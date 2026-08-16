ราคา Numbers Protocol(NUM)
ราคาปัจจุบัน Numbers Protocol (NUM) วันนี้ ฿ 0,001871, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3,00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NUM เป็น THB คือ ฿ 0,001871 ต่อ NUM.
Numbers Protocol มีอันดับที่ #1444 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.69M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 901.27M NUM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NUM เทรดระหว่าง ฿ 0,001867 (ต่ำ) กับ ฿ 0,001953 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 83,3633723359531466856 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0,090828270264692752
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NUM เคลื่อนไหว -0,11% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10,70% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 57.48K.
No.1444
90,12%
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Numbers Protocol คือ ฿ 1.69M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 57.48K อุปทานหมุนเวียนของ NUM คือ 901.27M โดยมีอุปทานรวมที่ 911335317 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1,87M
-0,11%
-3,00%
-10,70%
-10,70%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Numbers Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0,00189685
|-3,00%
|30 วัน
|฿ -0,000222
|-10,61%
|60 วัน
|฿ -0,001241
|-39,88%
|90 วัน
|฿ -0,002127
|-53,21%
วันนี้ NUM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,00189685 (-3,00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0,000222 (-10,61%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน NUM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,001241 (-39,88%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0,002127 (-53,21%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Numbers Protocol ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ในปี 2040 ราคาของ Numbers Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.
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