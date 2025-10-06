ราคาปัจจุบัน Aster วันนี้ คือ 1.1068 USD ติดตามการอัปเดตราคา ASTER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ASTER ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Aster วันนี้ คือ 1.1068 USD ติดตามการอัปเดตราคา ASTER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ASTER ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Aster โลโก้

ราคา Aster(ASTER)

ราคาปัจจุบัน 1 ASTER เป็น USD

$1.1062
$1.1062$1.1062
+0.39%1D
USD
Aster (ASTER) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:28:30 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Aster (ASTER) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.0388
$ 1.0388$ 1.0388
ต่ำสุด 24h
$ 1.1184
$ 1.1184$ 1.1184
สูงสุด 24h

$ 1.0388
$ 1.0388$ 1.0388

$ 1.1184
$ 1.1184$ 1.1184

$ 2.419058923870731
$ 2.419058923870731$ 2.419058923870731

$ 0.08438718204444161
$ 0.08438718204444161$ 0.08438718204444161

+0.33%

+0.39%

-5.73%

-5.73%

ราคาเรียลไทม์ Aster (ASTER) คือ $ 1.1068 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดASTER ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.0388 และราคาสูงสุด $ 1.1184 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ASTER คือ $ 2.419058923870731 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.08438718204444161

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ASTER มีการเปลี่ยนแปลง +0.33% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.39% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.73% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Aster (ASTER) ข้อมูลการตลาด

No.44

$ 2.23B
$ 2.23B$ 2.23B

$ 25.86M
$ 25.86M$ 25.86M

$ 8.85B
$ 8.85B$ 8.85B

2.02B
2.02B 2.02B

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

25.22%

0.05%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aster คือ $ 2.23B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 25.86M อุปทานหมุนเวียนของ ASTER คือ 2.02B โดยมีอุปทานรวมที่ 8000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.85B

ประวัติราคา Aster (ASTER) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Aster ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.004297+0.39%
30 วัน$ -0.6544-37.16%
60 วัน$ +0.8068+268.93%
90 วัน$ +0.8068+268.93%
การเปลี่ยนแปลงราคา Aster ในวันนี้

วันนี้ ASTER บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.004297 (+0.39%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Aster ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.6544 (-37.16%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Aster ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ASTER เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.8068 (+268.93%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Aster ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.8068 (+268.93%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Aster (ASTER) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Asterทันที

อะไรคือ Aster (ASTER)

Aster คือกระดานเทรดฟิวเจอร์สแบบกระจายศูนย์รุ่นใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อทุกคน หลังจาก Astherus ควบรวมกับ APX Finance ในช่วงปลายปี 2024 อัตลักษณ์ใหม่นี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อ แต่คือการปฏิวัติวิธีที่ผู้คนซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สและใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ในโลกแบบกระจายศูนย์อย่างแท้จริง

Aster มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Aster ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบASTERความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Aster บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Aster ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Aster (USD)

Aster (ASTER) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Aster (ASTER) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Aster

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Aster ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Aster (ASTER)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Aster (ASTER) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ASTERโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Aster (ASTER)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Asterใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Aster บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

ASTER เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Aster(ASTER) เป็น VND
29,125.442
1 Aster(ASTER) เป็น AUD
A$1.671268
1 Aster(ASTER) เป็น GBP
0.8301
1 Aster(ASTER) เป็น EUR
0.94078
1 Aster(ASTER) เป็น USD
$1.1068
1 Aster(ASTER) เป็น MYR
RM4.637492
1 Aster(ASTER) เป็น TRY
46.441328
1 Aster(ASTER) เป็น JPY
¥168.2336
1 Aster(ASTER) เป็น ARS
ARS$1,630.0397
1 Aster(ASTER) เป็น RUB
87.7139
1 Aster(ASTER) เป็น INR
97.652964
1 Aster(ASTER) เป็น IDR
Rp18,446.659288
1 Aster(ASTER) เป็น PHP
65.46722
1 Aster(ASTER) เป็น EGP
￡E.52.418048
1 Aster(ASTER) เป็น BRL
R$5.932448
1 Aster(ASTER) เป็น CAD
C$1.538452
1 Aster(ASTER) เป็น BDT
135.450184
1 Aster(ASTER) เป็น NGN
1,611.05808
1 Aster(ASTER) เป็น COP
$4,256.91882
1 Aster(ASTER) เป็น ZAR
R.18.992688
1 Aster(ASTER) เป็น UAH
46.585212
1 Aster(ASTER) เป็น TZS
T.Sh.2,719.4076
1 Aster(ASTER) เป็น VES
Bs235.7484
1 Aster(ASTER) เป็น CLP
$1,040.392
1 Aster(ASTER) เป็น PKR
Rs313.622848
1 Aster(ASTER) เป็น KZT
595.369856
1 Aster(ASTER) เป็น THB
฿35.760708
1 Aster(ASTER) เป็น TWD
NT$33.857012
1 Aster(ASTER) เป็น AED
د.إ4.061956
1 Aster(ASTER) เป็น CHF
Fr0.874372
1 Aster(ASTER) เป็น HKD
HK$8.588768
1 Aster(ASTER) เป็น AMD
֏423.727312
1 Aster(ASTER) เป็น MAD
.د.م10.215764
1 Aster(ASTER) เป็น MXN
$20.36512
1 Aster(ASTER) เป็น SAR
ريال4.1505
1 Aster(ASTER) เป็น ETB
Br167.824084
1 Aster(ASTER) เป็น KES
KSh142.932152
1 Aster(ASTER) เป็น JOD
د.أ0.7847212
1 Aster(ASTER) เป็น PLN
4.006616
1 Aster(ASTER) เป็น RON
лв4.825648
1 Aster(ASTER) เป็น SEK
kr10.34858
1 Aster(ASTER) เป็น BGN
лв1.848356
1 Aster(ASTER) เป็น HUF
Ft368.431584
1 Aster(ASTER) เป็น CZK
23.098916
1 Aster(ASTER) เป็น KWD
د.ك0.3386808
1 Aster(ASTER) เป็น ILS
3.5971
1 Aster(ASTER) เป็น BOB
Bs7.647988
1 Aster(ASTER) เป็น AZN
1.88156
1 Aster(ASTER) เป็น TJS
SM10.226832
1 Aster(ASTER) เป็น GEL
3.010496
1 Aster(ASTER) เป็น AOA
Kz1,008.925676
1 Aster(ASTER) เป็น BHD
.د.ب0.4161568
1 Aster(ASTER) เป็น BMD
$1.1068
1 Aster(ASTER) เป็น DKK
kr7.08352
1 Aster(ASTER) เป็น HNL
L29.142044
1 Aster(ASTER) เป็น MUR
50.171244
1 Aster(ASTER) เป็น NAD
$19.114436
1 Aster(ASTER) เป็น NOK
kr11.023728
1 Aster(ASTER) เป็น NZD
$1.914764
1 Aster(ASTER) เป็น PAB
B/.1.1068
1 Aster(ASTER) เป็น PGK
K4.659628
1 Aster(ASTER) เป็น QAR
ر.ق4.028752
1 Aster(ASTER) เป็น RSD
дин.111.28874
1 Aster(ASTER) เป็น UZS
soʻm13,497.558816
1 Aster(ASTER) เป็น ALL
L91.908672
1 Aster(ASTER) เป็น ANG
ƒ1.981172
1 Aster(ASTER) เป็น AWG
ƒ1.99224
1 Aster(ASTER) เป็น BBD
$2.2136
1 Aster(ASTER) เป็น BAM
KM1.848356
1 Aster(ASTER) เป็น BIF
Fr3,263.9532
1 Aster(ASTER) เป็น BND
$1.427772
1 Aster(ASTER) เป็น BSD
$1.1068
1 Aster(ASTER) เป็น JMD
$177.563924
1 Aster(ASTER) เป็น KHR
4,462.8943
1 Aster(ASTER) เป็น KMF
Fr468.1764
1 Aster(ASTER) เป็น LAK
24,060.869084
1 Aster(ASTER) เป็น LKR
රු337.0206
1 Aster(ASTER) เป็น MDL
L18.70492
1 Aster(ASTER) เป็น MGA
Ar4,941.065104
1 Aster(ASTER) เป็น MOP
P8.8544
1 Aster(ASTER) เป็น MVR
16.93404
1 Aster(ASTER) เป็น MWK
MK1,921.526548
1 Aster(ASTER) เป็น MZN
MT70.735588
1 Aster(ASTER) เป็น NPR
रु156.324432
1 Aster(ASTER) เป็น PYG
7,849.4256
1 Aster(ASTER) เป็น RWF
Fr1,608.1804
1 Aster(ASTER) เป็น SBD
$9.108964
1 Aster(ASTER) เป็น SCR
15.129956
1 Aster(ASTER) เป็น SRD
$43.762872
1 Aster(ASTER) เป็น SVC
$9.6845
1 Aster(ASTER) เป็น SZL
L19.103368
1 Aster(ASTER) เป็น TMT
m3.884868
1 Aster(ASTER) เป็น TND
د.ت3.248458
1 Aster(ASTER) เป็น TTD
$7.515172
1 Aster(ASTER) เป็น UGX
Sh3,856.0912
1 Aster(ASTER) เป็น XAF
Fr622.0216
1 Aster(ASTER) เป็น XCD
$2.98836
1 Aster(ASTER) เป็น XOF
Fr622.0216
1 Aster(ASTER) เป็น XPF
Fr112.8936
1 Aster(ASTER) เป็น BWP
P15.738696
1 Aster(ASTER) เป็น BZD
$2.224668
1 Aster(ASTER) เป็น CVE
$104.747552
1 Aster(ASTER) เป็น DJF
Fr197.0104
1 Aster(ASTER) เป็น DOP
$70.868404
1 Aster(ASTER) เป็น DZD
د.ج143.77332
1 Aster(ASTER) เป็น FJD
$2.501368
1 Aster(ASTER) เป็น GNF
Fr9,623.626
1 Aster(ASTER) เป็น GTQ
Q8.478088
1 Aster(ASTER) เป็น GYD
$231.741784
1 Aster(ASTER) เป็น ISK
kr136.1364

Aster ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Aster ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Aster อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Aster

วันนี้ Aster (ASTER) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ASTER เป็นUSD คือ 1.1068 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ASTER เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ASTER เป็น USD คือ $ 1.1068 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Aster คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ASTER คือ $ 2.23B USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ASTER คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ASTER คือ 2.02B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ASTER คือเท่าใด?
ASTER ถึงราคา ATH ที่ 2.419058923870731 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ASTER คือเท่าไร?
ASTER ถึงราคา ATL ที่ 0.08438718204444161 USD
ปริมาณการเทรดของ ASTER คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ASTER คือ $ 25.86M USD
ปีนี้ ASTER จะสูงขึ้นอีกไหม?
ASTER อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ASTER เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:28:30 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Aster (ASTER)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ASTER เป็น USD

จำนวน

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 1.1068 USD

เทรด ASTER

ASTER/USDC
$1.1081
$1.1081$1.1081
+0.52%
ASTER/USDT
$1.1062
$1.1062$1.1062
+0.40%

