ราคา COSMOS(ATOM)
ราคาปัจจุบัน COSMOS (ATOM) วันนี้ ฿ 1.501, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.69% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ATOM เป็น THB คือ ฿ 1.501 ต่อ ATOM.
COSMOS มีอันดับที่ #55 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 771.12M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 513.74M ATOM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ATOM เทรดระหว่าง ฿ 1.463 (ต่ำ) กับ ฿ 1.502 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1,465.11933523539771 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 37.0729515770394
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ATOM เคลื่อนไหว +0.46% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +8.45% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 357.04K.
No.55
0.04%
2019-03-15 00:00:00
ATOM
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ COSMOS คือ ฿ 771.12M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 357.04K อุปทานหมุนเวียนของ ATOM คือ 513.74M โดยมีอุปทานรวมที่ 513740729.244691 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 771.12M
+0.46%
+1.69%
+8.45%
+8.45%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา COSMOS ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.81771
|+1.69%
|30 วัน
|฿ -0.002
|-0.14%
|60 วัน
|฿ -0.475
|-24.04%
|90 วัน
|฿ -0.525
|-25.92%
วันนี้ ATOM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.81771 (+1.69%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.002 (-0.14%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ATOM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.475 (-24.04%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.525 (-25.92%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด COSMOS ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ATOM: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|ซื้อมากเกินไป
|> 70
|แนวโน้มปรับตัวขึ้นค่อนข้างเร็ว อาจชะงักในระยะสั้น
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
ATOM_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ที่ระดับราคา 1.511 โดยราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างแนวรับ S2 ที่ 1.4983 และแนวต้าน S1 ที่ 1.5256 ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (Moving Averages) แสดงถึงการเรียงตัวแบบซื้อ พร้อมทั้งดัชนี EMA ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนเส้น MACD ได้เกิดการตัดขึ้นแล้ว ขณะที่ค่า RSI อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป ดัชนีแรงเคลื่อนไหวของราคาทั้งแบบเร็วและแบบช้ามีการแยกชั้นเกิดขึ้น อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบไซคลิกภายในช่วงเดิม แรงซื้อและแรงขายกำลังต่อสู้กันอยู่ในพื้นที่จำกัด สำหรับแนวต้านใกล้เคียง 1.5256 ถือเป็นระดับต้านทานสำคัญระยะใกล้ เนื่องจากระดับราคานี้ห่างจากปัจจุบันเพียงไม่ถึง 1% เท่านั้น ขณะที่ค่าเฉลี่ยกลาง 1.5483 เป็นจุดอ้างอิงสำคัญระยะไกล ส่วนแนวรับใกล้เคียง 1.4983 ยังคงรองรับราคาไว้ได้ หากหลุดระดับนี้ลงมา จะเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลงไปยังโซน 1.4800 ได้ สำหรับแนวต้าน R1 ที่ 1.5756 อยู่ในระดับไกลออกไป ณ ขณะนี้ ตลาดยังขาดพลังงานในการทะลุแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงอย่างเด่นชัด
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ COSMOS อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก COSMOS ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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