ราคา Echelon(ECHELON)
ราคาปัจจุบัน Echelon (ECHELON) วันนี้ ฿ 0.06314, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ECHELON เป็น THB คือ ฿ 0.06314 ต่อ ECHELON.
Echelon มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- ECHELON ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ECHELON เทรดระหว่าง ฿ 0.06189 (ต่ำ) กับ ฿ 0.068 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ECHELON เคลื่อนไหว +0.17% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.81% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 65.52K.
APTOS
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Echelon คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 65.52K อุปทานหมุนเวียนของ ECHELON คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 6.31M
+0.17%
-2.38%
-1.81%
-1.81%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Echelon ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0504605
|-2.38%
|30 วัน
|฿ +0.01
|+18.81%
|60 วัน
|฿ -0.00676
|-9.68%
|90 วัน
|฿ -0.29905
|-82.57%
วันนี้ ECHELON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0504605 (-2.38%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.01 (+18.81%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ECHELON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00676 (-9.68%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.29905 (-82.57%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Echelon ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ECHELON: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
【โครงสร้างตลาด】ECHELON_USDT ณ ช่วงเวลา 4 ชั่วโมง มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.1014 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 0.1069 และอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างอ่อนแอของระบบแนวรับแนวต้าน โดยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ต่างก็แสดงสัญญาณการซื้อในระดับ 5-6 ระดับ ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเรียงตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น ราคาเคลื่อนไหวอยู่ภายในแถบรองรับระหว่างระดับสนับสนุน S1 (0.1051) และ S2 (0.1024) 【สถานะพลังงานตลาด】กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นยังคงอยู่ในภาวะซื้อ ส่วนดัชนี MACD แสดงรูปแบบการตัดกันแบบตายตัว ทำให้เกิดความแตกต่างในแนวโน้ม ขณะที่ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ซึ่งสะท้อนถึงการกระจายตัวของแรงขับเคลื่อนตลาดที่มีลักษณะแบ่งชั้นตามความเร็วของเครื่องมือวัดพลังงาน ผลรวมของดัชนีทางเทคนิคระยะสั้นบ่งชี้ว่ากำลังแรงซื้อและแรงขายอยู่ในช่วงสลับเปลี่ยน 【ระดับราคาสำคัญ】ระดับแนวต้านด้านบนค่าเฉลี่ยกลาง 0.1069 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 5.4% ส่วนระดับ R1 ที่ 0.1096 ห่างจากปัจจุบัน 8.1% ถือเป็นแนวต้านระยะไกลสำหรับการอ้างอิง ด้านล่าง ระดับแนวรับ S1 (0.1051) ห่างจากราคาปัจจุบัน 3.6% เป็นระดับสำคัญใกล้เคียง ส่วน S2 (0.1024) ห่างจากปัจจุบันเพียง 1.0% ซึ่งถือเป็นฐานรองรับที่สำคัญ
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Echelon อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Echelon คือโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์และไม่รับฝากทรัพย์ที่พัฒนาบน Aptos โดยมอบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการให้กู้และการกู้ยืมแก่ระบบนิเวศ Move ผู้ใช้สามารถนำสินทรัพย์คริปโตมาฝากเพื่อรับอัตราดอกเบี้ยแบบไดนามิก หรือกู้ยืมโดยใช้หลักประกันผ่านตลาดแบบแยกความเสี่ยงที่มีการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Echelon ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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