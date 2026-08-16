ราคา Concordium(CCD)
ราคาปัจจุบัน Concordium (CCD) วันนี้ ฿ 0.003425, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.77% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CCD เป็น THB คือ ฿ 0.003425 ต่อ CCD.
Concordium มีอันดับที่ #373 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 43.20M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 12.61B CCD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CCD เทรดระหว่าง ฿ 0.003419 (ต่ำ) กับ ฿ 0.003619 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.8735649335118117608 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0844282393180760676
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CCD เคลื่อนไหว -0.33% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +7.84% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 75.04K.
No.373
CCD
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Concordium คือ ฿ 43.20M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 75.04K อุปทานหมุนเวียนของ CCD คือ 12.61B โดยมีอุปทานรวมที่ 14518117595.418181 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 49.72M
-0.33%
-1.77%
+7.84%
+7.84%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Concordium ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00202795
|-1.77%
|30 วัน
|฿ +0.000321
|+10.34%
|60 วัน
|฿ -0.001076
|-23.91%
|90 วัน
|฿ -0.001738
|-33.67%
วันนี้ CCD บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00202795 (-1.77%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.000321 (+10.34%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CCD เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001076 (-23.91%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.001738 (-33.67%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Concordium ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ในปี 2040 ราคาของ Concordium อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Concordium is an AI infrastructure for the agentic economy powered by a purpose-built, regulatory-grade blockchain with identity and trust built into the protocol. When an AI agent acts autonomously, the counterparty needs assurance that a verified human authorised it. Concordium delivers that assurance at the infrastructure level. The only platform where verified humans and verified AI agents operate on the same identity layer. The Concordium infrastructure hosts a ERC-8004-compatible Agent Registry, Protocol-Level Locks for trustless agent-to-agent custody, x402 pay-per-call payments, Sponsored Transactions for gasless agent operations, and cross-chain identity verification via MCP and A2A. Designed by world-renowned cryptographers and trusted by enterprises, agent networks, and developers worldwide.
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