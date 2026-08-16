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ราคาปัจจุบัน Squid วันนี้ คือ 0.07205 THB มูลค่าตลาด QUID เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา QUID เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Squid วันนี้ คือ 0.07205 THB มูลค่าตลาด QUID เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา QUID เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ QUID

ข้อมูลราคา QUID

QUID คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ QUID

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ QUID

โทเคโนมิกส์ QUID

การคาดการณ์ราคา QUID

ประวัติ QUID

QUID คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง QUIDเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Squid(QUID)

ราคาปัจจุบัน 1 QUID เป็น THB

฿2.361799
฿2.361799฿2.361799
-2.83%1D
THB
Squid (QUID) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:54:16 (UTC+8)

ราคา Squid วันนี้

ราคาปัจจุบัน Squid (QUID) วันนี้ ฿ 0.07205, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน QUID เป็น THB คือ ฿ 0.07205 ต่อ QUID.

Squid มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- QUID ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา QUID เทรดระหว่าง ฿ 0.07118 (ต่ำ) กับ ฿ 0.07855 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น QUID เคลื่อนไหว +0.71% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -18.49% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 86.39K.

Squid (QUID) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 86.39K
฿ 86.39K฿ 86.39K

฿ 72.05M
฿ 72.05M฿ 72.05M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Squid คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 86.39K อุปทานหมุนเวียนของ QUID คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 72.05M

ประวัติราคา Squid THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.07118
฿ 0.07118฿ 0.07118
ต่ำสุด 24h
฿ 0.07855
฿ 0.07855฿ 0.07855
สูงสุด 24h

฿ 0.07118
฿ 0.07118฿ 0.07118

฿ 0.07855
฿ 0.07855฿ 0.07855

--
----

--
----

+0.71%

-2.83%

-18.49%

-18.49%

ประวัติราคา Squid (QUID) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Squid ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0687855-2.83%
30 วัน฿ +0.04205+140.16%
60 วัน฿ +0.04205+140.16%
90 วัน฿ +0.04205+140.16%
การเปลี่ยนแปลงราคา Squid ในวันนี้

วันนี้ QUID บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0687855 (-2.83%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Squid ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.04205 (+140.16%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Squid ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน QUID เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.04205 (+140.16%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Squid ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.04205 (+140.16%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Squid (QUID) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Squid

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Squid ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Squid วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด QUID: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

QUID_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนไหวที่ระดับ 0.07378 ซึ่งอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S1 ที่ 0.0741 แนวแกนกลางของตลาดอยู่ที่ระดับ 0.0751 ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่บริเวณขอบล่างของระบบจุดศูนย์กลาง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียงตัวในแนวกระทิง และสัดส่วนคำสั่งซื้อระยะสั้นยังคงอยู่ในระดับสูง ดัชนี MACD แสดงสัญญาณการตัดกันลง (Dead Cross) โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีการแยกตัวออกในทิศทางที่แตกต่างกัน ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง แรงเหวี่ยงของราคากระจายตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ และความผันผวนยังไม่ได้ขยายตัวอย่างชัดเจน สำหรับค่า KDJ และ StochRSI ยังคงรอการยืนยัน ขณะที่ช่วงความกว้างของ BOLL Band ยังรอการปรับปรุง ระดับต้านทานใกล้เคียงอยู่ที่ 0.0741 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00032 ระดับต้านทานรองอยู่ที่ 0.0751 ห่างจากปัจจุบัน 0.00132 ระดับสนับสนุนใกล้เคียงอยู่ที่ 0.0720 ห่างจากปัจจุบัน 0.00178 ระดับอ้างอิงไกลอยู่ที่ 0.0772 ห่างจากปัจจุบัน 0.00342 และระดับต้านทาน R2 ด้านบนอยู่ที่ 0.0782 โครงสร้างตลาดอยู่ในช่วงการปรับตัวแบบแกว่งตัว ฝ่ายกระทิงและหมีกำลังต่อสู้กันบริเวณจุดศูนย์กลาง พร้อมทั้งระดับราคาสำคัญต่าง ๆ มีความชัดเจนค่อนข้างสูง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Squid

การคาดการณ์ราคา Squid (QUID) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ QUID ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Squid (QUID) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Squid อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Squid จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา QUID ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Squid

วิธีการซื้อและลงทุน Squid ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Squid หรือยัง? การซื้อ QUID บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Squid ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Squid (QUID) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Squid จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Squid (QUID)

คุณสามารถทำอะไรกับ Squid ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Squid ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Squid (QUID)

Squid is a cross-chain platform connecting networks, liquidity sources, and applications to power the seamless movement of digital assets across crypto. Squid’s frontend app can be used to buy, swap, bridge, and send 20k+ tokens across 100+ chains, tapping into 130+ liquidity sources in a single transaction. Developers can integrate Squid via SDK, API, and Widget to enable cross-chain functionality within their own products.

Squid ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Squid ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Squid อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemCross-chain CommunicationDecentralized Finance (DeFi)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Squid

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:54:16 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Squid (QUID)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Squid

QUID USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ QUID โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส QUID USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Squid (QUID) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Squid ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
QUID/USDC
฿2.3493426
฿2.3493426฿2.3493426
-3.21%
775.78K (USDT)
QUID/USDT
฿2.3562264
฿2.3562264฿2.3562264
-3.15%
1.16M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
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1 QUID = 2.361799 THB