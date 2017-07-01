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ราคาปัจจุบัน Tron วันนี้ คือ 0.3322 THB มูลค่าตลาด TRX เท่ากับ 31,502,899,458.1593082208 THB ติดตามการอัปเดตราคา TRX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Tron วันนี้ คือ 0.3322 THB มูลค่าตลาด TRX เท่ากับ 31,502,899,458.1593082208 THB ติดตามการอัปเดตราคา TRX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TRX

ข้อมูลราคา TRX

TRX คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ TRX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TRX

โทเคโนมิกส์ TRX

การคาดการณ์ราคา TRX

ประวัติ TRX

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ราคา Tron(TRX)

ราคาปัจจุบัน 1 TRX เป็น THB

฿10.889516
฿10.889516฿10.889516
+0.03%1D
THB
Tron (TRX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:30:25 (UTC+8)

ราคา Tron วันนี้

ราคาปัจจุบัน Tron (TRX) วันนี้ ฿ 0.3322, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TRX เป็น THB คือ ฿ 0.3322 ต่อ TRX.

Tron มีอันดับที่ #8 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 31.50B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 94.83B TRX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TRX เทรดระหว่าง ฿ 0.3308 (ต่ำ) กับ ฿ 0.3325 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 14.4453171675804600774 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0357715027127416068

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TRX เคลื่อนไหว +0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.69% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 2.69M.

Tron (TRX) ข้อมูลการตลาด

No.8

฿ 31.50B
฿ 31.50B฿ 31.50B

฿ 2.69M
฿ 2.69M฿ 2.69M

฿ 31.50B
฿ 31.50B฿ 31.50B

94.83B
94.83B 94.83B

--
----

94,831,167,511.389864
94,831,167,511.389864 94,831,167,511.389864

1.35%

2017-07-01 00:00:00

฿ 0.04917
฿ 0.04917฿ 0.04917

TRX

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tron คือ ฿ 31.50B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 2.69M อุปทานหมุนเวียนของ TRX คือ 94.83B โดยมีอุปทานรวมที่ 94831167511.389864 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 31.50B

ประวัติราคา Tron THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.3308
฿ 0.3308฿ 0.3308
ต่ำสุด 24h
฿ 0.3325
฿ 0.3325฿ 0.3325
สูงสุด 24h

฿ 0.3308
฿ 0.3308฿ 0.3308

฿ 0.3325
฿ 0.3325฿ 0.3325

฿ 14.4453171675804600774
฿ 14.4453171675804600774฿ 14.4453171675804600774

฿ 0.0357715027127416068
฿ 0.0357715027127416068฿ 0.0357715027127416068

+0.06%

+0.03%

+0.69%

+0.69%

ประวัติราคา Tron (TRX) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Tron ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.003266+0.03%
30 วัน฿ +0.0091+2.81%
60 วัน฿ +0.0119+3.71%
90 วัน฿ -0.024-6.74%
การเปลี่ยนแปลงราคา Tron ในวันนี้

วันนี้ TRX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.003266 (+0.03%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Tron ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0091 (+2.81%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Tron ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TRX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0119 (+3.71%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Tron ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.024 (-6.74%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Tron (TRX) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Tron

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Tron ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Tron วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด TRX: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

TRX_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือศูนย์กลางราคา 0.33251 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.3327 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.33291 มาก ราคาอยู่ในบริเวณที่มีความหนาแน่นของโครงสร้างตลาดสูง ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายต่อสู้กันอย่างเข้มข้นในโซนนี้ โครงสร้างตลาดแสดงลักษณะการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวในช่วงแคบๆ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย (MA) และกลุ่ม EMA ส่งสัญญาณซื้อ ขณะเดียวกัน ดัชนี MACD อยู่ในสถานะ Cross Down ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้น สำหรับดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงภาวะตลาดที่ไม่มีความชัดเจนมากนัก ส่วนพลังงานการเคลื่อนไหว (Momentum) กระจายตัวและขาดทิศทางที่ชัดเจน อัตราความผันผวน (Volatility) ยังคงอยู่ในระดับต่ำ แนวต้านสำคัญด้านบนอยู่ที่ระดับ 0.33291 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงเล็กน้อย คิดเป็นสัดส่วนต่ำกว่า 0.1% เท่านั้น ส่วนแนวรับแรกด้านล่างอยู่ที่ระดับ 0.33215 และแนวรับระยะไกลที่ระดับ S2 อยู่ที่ 0.33175 ระยะห่างระหว่างระดับสำคัญเหล่านี้ค่อนข้างใกล้กันมาก การจะทะลุแนวต้านดังกล่าวจำเป็นต้องมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ขณะนี้ตลาดกำลังรอคอยการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวต่อไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Tron?

ราคาของ Tron (TRX) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. การนำแพลตฟอร์มบล็อกเชนของ Tron และการใช้งาน dApp มาใช้
3. ความร่วมมือและการผสานเข้ากับบริษัทรายใหญ่
4. ข่าวสารด้านกฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อสกุลเงินดิจิทัล
5. การพัฒนาทางเทคนิคและการอัปเกรดเครือข่าย
6. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
7. การแข่งขันจากแพลตฟอร์มบล็อกเชนอื่น ๆ เช่น Ethereum
8. คำกล่าวสาธารณะและกิจกรรมการตลาดของ Justin Sun
9. การเผาโทเค็นและการเปลี่ยนแปลงด้านอุปทาน
10. การลงทุนจากสถาบันและการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Tron วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา TRX ในวันนี้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน และการกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน เนื่องจาก TRX เป็นคริปโทเคอร์เรนซีที่มีความผันผวนสูง ราคาของ TRX จึงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคว้าโอกาสในการซื้อ/ขาย รวมถึงกลยุทธ์การรับกำไรหรือการจำกัดการขาดทุน

การคาดการณ์ราคา Tron

การคาดการณ์ราคา Tron (TRX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TRX ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Tron (TRX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Tron อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Tron จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TRX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Tron

วิธีการซื้อและลงทุน Tron ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Tron หรือยัง? การซื้อ TRX บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Tron ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Tron (TRX) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Tron จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Tron (TRX)

คุณสามารถทำอะไรกับ Tron ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Tron ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Tron (TRX) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Tron (TRX)

TRON: ส่วนรวมพอท็อคอุโนมีเว็บ TRON เป็นระบบสำคัญสำหรับการสร้างพื้นฐานในอินเทอร์เน็ตที่แท้จริงที่ไม่มีการจำกัด โปรโตคอล TRON หลักของระบบปฏิบัติการบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีสเกลลาบิลิตี ความพร้อมใช้งานสูง และรองรับการคำนวณบนสูง (HTC) ที่เป็นพื้นฐานสำหรับแอปพลิเคชันทั้งหมดในระบบนิตยสาร TRON นอกจากนี้ มันยังให้ความเข้ากันได้ดีกว่าสำหรับสัญญาอัจฉริยะ Ethereum ผ่านแพลตฟอร์มสมาร์ทคอนแทคที่เสียแทน ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 TRON ได้เข้าซื้อ BitTorrent Inc. ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่มีฐานที่ซานฟรานซิสโก ออกแบบเทคโนโลยีที่กระจายที่มีประสิทธิภาพ เก็บความสามารถไว้ที่ขอบ เก็บผู้สร้างและผู้บริโภคหลวกของเนื้อหาและข้อมูลไว้ในการควบคุม ทุกเดือนมีมากกว่า 170 ล้านคนใช้ผลิตภัณฑ์ของ BitTorrent Inc. โลกของ Internet ของเรา โปรโตคอลของบริษัทขนาดใหญ่ 40% ของการจราจรบนอินเทอร์เน็ตในโลก อย่างรวดเร็ว ตอนนี้ TRON เป็นหนึ่งในระบบปฏิบัติการบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่มีผู้ใช้มากกว่า 100 ล้านคน

Tron ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Tron ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Tron อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Alleged SEC SecuritiesBNB Chain EcosystemBridged-Tokens

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tron

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:30:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Tron (TRX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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TRX USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Tron (TRX) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Tron ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TRX/USDT
฿10.88296
฿10.88296฿10.88296
0.00%
8.13M (USDT)
TRX/USDC
฿10.879682
฿10.879682฿10.879682
+0.09%
117.14K (USDT)
TRX/BTC
฿0.00017235724
฿0.00017235724฿0.00017235724
-0.03%
23.61K (USDT)
TRX/EUR
฿9.401304
฿9.401304฿9.401304
0.00%
191.40K (USDT)
TRX/USD1
฿10.892794
฿10.892794฿10.892794
+0.12%
842.75K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 TRX = 10.889516 THB