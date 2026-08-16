ราคา OKB(OKB)
ราคาปัจจุบัน OKB (OKB) วันนี้ ฿ 103.836, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.47% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน OKB เป็น THB คือ ฿ 103.836 ต่อ OKB.
OKB มีอันดับที่ #44 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.18B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 21.00M OKB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OKB เทรดระหว่าง ฿ 102.345 (ต่ำ) กับ ฿ 108.723 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 8,425.403085267967062 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 41.0771055965996
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น OKB เคลื่อนไหว +0.26% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +10.57% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 286.82K.
No.44
100.00%
0.07%
NONE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ OKB คือ ฿ 2.18B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 286.82K อุปทานหมุนเวียนของ OKB คือ 21.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 2.18B
+0.26%
-3.47%
+10.57%
+10.57%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา OKB ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -122.35566
|-3.47%
|30 วัน
|฿ +23.542
|+29.31%
|60 วัน
|฿ +28.743
|+38.27%
|90 วัน
|฿ +22.786
|+28.11%
วันนี้ OKB บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -122.35566 (-3.47%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +23.542 (+29.31%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน OKB เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +28.743 (+38.27%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +22.786 (+28.11%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด OKB ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด OKB: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|ซื้อมากเกินไป
|> 70
|แนวโน้มปรับตัวขึ้นค่อนข้างเร็ว อาจชะงักในระยะสั้น
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
OKB_USDT อยู่เหนือศูนย์กลางราคา 107.9966 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 108.587 อยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้าน R1 ซึ่งอยู่ที่ 109.2233 ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงครึ่งบนของระบบโครงสร้างราคา ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงการเรียงตัวแบบกระทิง แต่สัญญาณแรงซื้อกลับขาดหายไป โครงสร้างตลาดยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นแบบแกว่งตัว ดัชนี MACD แสดงรูปแบบการข้ามกันเป็นบวก (Golden Cross) ขณะที่ค่า RSI ได้เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไปแล้ว ตัวชี้วัดเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้าเริ่มแสดงความแตกต่างในเชิงแนวโน้ม และพลังงานการเคลื่อนไหวของราคากระจายตัวออกไปอย่างไม่แน่นอน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ แต่พลังงานการปรับตัวขึ้นยังไม่สามารถปล่อยออกมาอย่างเป็นเอกภาพ ส่งผลให้ตัวชี้วัดทางเทคนิคระยะสั้นอาจเผชิญความเสี่ยงจากภาวะเบี่ยงเบน แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ 109.2233 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.64% ขณะที่แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ 106.3233 ห่างจากราคาปัจจุบัน 2.08% สำหรับแนวต้านอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 110.8966 และแนวรับอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 105.0966 ระดับสำคัญเหล่านี้ถือเป็นขอบเขตการซื้อขายในปัจจุบัน การทะลุผ่านระดับราคาดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยปริมาณการซื้อขายที่สนับสนุนอย่างเหมาะสม
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ OKB อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก OKB ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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