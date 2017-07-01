ราคา Tron(TRX)
ราคาปัจจุบัน Tron (TRX) วันนี้ ฿ 0.3322, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TRX เป็น THB คือ ฿ 0.3322 ต่อ TRX.
Tron มีอันดับที่ #8 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 31.50B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 94.83B TRX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TRX เทรดระหว่าง ฿ 0.3308 (ต่ำ) กับ ฿ 0.3325 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 14.4453171675804600774 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0357715027127416068
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TRX เคลื่อนไหว +0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.69% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 2.69M.
No.8
1.35%
2017-07-01 00:00:00
TRX
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tron คือ ฿ 31.50B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 2.69M อุปทานหมุนเวียนของ TRX คือ 94.83B โดยมีอุปทานรวมที่ 94831167511.389864 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 31.50B
+0.06%
+0.03%
+0.69%
+0.69%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Tron ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.003266
|+0.03%
|30 วัน
|฿ +0.0091
|+2.81%
|60 วัน
|฿ +0.0119
|+3.71%
|90 วัน
|฿ -0.024
|-6.74%
วันนี้ TRX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.003266 (+0.03%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0091 (+2.81%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TRX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0119 (+3.71%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.024 (-6.74%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Tron ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด TRX: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
TRX_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือศูนย์กลางราคา 0.33251 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.3327 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.33291 มาก ราคาอยู่ในบริเวณที่มีความหนาแน่นของโครงสร้างตลาดสูง ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายต่อสู้กันอย่างเข้มข้นในโซนนี้ โครงสร้างตลาดแสดงลักษณะการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวในช่วงแคบๆ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย (MA) และกลุ่ม EMA ส่งสัญญาณซื้อ ขณะเดียวกัน ดัชนี MACD อยู่ในสถานะ Cross Down ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้น สำหรับดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงภาวะตลาดที่ไม่มีความชัดเจนมากนัก ส่วนพลังงานการเคลื่อนไหว (Momentum) กระจายตัวและขาดทิศทางที่ชัดเจน อัตราความผันผวน (Volatility) ยังคงอยู่ในระดับต่ำ แนวต้านสำคัญด้านบนอยู่ที่ระดับ 0.33291 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงเล็กน้อย คิดเป็นสัดส่วนต่ำกว่า 0.1% เท่านั้น ส่วนแนวรับแรกด้านล่างอยู่ที่ระดับ 0.33215 และแนวรับระยะไกลที่ระดับ S2 อยู่ที่ 0.33175 ระยะห่างระหว่างระดับสำคัญเหล่านี้ค่อนข้างใกล้กันมาก การจะทะลุแนวต้านดังกล่าวจำเป็นต้องมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ขณะนี้ตลาดกำลังรอคอยการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวต่อไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Tron อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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TRON: ส่วนรวมพอท็อคอุโนมีเว็บ TRON เป็นระบบสำคัญสำหรับการสร้างพื้นฐานในอินเทอร์เน็ตที่แท้จริงที่ไม่มีการจำกัด โปรโตคอล TRON หลักของระบบปฏิบัติการบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีสเกลลาบิลิตี ความพร้อมใช้งานสูง และรองรับการคำนวณบนสูง (HTC) ที่เป็นพื้นฐานสำหรับแอปพลิเคชันทั้งหมดในระบบนิตยสาร TRON นอกจากนี้ มันยังให้ความเข้ากันได้ดีกว่าสำหรับสัญญาอัจฉริยะ Ethereum ผ่านแพลตฟอร์มสมาร์ทคอนแทคที่เสียแทน ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 TRON ได้เข้าซื้อ BitTorrent Inc. ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่มีฐานที่ซานฟรานซิสโก ออกแบบเทคโนโลยีที่กระจายที่มีประสิทธิภาพ เก็บความสามารถไว้ที่ขอบ เก็บผู้สร้างและผู้บริโภคหลวกของเนื้อหาและข้อมูลไว้ในการควบคุม ทุกเดือนมีมากกว่า 170 ล้านคนใช้ผลิตภัณฑ์ของ BitTorrent Inc. โลกของ Internet ของเรา โปรโตคอลของบริษัทขนาดใหญ่ 40% ของการจราจรบนอินเทอร์เน็ตในโลก อย่างรวดเร็ว ตอนนี้ TRON เป็นหนึ่งในระบบปฏิบัติการบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่มีผู้ใช้มากกว่า 100 ล้านคน
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Tron ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
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