอย่างรุนแรง แถบ Bollinger Bands หดตัวลง ความผันผวนลดลงอย่างชัดเจน พลังงานของฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกระจายตัวสมดุล ขาดแรงผลักดันที่เป็นเอกฉันท์ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาถูกจำกัด แนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่ระดับ S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.3493 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.18% สำหรับแนวต้านใกล้เคียงด้านบน ใช้ระดับ R2 ที่ 0.3533 โดยราคาปัจจุบันได้ทะลุระดับนี้ไปเล็กน้อยแล้ว ส่วนศูนย์กลางราคาในระยะไกลอยู่ที่ 0.3513 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.62% ระดับ S1 ที่ 0.3505 ทำหน้าที่เป็นแนวรับรองชั้นรอง และระดับ R1 ที่ 0.3525 กลายเป็นแนวสนับสนุนในระยะสั้น ทั้งนี้ จุดศูนย์กลางสำคัญต่าง ๆ กระจุกตัวอยู่บริเวณใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันอย่างมาก

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Mask Network?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาของโทเค็น MASK:

1. การยอมรับและการใช้งาน: การเติบโตของฐานผู้ใช้ Mask Network รวมถึงการผสานเข้ากับแพลตฟอร์มโซเชียลอย่าง Twitter ส่งผลต่อความต้องการ

2. ทัศนคติของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและทัศนคติของนักลงทุนที่มีต่อโครงการ Web3/ความเป็นส่วนตัวมีผลกระทบต่อราคา MASK

3. ความร่วมมือ: การจับมือร่วมกับแพลตฟอร์มรายใหญ่ โปรโตคอล DeFi และโครงการ Web3 ช่วยขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคา

4. ประโยชน์ของโทเค็น: การใช้ MASK ในการกำกับดูแล การเดิมพัน (staking) และการเข้าถึงฟีเจอร์ระดับพรีเมียม สร้างความต้องการในเชิงพื้นฐาน

5. การแข่งขัน: ประสิทธิภาพของ MASK เมื่อเทียบกับโครงการคริปโตที่เน้นความเป็นส่วนตัวและโซเชียลมีเดียอื่น ๆ

6. สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ: การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบด้านคริปโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับโทเค็นที่เน้นความเป็นส่วนตัว มีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

7. การพัฒนาทางเทคนิค: การอัปเดตแพลตฟอร์ม ฟีเจอร์ใหม่ ๆ และความคืบหน้าในโรดแมปส่งผลต่อการรับรู้มูลค่าในระยะยาว

8. ปริมาณการซื้อขาย: ระดับสภาพคล่องบนกระดานเทรดและความสนใจจากสถาบันการเงินมีผลต่อเสถียรภาพของราคาและศักยภาพในการเติบโต

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Mask Network วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา MASK ในวันนี้ เนื่องจาก MASK เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวนสูง ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานฟังก์ชัน Web3 บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแบบดั้งเดิม เช่น Twitter และ Facebook ได้ นักเทรดจำเป็นต้องรู้ราคาปัจจุบันเพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อ/ขาย ขณะที่นักลงทุนติดตามผลการดำเนินงานและแนวโน้มของตลาด ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมโยงที่ไม่เหมือนใครระหว่าง Web2 และ Web3 ทำให้ MASK ได้รับความนิยมในกิจกรรม DeFi และ NFT ซึ่งส่งผลให้เกิดความสนใจในราคา MASK อย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน

การคาดการณ์ราคา Mask Network

การคาดการณ์ราคา Mask Network (MASK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MASK ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Mask Network (MASK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Mask Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Mask Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MASK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Mask Network

วิธีการซื้อและลงทุน Mask Network ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Mask Network หรือยัง? การซื้อ MASK บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Mask Network ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Mask Network (MASK) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Mask Network จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Mask Network (MASK)

คุณสามารถทำอะไรกับ Mask Network ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Mask Network ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Mask Network (MASK)

Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

Mask Network ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Mask Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Mask Network อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemCat-ThemedEnergi Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mask Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:17:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Mask Network (MASK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mask Network

MASK USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ MASK โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส MASK USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Mask Network (MASK) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Mask Network ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MASK/USDT
฿11.509058
฿11.509058฿11.509058
-1.29%
158.28K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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MASK
MASK
THB
THB

1 MASK = 11.52217 THB