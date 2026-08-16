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ราคาปัจจุบัน Numbers Protocol วันนี้ คือ 0,001871 THB มูลค่าตลาด NUM เท่ากับ 1 686 280,535043 THB ติดตามการอัปเดตราคา NUM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Numbers Protocol วันนี้ คือ 0,001871 THB มูลค่าตลาด NUM เท่ากับ 1 686 280,535043 THB ติดตามการอัปเดตราคา NUM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Numbers Protocol(NUM)

ราคาปัจจุบัน 1 NUM เป็น THB

฿0,06133138
฿0,06133138฿0,06133138
-3.00%1D
THB
Numbers Protocol (NUM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:55:42 (UTC+8)

ราคา Numbers Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Numbers Protocol (NUM) วันนี้ ฿ 0,001871, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3,00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NUM เป็น THB คือ ฿ 0,001871 ต่อ NUM.

Numbers Protocol มีอันดับที่ #1444 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.69M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 901.27M NUM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NUM เทรดระหว่าง ฿ 0,001867 (ต่ำ) กับ ฿ 0,001953 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 83,3633723359531466856 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0,090828270264692752

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NUM เคลื่อนไหว -0,11% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10,70% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 57.48K.

Numbers Protocol (NUM) ข้อมูลการตลาด

No.1444

฿ 1.69M
฿ 1.69M฿ 1.69M

฿ 57.48K
฿ 57.48K฿ 57.48K

฿ 1,87M
฿ 1,87M฿ 1,87M

901.27M
901.27M 901.27M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

911 335 317
911 335 317 911 335 317

90,12%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Numbers Protocol คือ ฿ 1.69M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 57.48K อุปทานหมุนเวียนของ NUM คือ 901.27M โดยมีอุปทานรวมที่ 911335317 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1,87M

ประวัติราคา Numbers Protocol THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0,001867
฿ 0,001867฿ 0,001867
ต่ำสุด 24h
฿ 0,001953
฿ 0,001953฿ 0,001953
สูงสุด 24h

฿ 0,001867
฿ 0,001867฿ 0,001867

฿ 0,001953
฿ 0,001953฿ 0,001953

฿ 83,3633723359531466856
฿ 83,3633723359531466856฿ 83,3633723359531466856

฿ 0,090828270264692752
฿ 0,090828270264692752฿ 0,090828270264692752

-0,11%

-3,00%

-10,70%

-10,70%

ประวัติราคา Numbers Protocol (NUM) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Numbers Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0,00189685-3,00%
30 วัน฿ -0,000222-10,61%
60 วัน฿ -0,001241-39,88%
90 วัน฿ -0,002127-53,21%
การเปลี่ยนแปลงราคา Numbers Protocol ในวันนี้

วันนี้ NUM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,00189685 (-3,00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Numbers Protocol ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0,000222 (-10,61%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Numbers Protocol ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน NUM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,001241 (-39,88%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Numbers Protocol ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0,002127 (-53,21%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Numbers Protocol (NUM) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Numbers Protocol

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Numbers Protocol ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Numbers Protocol?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาเหรียญ NUM (NUM) ได้แก่:

1. การนำไปใช้และการยอมรับ: การเติบโตของจำนวนช่างภาพ ผู้สร้างคอนเทนต์ และแพลตฟอร์มที่ใช้โปรโตคอลเพื่อการยืนยันสินทรัพย์ดิจิทัล ล้วนขับเคลื่อนความต้องการในตลาด

2. การประกาศความร่วมมือ: การจับมือร่วมกับบริษัทสื่อ แพลตฟอร์ม NFT หรือบริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ สามารถเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้

3. ความเชื่อมั่นของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนพร้อมจะรับได้ มีผลกระทบอย่างมากต่อราคาเหรียญ NUM

4. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็น: การเพิ่มจำนวนกรณีการใช้งานสำหรับการเดิมพัน (staking) การกำกับดูแล หรือค่าธรรมเนียมบนแพลตฟอร์ม ล้วนช่วยเสริมมูลค่าภายในตัวเหรียญ

5. โครงสร้างอุปทาน: ตารางการปล่อยเหรียญ รางวัลจากการเดิมพัน (staking rewards) และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเหรียญที่หมุนเวียนในตลาด ล้วนส่งผลต่อแรงกดดันด้านราคา

6. การแข่งขัน: ประสิทธิภาพของ NUM เมื่อเทียบกับโครงการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์และโครงการตรวจสอบคอนเทนต์อื่น ๆ

7. สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ: การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบด้านคริปโต โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ NFT และคอนเทนต์ดิจิทัล มีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

8. การพัฒนาทางเทคนิค: การอัปเกรดโปรโตคอล ฟีเจอร์ใหม่ ๆ หรือการปรับปรุงด้านความปลอดภัย ล้วนสามารถขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคาได้

9. ปริมาณการซื้อขาย: ระดับสภาพคล่องบนกระดานซื้อขายมีผลต่อเสถียรภาพและความผันผวนของราคา

10. การเติบโตของชุมชน: การขยายตัวของชุมชนนักพัฒนาที่เข้มแข็งและฐานผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น ช่วยสนับสนุนมูลค่าในระยะยาว

ปัจจัยเหล่านี้มีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างหลากหลาย ทำให้เกิดความผันผวนของราคา ซึ่งเป็นลักษณะปกติของโครงการบล็อกเชนรุ่นใหม่ในวงการตรวจสอบคอนเทนต์ดิจิทัล

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Numbers Protocol วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของโปรโตคอล Numbers (NUM) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:

1. การตัดสินใจลงทุน – นักเทรดจำเป็นต้องรู้ราคาปัจจุบันเพื่อซื้อ ขาย หรือถือครองตำแหน่ง
2. การติดตามพอร์ตการลงทุน – นักลงทุนต้องตรวจสอบมูลค่าของหุ้น NUM ที่ถืออยู่
3. การวิเคราะห์ตลาด – ข้อมูลราคาช่วยให้ประเมินแนวโน้มและความผันผวนได้
4. การคำนวณกำไร/ขาดทุน – เพื่อกำหนดกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุน
5. โอกาสในการซื้อขาย – ช่วยระบุจุดเข้าออกสำหรับการซื้อขายในวันเดียว
6. ความเชื่อมั่นของตลาด – การเคลื่อนไหวของราคาสะท้อนถึงความมั่นใจของชุมชนที่มีต่อโปรโตคอล

การคาดการณ์ราคา Numbers Protocol

การคาดการณ์ราคา Numbers Protocol (NUM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NUM ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา Numbers Protocol (NUM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Numbers Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Numbers Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NUM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Numbers Protocol

วิธีการซื้อและลงทุน Numbers Protocol ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Numbers Protocol หรือยัง? การซื้อ NUM บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Numbers Protocol ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Numbers Protocol (NUM) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Numbers Protocol จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Numbers Protocol (NUM)

คุณสามารถทำอะไรกับ Numbers Protocol ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Numbers Protocol ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Numbers Protocol (NUM)

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

Numbers Protocol ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Numbers Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Numbers Protocol อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Artificial Intelligence (AI)Avalanche L1BNB Chain Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Numbers Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:55:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Numbers Protocol (NUM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Numbers Protocol

NUM USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ NUM โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส NUM USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Numbers Protocol (NUM) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Numbers Protocol ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
NUM/USDT
฿0,06133138
฿0,06133138฿0,06133138
-2,85%
30.26M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 NUM = 0,06133138 THB