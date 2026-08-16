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ราคาปัจจุบัน The Final Form Bull วันนี้ คือ 0.004147 THB มูลค่าตลาด CZ เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา CZ เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The Final Form Bull วันนี้ คือ 0.004147 THB มูลค่าตลาด CZ เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา CZ เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา The Final Form Bull(CZ)

ราคาปัจจุบัน 1 CZ เป็น THB

฿0.13479172
฿0.13479172฿0.13479172
-6.62%1D
THB
The Final Form Bull (CZ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:51:19 (UTC+8)

ราคา The Final Form Bull วันนี้

ราคาปัจจุบัน The Final Form Bull (CZ) วันนี้ ฿ 0.004147, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 6.62% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CZ เป็น THB คือ ฿ 0.004147 ต่อ CZ.

The Final Form Bull มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- CZ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CZ เทรดระหว่าง ฿ 0.003739 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00561 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CZ เคลื่อนไหว -12.55% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -25.62% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 89.74K.

The Final Form Bull (CZ) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 89.74K
฿ 89.74K฿ 89.74K

฿ 4.15M
฿ 4.15M฿ 4.15M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Final Form Bull คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 89.74K อุปทานหมุนเวียนของ CZ คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 4.15M

ประวัติราคา The Final Form Bull THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.003739
฿ 0.003739฿ 0.003739
ต่ำสุด 24h
฿ 0.00561
฿ 0.00561฿ 0.00561
สูงสุด 24h

฿ 0.003739
฿ 0.003739฿ 0.003739

฿ 0.00561
฿ 0.00561฿ 0.00561

--
----

--
----

-12.55%

-6.61%

-25.62%

-25.62%

ประวัติราคา The Final Form Bull (CZ) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา The Final Form Bull ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00955581-6.61%
30 วัน฿ -0.011166-72.92%
60 วัน฿ -0.003353-44.71%
90 วัน฿ -0.003353-44.71%
การเปลี่ยนแปลงราคา The Final Form Bull ในวันนี้

วันนี้ CZ บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00955581 (-6.61%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา The Final Form Bull ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.011166 (-72.92%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา The Final Form Bull ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CZ เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.003353 (-44.71%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา The Final Form Bull ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.003353 (-44.71%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา The Final Form Bull (CZ) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ The Final Form Bull

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด The Final Form Bull ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด The Final Form Bull วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CZ: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

CZ_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.004512 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลางที่ 0.00419 และอยู่ในช่วงระหว่างแนวต้าน R1 ที่ 0.00459 ซึ่งเป็นระดับสำคัญ ระบบโครงสร้างตลาดแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ยังคงมีความแข็งแกร่ง ส่วนแนวรับ S1 และ S2 อยู่ที่ 0.00398 และ 0.00358 ตามลำดับ ราคาและกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีการเรียงตัวไปในทิศทางเดียวกัน โดยทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ต่างส่งสัญญาณซื้อ MACD ได้เกิดภาวะ "Golden Cross" หรือการตัดขึ้นของเส้นสัญญาณและเส้นหลัก ขณะที่ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ซึ่งสะท้อนถึงแรงกดดันที่ไม่รุนแรงมากนัก ส่วนการกระจายพลังงานของแรงเคลื่อนไหวในระยะสั้นแสดงให้เห็นถึงการกระจุกตัวในช่วงเวลาอันใกล้ ทั้งนี้ ค่าดัชนี KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงถึงภาวะเบี่ยงเบนที่รุนแรงแต่อย่างใด แถบ Bollinger Bands กำลังเคลื่อนที่ในแนวขนาน โดยแนวต้านสำคัญระยะใกล้อยู่ที่ 0.00459 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 2% เท่านั้น ส่วนแนวต้านอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 0.00480 ขณะที่แนวรับสำคัญระยะใกล้อยู่ที่ค่าเฉลี่ยกลาง 0.00419 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 7% และแนวรับอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 0.00398

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา The Final Form Bull

การคาดการณ์ราคา The Final Form Bull (CZ) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CZ ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The Final Form Bull (CZ) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The Final Form Bull อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The Final Form Bull จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CZ ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The Final Form Bull

วิธีการซื้อและลงทุน The Final Form Bull ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย The Final Form Bull หรือยัง? การซื้อ CZ บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ The Final Form Bull ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ The Final Form Bull (CZ) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว The Final Form Bull จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ The Final Form Bull (CZ)

คุณสามารถทำอะไรกับ The Final Form Bull ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ The Final Form Bull ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ The Final Form Bull (CZ)

$CZ คือเหรียญมีม

The Final Form Bull ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก The Final Form Bull ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Hyperliquid EcosystemMeme

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Final Form Bull

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:51:19 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Final Form Bull (CZ)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด The Final Form Bull (CZ) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน The Final Form Bull ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CZ/USD1
฿0.13860348
฿0.13860348฿0.13860348
-3.65%
12.75M (USDT)
CZ/USDT
฿0.13909638
฿0.13909638฿0.13909638
-4.01%
20.29M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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