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ราคาปัจจุบัน Origin วันนี้ คือ 0.01636 THB มูลค่าตลาด OGN เท่ากับ 10,863,784.73992 THB ติดตามการอัปเดตราคา OGN เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Origin วันนี้ คือ 0.01636 THB มูลค่าตลาด OGN เท่ากับ 10,863,784.73992 THB ติดตามการอัปเดตราคา OGN เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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OGN คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ OGN

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ราคา Origin(OGN)

ราคาปัจจุบัน 1 OGN เป็น THB

฿0.5362808
฿0.5362808฿0.5362808
-0.12%1D
THB
Origin (OGN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:00:41 (UTC+8)

ราคา Origin วันนี้

ราคาปัจจุบัน Origin (OGN) วันนี้ ฿ 0.01636, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.12% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน OGN เป็น THB คือ ฿ 0.01636 ต่อ OGN.

Origin มีอันดับที่ #906 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 10.86M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 664.05M OGN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OGN เทรดระหว่าง ฿ 0.01621 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01648 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 111.0671378872 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.5334708295320135116

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น OGN เคลื่อนไหว -0.43% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.61% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 47.17K.

Origin (OGN) ข้อมูลการตลาด

No.906

฿ 10.86M
฿ 10.86M฿ 10.86M

฿ 47.17K
฿ 47.17K฿ 47.17K

฿ 23.06M
฿ 23.06M฿ 23.06M

664.05M
664.05M 664.05M

1,409,664,846
1,409,664,846 1,409,664,846

1,409,664,846
1,409,664,846 1,409,664,846

47.10%

2020-01-06 00:00:00

฿ 4.45808
฿ 4.45808฿ 4.45808

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Origin คือ ฿ 10.86M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 47.17K อุปทานหมุนเวียนของ OGN คือ 664.05M โดยมีอุปทานรวมที่ 1409664846 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 23.06M

ประวัติราคา Origin THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.01621
฿ 0.01621฿ 0.01621
ต่ำสุด 24h
฿ 0.01648
฿ 0.01648฿ 0.01648
สูงสุด 24h

฿ 0.01621
฿ 0.01621฿ 0.01621

฿ 0.01648
฿ 0.01648฿ 0.01648

฿ 111.0671378872
฿ 111.0671378872฿ 111.0671378872

฿ 0.5334708295320135116
฿ 0.5334708295320135116฿ 0.5334708295320135116

-0.43%

-0.12%

-0.61%

-0.61%

ประวัติราคา Origin (OGN) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Origin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0006443-0.12%
30 วัน฿ -0.00112-6.41%
60 วัน฿ -0.0018-9.92%
90 วัน฿ -0.00499-23.38%
การเปลี่ยนแปลงราคา Origin ในวันนี้

วันนี้ OGN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0006443 (-0.12%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Origin ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00112 (-6.41%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Origin ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน OGN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0018 (-9.92%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Origin ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00499 (-23.38%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Origin (OGN) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Origin

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Origin ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Origin วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด OGN: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

OGN_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยอยู่ที่ระดับศูนย์กลางของจุดศูนย์กลาง (Pivot Point) ที่ 0.01634 ราคาเคลื่อนตัวอยู่ใกล้กับค่า Pivot Point และอยู่ในบริเวณใจกลางของช่วงการเคลื่อนไหวระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ซึ่งเป็นช่วงที่แรงซื้อและแรงขายมีความสมดุลกัน โดยยังไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่ชัดเจนเกิดขึ้น ภาพรวมตลาดยังคงอยู่ในรูปแบบของการปรับตัวแนวนอน ขณะที่แนวต้าน R2 และแนวรับ S2 กำหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวโดยรวมไว้ MACD แสดงสัญญาณการตัดข้าม (Golden Cross) ซึ่งบ่งบอกถึงการเริ่มสะสมพลังงานซื้อในระยะสั้น ส่วนกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังไม่ได้ให้สัญญาณซื้อหรือขายที่ชัดเจน สะท้อนถึงทิศทางแนวโน้มระยะยาวที่ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน สำหรับดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ขณะที่เครื่องมือ MACD ระยะสั้นและระยะยาวมีการแยกตัวออกจากกัน โดยพลังงานระยะสั้นเคลื่อนตัวขึ้น แต่เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวยังไม่ได้ตอบสนองตามมา อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ตลาดอยู่ในช่วงเงียบสงบก่อนการตัดสินใจเลือกทิศทางใหม่ และการกระจายตัวของพลังงานในตลาดยังคงกระจัดกระจายอยู่ในหลายระดับ แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.01647 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.8% ขณะที่แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.01620 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.9% สำหรับแนวต้านอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.01661 และแนวรับอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.01607 ทั้งนี้ ระดับสำคัญต่าง ๆ ถูกวางไว้ในช่วง ±1.5% จากราคาปัจจุบัน สะท้อนถึงลักษณะการเคลื่อนไหวที่แคบและมีความผันผวนจำกัดอย่างชัดเจน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Origin?

ราคาของ Origin (OGN) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. การยอมรับแพลตฟอร์มพาณิชย์แบบกระจายศูนย์ของ Origin
3. การประกาศความร่วมมือและการเติบโตของระบบนิเวศ
4. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็นและผลตอบแทนจากการเดิมพัน
5. ด้านอุปทานและความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโทเค็น
6. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ DeFi
7. การแข่งขันกับโซลูชันบล็อกเชนสำหรับอีคอมเมิร์ซอื่น ๆ
8. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
9. การพัฒนาทีมงานและความคืบหน้าในโรดแมป
10. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมและความเสี่ยงที่นักลงทุนพร้อมจะรับ

หากต้องการแปลเพิ่มเติม โปรดแจ้งให้เราทราบ!

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Origin วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Origin Protocol (OGN) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะในการเข้าออกตลาด การประเมินกำไร/ขาดทุนจากการลงทุน และการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่อง การติดตามราคาช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินความผันผวนและศักยภาพของ OGN ได้

การคาดการณ์ราคา Origin

การคาดการณ์ราคา Origin (OGN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ OGN ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Origin (OGN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Origin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Origin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา OGN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Origin

วิธีการซื้อและลงทุน Origin ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Origin หรือยัง? การซื้อ OGN บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Origin ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Origin (OGN) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Origin จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Origin (OGN)

คุณสามารถทำอะไรกับ Origin ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Origin ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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การซื้อ Origin (OGN) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Origin (OGN)

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

Origin ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Origin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Origin อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase NativeCoinList Launchpad

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Origin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:00:41 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Origin (OGN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Origin (OGN) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Origin ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
OGN/USDT
฿0.5366086
฿0.5366086฿0.5366086
0.00%
2.90M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 OGN = 0.5362808 THB