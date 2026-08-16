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ราคาปัจจุบัน Concordium วันนี้ คือ 0.003425 THB มูลค่าตลาด CCD เท่ากับ 43,200,469.68197134715 THB ติดตามการอัปเดตราคา CCD เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Concordium วันนี้ คือ 0.003425 THB มูลค่าตลาด CCD เท่ากับ 43,200,469.68197134715 THB ติดตามการอัปเดตราคา CCD เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Concordium(CCD)

ราคาปัจจุบัน 1 CCD เป็น THB

฿0.1125455
฿0.1125455฿0.1125455
-1.77%1D
THB
Concordium (CCD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:17:20 (UTC+8)

ราคา Concordium วันนี้

ราคาปัจจุบัน Concordium (CCD) วันนี้ ฿ 0.003425, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.77% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CCD เป็น THB คือ ฿ 0.003425 ต่อ CCD.

Concordium มีอันดับที่ #373 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 43.20M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 12.61B CCD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CCD เทรดระหว่าง ฿ 0.003419 (ต่ำ) กับ ฿ 0.003619 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.8735649335118117608 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0844282393180760676

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CCD เคลื่อนไหว -0.33% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +7.84% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 75.04K.

Concordium (CCD) ข้อมูลการตลาด

No.373

฿ 43.20M
฿ 43.20M฿ 43.20M

฿ 75.04K
฿ 75.04K฿ 75.04K

฿ 49.72M
฿ 49.72M฿ 49.72M

12.61B
12.61B 12.61B

14,518,117,595.418181
14,518,117,595.418181 14,518,117,595.418181

CCD

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Concordium คือ ฿ 43.20M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 75.04K อุปทานหมุนเวียนของ CCD คือ 12.61B โดยมีอุปทานรวมที่ 14518117595.418181 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 49.72M

ประวัติราคา Concordium THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.003419
฿ 0.003419฿ 0.003419
ต่ำสุด 24h
฿ 0.003619
฿ 0.003619฿ 0.003619
สูงสุด 24h

฿ 0.003419
฿ 0.003419฿ 0.003419

฿ 0.003619
฿ 0.003619฿ 0.003619

฿ 2.8735649335118117608
฿ 2.8735649335118117608฿ 2.8735649335118117608

฿ 0.0844282393180760676
฿ 0.0844282393180760676฿ 0.0844282393180760676

-0.33%

-1.77%

+7.84%

+7.84%

ประวัติราคา Concordium (CCD) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Concordium ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00202795-1.77%
30 วัน฿ +0.000321+10.34%
60 วัน฿ -0.001076-23.91%
90 วัน฿ -0.001738-33.67%
การเปลี่ยนแปลงราคา Concordium ในวันนี้

วันนี้ CCD บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00202795 (-1.77%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Concordium ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.000321 (+10.34%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Concordium ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CCD เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001076 (-23.91%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Concordium ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.001738 (-33.67%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Concordium (CCD) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Concordium

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Concordium ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Concordium?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของ Concordium (CCD):

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เน้นความเป็นส่วนตัวของ Concordium มาใช้
3. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อเหรียญที่เน้นความเป็นส่วนตัว
4. การประกาศความร่วมมือและการผสานเข้ากับภาคธุรกิจ
5. การอัปเกรดเครือข่ายและความก้าวหน้าทางเทคนิค
6. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
7. การแข่งขันจากบล็อกเชนที่เน้นความเป็นส่วนตัวรายอื่น ๆ
8. รางวัลจากการเดิมพันและโครงสร้างเศรษฐศาสตร์ของโทเค็น
9. ความเคลื่อนไหวของนักพัฒนาและการเติบโตของระบบนิเวศ
10. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Concordium วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Concordium (CCD) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน การเลือกจังหวะเวลาในการซื้อ/ขาย การติดตามผลการลงทุน และการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักลงทุนประเมินความผันผวน เปรียบเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีอื่น ๆ และกำหนดจุดเข้าออกที่เหมาะสมสำหรับการถือครอง CCD ของตน

การคาดการณ์ราคา Concordium

การคาดการณ์ราคา Concordium (CCD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CCD ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Concordium (CCD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Concordium อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Concordium จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CCD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Concordium

เกี่ยวกับ Concordium

คอนคอร์เดียมเป็นโครงสร้างพื้นฐาน AI สำหรับเศรษฐกิจแบบเอเจนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนระดับมาตรฐานด้านกฎระเบียบที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยมีตัวตนและความน่าเชื่อถือฝังอยู่ในโปรโตคอล เมื่อเอเจนต์ AI ทำงานโดยอัตโนมัติ คู่สัญญาจำเป็นต้องได้รับความมั่นใจว่ามีมนุษย์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนเป็นผู้อนุญาต คอนคอร์เดียมมอบความมั่นใจนั้นในระดับโครงสร้างพื้นฐาน เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่มนุษย์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนและเอเจนต์ AI ที่ผ่านการยืนยันตัวตนทำงานบนเลเยอร์ตัวตนเดียวกัน โครงสร้างพื้นฐานของคอนคอร์เดียมโฮสต์ทะเบียนเอเจนต์ที่เข้ากันได้กับ อีอาร์ซี-8004, ระบบล็อกระดับโปรโตคอลสำหรับการดูแลสินทรัพย์แบบเอเจนต์ต่อเอเจนต์โดยไม่ต้องพึ่งความไว้วางใจ, การชำระเงิน x402 แบบจ่ายต่อคอล, Sponsored Transactions สำหรับการดำเนินการของเอเจนต์แบบไม่ต้องใช้ gas และการยืนยันตัวตนแบบครอสเชนผ่าน MCP และ A2A ออกแบบโดยนักเข้ารหัสระดับโลกและได้รับความไว้วางใจจากองค์กร เครือข่ายเอเจนต์ และนักพัฒนาทั่วโลก

วิธีการซื้อและลงทุน Concordium ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Concordium หรือยัง? การซื้อ CCD บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Concordium ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Concordium (CCD) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Concordium จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Concordium (CCD)

คุณสามารถทำอะไรกับ Concordium ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Concordium ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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การซื้อ Concordium (CCD) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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อะไรคือ Concordium (CCD)

Concordium is an AI infrastructure for the agentic economy powered by a purpose-built, regulatory-grade blockchain with identity and trust built into the protocol. When an AI agent acts autonomously, the counterparty needs assurance that a verified human authorised it. Concordium delivers that assurance at the infrastructure level. The only platform where verified humans and verified AI agents operate on the same identity layer. The Concordium infrastructure hosts a ERC-8004-compatible Agent Registry, Protocol-Level Locks for trustless agent-to-agent custody, x402 pay-per-call payments, Sponsored Transactions for gasless agent operations, and cross-chain identity verification via MCP and A2A. Designed by world-renowned cryptographers and trusted by enterprises, agent networks, and developers worldwide.

Concordium ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Concordium ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Concordium อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI AgentsAI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Concordium

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:17:20 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Concordium (CCD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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CCD USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ CCD โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส CCD USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Concordium (CCD) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Concordium ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CCD/USDT
฿0.11251264
฿0.11251264฿0.11251264
-1.77%
21.45M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 CCD = 0.1125455 THB