ราคา Origin(OGN)
ราคาปัจจุบัน Origin (OGN) วันนี้ ฿ 0.01636, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.12% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน OGN เป็น THB คือ ฿ 0.01636 ต่อ OGN.
Origin มีอันดับที่ #906 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 10.86M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 664.05M OGN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OGN เทรดระหว่าง ฿ 0.01621 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01648 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 111.0671378872 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.5334708295320135116
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น OGN เคลื่อนไหว -0.43% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.61% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 47.17K.
No.906
47.10%
2020-01-06 00:00:00
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Origin คือ ฿ 10.86M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 47.17K อุปทานหมุนเวียนของ OGN คือ 664.05M โดยมีอุปทานรวมที่ 1409664846 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 23.06M
-0.43%
-0.12%
-0.61%
-0.61%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Origin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0006443
|-0.12%
|30 วัน
|฿ -0.00112
|-6.41%
|60 วัน
|฿ -0.0018
|-9.92%
|90 วัน
|฿ -0.00499
|-23.38%
วันนี้ OGN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0006443 (-0.12%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00112 (-6.41%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน OGN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0018 (-9.92%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00499 (-23.38%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Origin ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด OGN: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
OGN_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยอยู่ที่ระดับศูนย์กลางของจุดศูนย์กลาง (Pivot Point) ที่ 0.01634 ราคาเคลื่อนตัวอยู่ใกล้กับค่า Pivot Point และอยู่ในบริเวณใจกลางของช่วงการเคลื่อนไหวระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ซึ่งเป็นช่วงที่แรงซื้อและแรงขายมีความสมดุลกัน โดยยังไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่ชัดเจนเกิดขึ้น ภาพรวมตลาดยังคงอยู่ในรูปแบบของการปรับตัวแนวนอน ขณะที่แนวต้าน R2 และแนวรับ S2 กำหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวโดยรวมไว้ MACD แสดงสัญญาณการตัดข้าม (Golden Cross) ซึ่งบ่งบอกถึงการเริ่มสะสมพลังงานซื้อในระยะสั้น ส่วนกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังไม่ได้ให้สัญญาณซื้อหรือขายที่ชัดเจน สะท้อนถึงทิศทางแนวโน้มระยะยาวที่ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน สำหรับดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ขณะที่เครื่องมือ MACD ระยะสั้นและระยะยาวมีการแยกตัวออกจากกัน โดยพลังงานระยะสั้นเคลื่อนตัวขึ้น แต่เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวยังไม่ได้ตอบสนองตามมา อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ตลาดอยู่ในช่วงเงียบสงบก่อนการตัดสินใจเลือกทิศทางใหม่ และการกระจายตัวของพลังงานในตลาดยังคงกระจัดกระจายอยู่ในหลายระดับ แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.01647 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.8% ขณะที่แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.01620 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.9% สำหรับแนวต้านอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.01661 และแนวรับอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.01607 ทั้งนี้ ระดับสำคัญต่าง ๆ ถูกวางไว้ในช่วง ±1.5% จากราคาปัจจุบัน สะท้อนถึงลักษณะการเคลื่อนไหวที่แคบและมีความผันผวนจำกัดอย่างชัดเจน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Origin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Origin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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