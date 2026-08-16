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ราคาปัจจุบัน OKB วันนี้ คือ 103.836 THB มูลค่าตลาด OKB เท่ากับ 2,180,556,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา OKB เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน OKB วันนี้ คือ 103.836 THB มูลค่าตลาด OKB เท่ากับ 2,180,556,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา OKB เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OKB

ข้อมูลราคา OKB

OKB คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ OKB

โทเคโนมิกส์ OKB

การคาดการณ์ราคา OKB

ประวัติ OKB

OKB คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง OKBเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา OKB(OKB)

ราคาปัจจุบัน 1 OKB เป็น THB

฿3,403.74408
฿3,403.74408฿3,403.74408
-3.47%1D
THB
OKB (OKB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:02:51 (UTC+8)

ราคา OKB วันนี้

ราคาปัจจุบัน OKB (OKB) วันนี้ ฿ 103.836, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.47% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน OKB เป็น THB คือ ฿ 103.836 ต่อ OKB.

OKB มีอันดับที่ #44 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.18B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 21.00M OKB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OKB เทรดระหว่าง ฿ 102.345 (ต่ำ) กับ ฿ 108.723 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 8,425.403085267967062 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 41.0771055965996

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น OKB เคลื่อนไหว +0.26% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +10.57% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 286.82K.

OKB (OKB) ข้อมูลการตลาด

No.44

฿ 2.18B
฿ 2.18B฿ 2.18B

฿ 286.82K
฿ 286.82K฿ 286.82K

฿ 2.18B
฿ 2.18B฿ 2.18B

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

100.00%

0.07%

NONE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ OKB คือ ฿ 2.18B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 286.82K อุปทานหมุนเวียนของ OKB คือ 21.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 2.18B

ประวัติราคา OKB THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 102.345
฿ 102.345฿ 102.345
ต่ำสุด 24h
฿ 108.723
฿ 108.723฿ 108.723
สูงสุด 24h

฿ 102.345
฿ 102.345฿ 102.345

฿ 108.723
฿ 108.723฿ 108.723

฿ 8,425.403085267967062
฿ 8,425.403085267967062฿ 8,425.403085267967062

฿ 41.0771055965996
฿ 41.0771055965996฿ 41.0771055965996

+0.26%

-3.47%

+10.57%

+10.57%

ประวัติราคา OKB (OKB) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา OKB ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -122.35566-3.47%
30 วัน฿ +23.542+29.31%
60 วัน฿ +28.743+38.27%
90 วัน฿ +22.786+28.11%
การเปลี่ยนแปลงราคา OKB ในวันนี้

วันนี้ OKB บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -122.35566 (-3.47%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา OKB ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +23.542 (+29.31%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา OKB ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน OKB เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +28.743 (+38.27%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา OKB ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +22.786 (+28.11%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา OKB (OKB) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ OKB

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด OKB ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด OKB วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด OKB: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)ซื้อมากเกินไป> 70แนวโน้มปรับตัวขึ้นค่อนข้างเร็ว อาจชะงักในระยะสั้น
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

OKB_USDT อยู่เหนือศูนย์กลางราคา 107.9966 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 108.587 อยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้าน R1 ซึ่งอยู่ที่ 109.2233 ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงครึ่งบนของระบบโครงสร้างราคา ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงการเรียงตัวแบบกระทิง แต่สัญญาณแรงซื้อกลับขาดหายไป โครงสร้างตลาดยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นแบบแกว่งตัว ดัชนี MACD แสดงรูปแบบการข้ามกันเป็นบวก (Golden Cross) ขณะที่ค่า RSI ได้เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไปแล้ว ตัวชี้วัดเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้าเริ่มแสดงความแตกต่างในเชิงแนวโน้ม และพลังงานการเคลื่อนไหวของราคากระจายตัวออกไปอย่างไม่แน่นอน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ แต่พลังงานการปรับตัวขึ้นยังไม่สามารถปล่อยออกมาอย่างเป็นเอกภาพ ส่งผลให้ตัวชี้วัดทางเทคนิคระยะสั้นอาจเผชิญความเสี่ยงจากภาวะเบี่ยงเบน แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ 109.2233 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.64% ขณะที่แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ 106.3233 ห่างจากราคาปัจจุบัน 2.08% สำหรับแนวต้านอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 110.8966 และแนวรับอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 105.0966 ระดับสำคัญเหล่านี้ถือเป็นขอบเขตการซื้อขายในปัจจุบัน การทะลุผ่านระดับราคาดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยปริมาณการซื้อขายที่สนับสนุนอย่างเหมาะสม

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ OKB?

ราคาของ OKB ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. ประสิทธิภาพของตลาดซื้อขายบน OKX และการเติบโตของผู้ใช้งาน
2. ปริมาณการซื้อขายและการยอมรับแพลตฟอร์ม
3. ประโยชน์ของโทเค็นและกรณีการใช้งานภายในระบบนิเวศของ OKX
4. ความเชื่อมั่นของตลาดที่มีต่อโทเค็นของตลาดซื้อขาย
5. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี
6. การพัฒนาด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อตลาดซื้อขาย
7. โครงการเผาโทเค็นและการลดปริมาณการออกโทเค็น
8. การประกาศความร่วมมือและอัปเดตแพลตฟอร์ม
9. การแข่งขันจากโทเค็นของตลาดซื้อขายอื่น ๆ
10. ความเสี่ยงโดยรวมที่นักลงทุนพร้อมจะรับได้

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ OKB วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา OKB ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน ในฐานะโทเค็นดั้งเดิมของกระดานเทรด OKX ราคา OKB ส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการซื้อขายและสิทธิประโยชน์บนแพลตฟอร์ม นักเทรดจำเป็นต้องทราบราคาปัจจุบันเพื่อใช้ในการซื้อขาย

การคาดการณ์ราคา OKB

การคาดการณ์ราคา OKB (OKB) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ OKB ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา OKB (OKB) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ OKB อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา OKB จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา OKB ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา OKB

วิธีการซื้อและลงทุน OKB ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย OKB หรือยัง? การซื้อ OKB บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ OKB ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ OKB (OKB) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว OKB จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ OKB (OKB)

คุณสามารถทำอะไรกับ OKB ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ OKB ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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อะไรคือ OKB (OKB)

OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

OKB ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก OKB ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ OKB อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Centralized Exchange (CEX) TokenEthereum EcosystemExchange-based Tokens

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ OKB

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:02:51 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ OKB (OKB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด OKB (OKB) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน OKB ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
OKB/USDT
฿3,404.07188
฿3,404.07188฿3,404.07188
-3.45%
2.72K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ OKB เป็น THB

จำนวน

OKB
OKB
THB
THB

1 OKB = 3,403.74408 THB