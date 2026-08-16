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ราคาปัจจุบัน Magma Finance วันนี้ คือ 0.16859 THB มูลค่าตลาด MAGMA เท่ากับ 32,032,100 THB ติดตามการอัปเดตราคา MAGMA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Magma Finance วันนี้ คือ 0.16859 THB มูลค่าตลาด MAGMA เท่ากับ 32,032,100 THB ติดตามการอัปเดตราคา MAGMA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MAGMA

ข้อมูลราคา MAGMA

MAGMA คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ MAGMA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MAGMA

โทเคโนมิกส์ MAGMA

การคาดการณ์ราคา MAGMA

ประวัติ MAGMA

MAGMA คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง MAGMAเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต MAGMA

MAGMA USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Magma Finance โลโก้

ราคา Magma Finance(MAGMA)

ราคาปัจจุบัน 1 MAGMA เป็น THB

฿5.5263802
฿5.5263802฿5.5263802
-2.20%1D
THB
Magma Finance (MAGMA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:12:00 (UTC+8)

ราคา Magma Finance วันนี้

ราคาปัจจุบัน Magma Finance (MAGMA) วันนี้ ฿ 0.16859, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MAGMA เป็น THB คือ ฿ 0.16859 ต่อ MAGMA.

Magma Finance มีอันดับที่ #343 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 32.03M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 190.00M MAGMA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MAGMA เทรดระหว่าง ฿ 0.16669 (ต่ำ) กับ ฿ 0.17713 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 18.701953756857903334 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.2850526225779182216

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MAGMA เคลื่อนไหว +0.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -20.63% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 92.81K.

Magma Finance (MAGMA) ข้อมูลการตลาด

No.343

฿ 32.03M
฿ 32.03M฿ 32.03M

฿ 92.81K
฿ 92.81K฿ 92.81K

฿ 168.59M
฿ 168.59M฿ 168.59M

190.00M
190.00M 190.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.00%

SUI

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Magma Finance คือ ฿ 32.03M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 92.81K อุปทานหมุนเวียนของ MAGMA คือ 190.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 168.59M

ประวัติราคา Magma Finance THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.16669
฿ 0.16669฿ 0.16669
ต่ำสุด 24h
฿ 0.17713
฿ 0.17713฿ 0.17713
สูงสุด 24h

฿ 0.16669
฿ 0.16669฿ 0.16669

฿ 0.17713
฿ 0.17713฿ 0.17713

฿ 18.701953756857903334
฿ 18.701953756857903334฿ 18.701953756857903334

฿ 2.2850526225779182216
฿ 2.2850526225779182216฿ 2.2850526225779182216

+0.11%

-2.19%

-20.63%

-20.63%

ประวัติราคา Magma Finance (MAGMA) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Magma Finance ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.1243153-2.19%
30 วัน฿ -0.10641-38.70%
60 วัน฿ -0.32406-65.78%
90 วัน฿ -0.09755-36.66%
การเปลี่ยนแปลงราคา Magma Finance ในวันนี้

วันนี้ MAGMA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.1243153 (-2.19%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Magma Finance ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.10641 (-38.70%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Magma Finance ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MAGMA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.32406 (-65.78%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Magma Finance ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.09755 (-36.66%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Magma Finance (MAGMA) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Magma Finance

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Magma Finance ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Magma Finance วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด MAGMA: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

MAGMA_USDT กำลังเคลื่อนที่อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ใกล้กับระดับ 0.18583 ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของตลาด และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลาง (Pivot Point) ที่ 0.18661 เข้ามาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ขณะเดียวกัน แนวรับสำคัญ S1 ที่ระดับ 0.18131 ถือเป็นขอบเขตโครงสร้างทางด้านล่างที่ใกล้เคียงที่สุด ส่วนแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.19281 เป็นเส้นจำกัดขอบเขตด้านบนของช่วงราคา ปัจจุบัน ราคาอยู่ในช่วงการแกว่งตัวภายในโซนหลักของระบบพิจารณาจุดศูนย์กลาง ทำให้เกิดสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายบริเวณรอบๆ ค่าเฉลี่ยกลาง ในระยะสั้น กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการซื้อ โดย EMA ได้ยืนยันแรงซื้อในระยะสั้นอย่างชัดเจน พร้อมกันนี้ MACD ได้สร้างสัญญาณ Golden Cross แล้ว ขณะที่ค่า RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงสถานะตลาดที่ไม่ได้เน้นไปทางใดทางหนึ่งมากจนเกินไป อีกทั้งความผันผวนของราคาอยู่ในภาวะแคบลง และพลังงานการเคลื่อนไหวยังไม่ได้แสดงออกถึงการปล่อยตัวแบบเดียวทิศทาง ทำให้ตลาดอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการปรับตัวของแรงขับเคลื่อน สำหรับระดับราคาที่ควรให้ความสำคัญในระยะสั้น ได้แก่: - แนวต้านแรก R1 อยู่ที่ระดับ 0.19281 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 3.7% - แนวรับแรก S1 อยู่ที่ระดับ 0.18131 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 2.4% - แนวต้านรอง R2 อยู่ที่ระดับ 0.19811 - แนวรับรอง S2 อยู่ที่ระดับ 0.17511 ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงสถานการณ์ตลาดที่ยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับปานกลาง และคาดว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Magma Finance?

ราคาโทเค็น MAGMA ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มคริปโตโดยรวม
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. การยอมรับโปรโตคอลและมูลค่าที่ล็อกไว้ทั้งหมด (TVL)
4. ประโยชน์ใช้สอยของโทเค็นและผลตอบแทนจากการเดิมพัน
5. การประกาศความร่วมมือและการพัฒนาระบบนิเวศ
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโปรโตคอล DeFi
7. การแข่งขันจากแพลตฟอร์ม yield farming อื่น ๆ
8. โทเค็นโนมิกส์ รวมถึงกลไกการจัดการอุปทานและการเผาโทเค็น
9. การอัปเดตจากทีมงานและความคืบหน้าในโรดแมป
10. สภาพเศรษฐกิจในภาพรวมและความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนพร้อมจะรับ

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละปัจจัย โปรดแจ้งให้เราทราบ!

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Magma Finance วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ MAGMA ในวันนี้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อขาย ติดตามพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวิเคราะห์การลงทุน ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยประเมินความสามารถในการทำกำไร บริหารความเสี่ยง และค้นหาโอกาสในการซื้อ/ขายในตลาดคริปโตที่มีความผันผวนสูง

การคาดการณ์ราคา Magma Finance

การคาดการณ์ราคา Magma Finance (MAGMA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MAGMA ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Magma Finance (MAGMA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Magma Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Magma Finance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MAGMA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Magma Finance

วิธีการซื้อและลงทุน Magma Finance ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Magma Finance หรือยัง? การซื้อ MAGMA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Magma Finance ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Magma Finance (MAGMA) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Magma Finance จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Magma Finance (MAGMA)

คุณสามารถทำอะไรกับ Magma Finance ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Magma Finance ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Magma Finance (MAGMA)

Magma Finance คือศูนย์กลางสภาพคล่องของเครือข่าย Sui และเป็นผู้บุกเบิก Adaptive Liquidity Market Maker (ALMM) รายแรกที่สร้างขึ้นทั้งหมดด้วยภาษา Move โดยออกแบบมาเพื่อปลดล็อกศักยภาพของสภาพคล่องบนเชนอย่างเต็มที่ สถาปัตยกรรม ALMM ของ Magma จะกระจุกสภาพคล่องแบบไดนามิกตามช่วงราคาที่แยกเป็นช่วงย่อย ช่วยให้เกิดการกำหนดราคาที่แม่นยำขึ้น สภาพคล่องที่ลึกขึ้น และสลิปเพจใกล้ศูนย์สำหรับนักเทรด พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนสูงสุดให้กับผู้ให้สภาพคล่อง

Magma Finance ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Magma Finance ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Magma Finance อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Automated Market Maker (AMM)Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Magma Finance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:12:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Magma Finance (MAGMA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Magma Finance (MAGMA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Magma Finance ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MAGMA/USDT
฿5.5460482
฿5.5460482฿5.5460482
-1.92%
543.52K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ MAGMA เป็น THB

จำนวน

MAGMA
MAGMA
THB
THB

1 MAGMA = 5.5263802 THB