ราคา frong(FRONG)
ราคาปัจจุบัน frong (FRONG) วันนี้ ฿ 0.004709, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FRONG เป็น THB คือ ฿ 0.004709 ต่อ FRONG.
frong มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- FRONG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FRONG เทรดระหว่าง ฿ 0.004358 (ต่ำ) กับ ฿ 0.005042 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FRONG เคลื่อนไหว +0.42% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -28.12% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 88.88K.
ROBINHOOD
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ frong คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 88.88K อุปทานหมุนเวียนของ FRONG คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 4.71M
+0.42%
-5.38%
-28.12%
-28.12%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา frong ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00879824
|-5.38%
|30 วัน
|฿ +0.003709
|+370.90%
|60 วัน
|฿ +0.003709
|+370.90%
|90 วัน
|฿ +0.003709
|+370.90%
วันนี้ FRONG บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00879824 (-5.38%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.003709 (+370.90%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FRONG เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.003709 (+370.90%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.003709 (+370.90%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด frong ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด FRONG: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
FRONG_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ระหว่างระดับจุดศูนย์กลาง S1 ที่ 0.004564 และจุดศูนย์กลางกลาง 0.004743 ราคาปัจจุบันต่ำกว่าค่า Pivot Point ไป 0.000069 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับกลางถึงล่างของโครงสร้างการเคลื่อนไหวแบบไซคลิก แนวโน้มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงให้เห็นการเรียงตัวแบบ Bullish ขณะที่แนวโน้มระยะยาวยังคงทรงตัวในแนวนอน ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงรักษาสมดุลไว้ใกล้บริเวณราคา 0.004674 โดยยังไม่มีสัญญาณการทะลุแนวรับหรือแนวต้านแบบเดียวทางเกิดขึ้น ดัชนี MACD แสดงรูปแบบ Golden Cross โดยค่าความแตกต่างระหว่างเส้น Fast Line และ Slow Line เปลี่ยนจากลบเป็นบวก สะท้อนถึงแรงซื้อในระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซน Neutral โดยค่าดัชนีไม่ได้เข้าใกล้ระดับ Overbought หรือ Oversold ทำให้สถานการณ์ตลาดยังคงมีความสมดุล ดัชนี KDJ และ StochRSI ต่างก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นพร้อมกัน ซึ่งยืนยันถึงการฟื้นตัวในระยะสั้นที่มีแนวโน้มต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน Bollinger Bands ก็หดตัวลง แสดงถึงการลดลงของความผันผวนในตลาด ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในอนาคต สำหรับแนวต้านใกล้เคียง พบว่าอยู่ที่ระดับ R1 ที่ 0.004914 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.000240 ส่วนแนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 0.004564 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.000110 ขณะที่แนวต้านระยะไกลอยู่ที่ระดับ S2 ที่ 0.004393 และแนวต้านระยะไกลอีกระดับอยู่ที่ R2 ที่ 0.005093 ปัจจุบันราคาเคลื่อนตัวอยู่ใกล้แนวรับด้านล่างมากกว่า ทำให้พื้นที่สำหรับการปรับตัวขึ้นมีโอกาสค่อนข้างกว้างเมื่อเทียบกับแนวต้านด้านบน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ frong อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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FRONG คือเหรียญมีม
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก frong ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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