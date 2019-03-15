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ราคาปัจจุบัน COSMOS วันนี้ คือ 1.501 THB มูลค่าตลาด ATOM เท่ากับ 771,124,834.596281191 THB ติดตามการอัปเดตราคา ATOM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน COSMOS วันนี้ คือ 1.501 THB มูลค่าตลาด ATOM เท่ากับ 771,124,834.596281191 THB ติดตามการอัปเดตราคา ATOM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา COSMOS(ATOM)

ราคาปัจจุบัน 1 ATOM เป็น THB

฿49.20278
฿49.20278฿49.20278
+1.69%1D
THB
COSMOS (ATOM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:32:03 (UTC+8)

ราคา COSMOS วันนี้

ราคาปัจจุบัน COSMOS (ATOM) วันนี้ ฿ 1.501, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.69% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ATOM เป็น THB คือ ฿ 1.501 ต่อ ATOM.

COSMOS มีอันดับที่ #55 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 771.12M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 513.74M ATOM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ATOM เทรดระหว่าง ฿ 1.463 (ต่ำ) กับ ฿ 1.502 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1,465.11933523539771 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 37.0729515770394

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ATOM เคลื่อนไหว +0.46% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +8.45% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 357.04K.

COSMOS (ATOM) ข้อมูลการตลาด

No.55

฿ 771.12M
฿ 771.12M฿ 771.12M

฿ 357.04K
฿ 357.04K฿ 357.04K

฿ 771.12M
฿ 771.12M฿ 771.12M

513.74M
513.74M 513.74M

--
----

513,740,729.244691
513,740,729.244691 513,740,729.244691

0.04%

2019-03-15 00:00:00

฿ 3.278
฿ 3.278฿ 3.278

ATOM

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ COSMOS คือ ฿ 771.12M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 357.04K อุปทานหมุนเวียนของ ATOM คือ 513.74M โดยมีอุปทานรวมที่ 513740729.244691 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 771.12M

ประวัติราคา COSMOS THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 1.463
฿ 1.463฿ 1.463
ต่ำสุด 24h
฿ 1.502
฿ 1.502฿ 1.502
สูงสุด 24h

฿ 1.463
฿ 1.463฿ 1.463

฿ 1.502
฿ 1.502฿ 1.502

฿ 1,465.11933523539771
฿ 1,465.11933523539771฿ 1,465.11933523539771

฿ 37.0729515770394
฿ 37.0729515770394฿ 37.0729515770394

+0.46%

+1.69%

+8.45%

+8.45%

ประวัติราคา COSMOS (ATOM) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา COSMOS ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.81771+1.69%
30 วัน฿ -0.002-0.14%
60 วัน฿ -0.475-24.04%
90 วัน฿ -0.525-25.92%
การเปลี่ยนแปลงราคา COSMOS ในวันนี้

วันนี้ ATOM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.81771 (+1.69%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา COSMOS ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.002 (-0.14%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา COSMOS ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ATOM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.475 (-24.04%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา COSMOS ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.525 (-25.92%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา COSMOS (ATOM) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ COSMOS

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด COSMOS ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด COSMOS วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ATOM: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)ซื้อมากเกินไป> 70แนวโน้มปรับตัวขึ้นค่อนข้างเร็ว อาจชะงักในระยะสั้น
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

ATOM_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ที่ระดับราคา 1.511 โดยราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างแนวรับ S2 ที่ 1.4983 และแนวต้าน S1 ที่ 1.5256 ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (Moving Averages) แสดงถึงการเรียงตัวแบบซื้อ พร้อมทั้งดัชนี EMA ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนเส้น MACD ได้เกิดการตัดขึ้นแล้ว ขณะที่ค่า RSI อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป ดัชนีแรงเคลื่อนไหวของราคาทั้งแบบเร็วและแบบช้ามีการแยกชั้นเกิดขึ้น อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบไซคลิกภายในช่วงเดิม แรงซื้อและแรงขายกำลังต่อสู้กันอยู่ในพื้นที่จำกัด สำหรับแนวต้านใกล้เคียง 1.5256 ถือเป็นระดับต้านทานสำคัญระยะใกล้ เนื่องจากระดับราคานี้ห่างจากปัจจุบันเพียงไม่ถึง 1% เท่านั้น ขณะที่ค่าเฉลี่ยกลาง 1.5483 เป็นจุดอ้างอิงสำคัญระยะไกล ส่วนแนวรับใกล้เคียง 1.4983 ยังคงรองรับราคาไว้ได้ หากหลุดระดับนี้ลงมา จะเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลงไปยังโซน 1.4800 ได้ สำหรับแนวต้าน R1 ที่ 1.5756 อยู่ในระดับไกลออกไป ณ ขณะนี้ ตลาดยังขาดพลังงานในการทะลุแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงอย่างเด่นชัด

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ COSMOS?

ปัจจัยสำคัญหลายประการมีอิทธิพลต่อราคาของ COSMOS (ATOM):

1. การยอมรับเครือข่ายและการเติบโตของระบบนิเวศ – โครงการที่พัฒนาบน Cosmos มีมากขึ้นย่อมเพิ่มความต้องการ
2. ผลตอบแทนจากการเดิมพันและโครงสร้างเศรษฐศาสตร์ของโทเค็น – โมเดลการออกโทเค็นแบบ Inflationary และกลไกการเดิมพันของ ATOM ส่งผลต่ออุปทาน
3. การพัฒนาด้านการสื่อสารระหว่างบล็อกเชน – ความคืบหน้าของโปรโตคอล IBC ช่วยขับเคลื่อนประโยชน์ใช้สอย
4. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มคริปโต – สภาพตลาดโดยรวมมีผลกระทบต่อราคา
5. ประสิทธิภาพของผู้ตรวจสอบและความปลอดภัยของเครือข่าย – ความเสถียรของเครือข่ายส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
6. การประกาศความร่วมมือและการผสานรวม – ความร่วมมือใหม่ ๆ สามารถกระตุ้นความต้องการได้
7. ข่าวด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำงานร่วมกันของบล็อกเชน
8. การแข่งขันจากโปรโตคอล Layer-0 อื่น ๆ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ COSMOS วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ COSMOS (ATOM) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน และการวิเคราะห์ตลาด ความมุ่งเน้นด้านความสามารถในการทำงานร่วมกันของ ATOM ทำให้เหรียญนี้ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ใช้งาน DeFi การติดตามราคาช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาได้ ขณะเดียวกัน ผู้ถือครองระยะยาวก็คอยติดตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สิน

การคาดการณ์ราคา COSMOS

การคาดการณ์ราคา COSMOS (ATOM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ATOM ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา COSMOS (ATOM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ COSMOS อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา COSMOS จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ATOM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา COSMOS

วิธีการซื้อและลงทุน COSMOS ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย COSMOS หรือยัง? การซื้อ ATOM บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ COSMOS ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ COSMOS (ATOM) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว COSMOS จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ COSMOS (ATOM)

คุณสามารถทำอะไรกับ COSMOS ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ COSMOS ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ COSMOS (ATOM)

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

COSMOS ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก COSMOS ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ COSMOS อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Alleged SEC SecuritiesArchway EcosystemBNB Chain Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ COSMOS

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:32:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ COSMOS (ATOM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ COSMOS

ATOM USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด COSMOS (ATOM) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน COSMOS ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ATOM/USDT
฿49.23556
฿49.23556฿49.23556
+1.83%
241.07K (USDT)
ATOM/USDC
฿49.13722
฿49.13722฿49.13722
+1.90%
17.54K (USDT)
ATOM/BTC
฿0.0007811474
฿0.0007811474฿0.0007811474
+1.96%
5.69K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 ATOM = 49.20278 THB