ราคา Magma Finance(MAGMA)
ราคาปัจจุบัน Magma Finance (MAGMA) วันนี้ ฿ 0.16859, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MAGMA เป็น THB คือ ฿ 0.16859 ต่อ MAGMA.
Magma Finance มีอันดับที่ #343 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 32.03M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 190.00M MAGMA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MAGMA เทรดระหว่าง ฿ 0.16669 (ต่ำ) กับ ฿ 0.17713 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 18.701953756857903334 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.2850526225779182216
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MAGMA เคลื่อนไหว +0.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -20.63% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 92.81K.
No.343
19.00%
SUI
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Magma Finance คือ ฿ 32.03M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 92.81K อุปทานหมุนเวียนของ MAGMA คือ 190.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 168.59M
+0.11%
-2.19%
-20.63%
-20.63%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Magma Finance ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.1243153
|-2.19%
|30 วัน
|฿ -0.10641
|-38.70%
|60 วัน
|฿ -0.32406
|-65.78%
|90 วัน
|฿ -0.09755
|-36.66%
วันนี้ MAGMA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.1243153 (-2.19%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.10641 (-38.70%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MAGMA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.32406 (-65.78%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.09755 (-36.66%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Magma Finance ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด MAGMA: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
MAGMA_USDT กำลังเคลื่อนที่อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ใกล้กับระดับ 0.18583 ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของตลาด และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลาง (Pivot Point) ที่ 0.18661 เข้ามาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ขณะเดียวกัน แนวรับสำคัญ S1 ที่ระดับ 0.18131 ถือเป็นขอบเขตโครงสร้างทางด้านล่างที่ใกล้เคียงที่สุด ส่วนแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.19281 เป็นเส้นจำกัดขอบเขตด้านบนของช่วงราคา ปัจจุบัน ราคาอยู่ในช่วงการแกว่งตัวภายในโซนหลักของระบบพิจารณาจุดศูนย์กลาง ทำให้เกิดสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายบริเวณรอบๆ ค่าเฉลี่ยกลาง ในระยะสั้น กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการซื้อ โดย EMA ได้ยืนยันแรงซื้อในระยะสั้นอย่างชัดเจน พร้อมกันนี้ MACD ได้สร้างสัญญาณ Golden Cross แล้ว ขณะที่ค่า RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงสถานะตลาดที่ไม่ได้เน้นไปทางใดทางหนึ่งมากจนเกินไป อีกทั้งความผันผวนของราคาอยู่ในภาวะแคบลง และพลังงานการเคลื่อนไหวยังไม่ได้แสดงออกถึงการปล่อยตัวแบบเดียวทิศทาง ทำให้ตลาดอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการปรับตัวของแรงขับเคลื่อน สำหรับระดับราคาที่ควรให้ความสำคัญในระยะสั้น ได้แก่: - แนวต้านแรก R1 อยู่ที่ระดับ 0.19281 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 3.7% - แนวรับแรก S1 อยู่ที่ระดับ 0.18131 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 2.4% - แนวต้านรอง R2 อยู่ที่ระดับ 0.19811 - แนวรับรอง S2 อยู่ที่ระดับ 0.17511 ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงสถานการณ์ตลาดที่ยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับปานกลาง และคาดว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Magma Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Magma Finance คือศูนย์กลางสภาพคล่องของเครือข่าย Sui และเป็นผู้บุกเบิก Adaptive Liquidity Market Maker (ALMM) รายแรกที่สร้างขึ้นทั้งหมดด้วยภาษา Move โดยออกแบบมาเพื่อปลดล็อกศักยภาพของสภาพคล่องบนเชนอย่างเต็มที่ สถาปัตยกรรม ALMM ของ Magma จะกระจุกสภาพคล่องแบบไดนามิกตามช่วงราคาที่แยกเป็นช่วงย่อย ช่วยให้เกิดการกำหนดราคาที่แม่นยำขึ้น สภาพคล่องที่ลึกขึ้น และสลิปเพจใกล้ศูนย์สำหรับนักเทรด พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนสูงสุดให้กับผู้ให้สภาพคล่อง
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Magma Finance ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
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มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
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