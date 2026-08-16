ราคา Squid(QUID)
ราคาปัจจุบัน Squid (QUID) วันนี้ ฿ 0.07205, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน QUID เป็น THB คือ ฿ 0.07205 ต่อ QUID.
Squid มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- QUID ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา QUID เทรดระหว่าง ฿ 0.07118 (ต่ำ) กับ ฿ 0.07855 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น QUID เคลื่อนไหว +0.71% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -18.49% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 86.39K.
BASE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Squid คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 86.39K อุปทานหมุนเวียนของ QUID คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 72.05M
+0.71%
-2.83%
-18.49%
-18.49%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Squid ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0687855
|-2.83%
|30 วัน
|฿ +0.04205
|+140.16%
|60 วัน
|฿ +0.04205
|+140.16%
|90 วัน
|฿ +0.04205
|+140.16%
วันนี้ QUID บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0687855 (-2.83%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.04205 (+140.16%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน QUID เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.04205 (+140.16%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.04205 (+140.16%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Squid ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด QUID: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
QUID_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนไหวที่ระดับ 0.07378 ซึ่งอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S1 ที่ 0.0741 แนวแกนกลางของตลาดอยู่ที่ระดับ 0.0751 ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่บริเวณขอบล่างของระบบจุดศูนย์กลาง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียงตัวในแนวกระทิง และสัดส่วนคำสั่งซื้อระยะสั้นยังคงอยู่ในระดับสูง ดัชนี MACD แสดงสัญญาณการตัดกันลง (Dead Cross) โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีการแยกตัวออกในทิศทางที่แตกต่างกัน ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง แรงเหวี่ยงของราคากระจายตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ และความผันผวนยังไม่ได้ขยายตัวอย่างชัดเจน สำหรับค่า KDJ และ StochRSI ยังคงรอการยืนยัน ขณะที่ช่วงความกว้างของ BOLL Band ยังรอการปรับปรุง ระดับต้านทานใกล้เคียงอยู่ที่ 0.0741 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00032 ระดับต้านทานรองอยู่ที่ 0.0751 ห่างจากปัจจุบัน 0.00132 ระดับสนับสนุนใกล้เคียงอยู่ที่ 0.0720 ห่างจากปัจจุบัน 0.00178 ระดับอ้างอิงไกลอยู่ที่ 0.0772 ห่างจากปัจจุบัน 0.00342 และระดับต้านทาน R2 ด้านบนอยู่ที่ 0.0782 โครงสร้างตลาดอยู่ในช่วงการปรับตัวแบบแกว่งตัว ฝ่ายกระทิงและหมีกำลังต่อสู้กันบริเวณจุดศูนย์กลาง พร้อมทั้งระดับราคาสำคัญต่าง ๆ มีความชัดเจนค่อนข้างสูง
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Squid อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Squid is a cross-chain platform connecting networks, liquidity sources, and applications to power the seamless movement of digital assets across crypto. Squid’s frontend app can be used to buy, swap, bridge, and send 20k+ tokens across 100+ chains, tapping into 130+ liquidity sources in a single transaction. Developers can integrate Squid via SDK, API, and Widget to enable cross-chain functionality within their own products.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Squid ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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