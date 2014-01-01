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ราคาปัจจุบัน DASH วันนี้ คือ 29.78 THB มูลค่าตลาด DASH เท่ากับ 379,144,769.2146278668 THB ติดตามการอัปเดตราคา DASH เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน DASH วันนี้ คือ 29.78 THB มูลค่าตลาด DASH เท่ากับ 379,144,769.2146278668 THB ติดตามการอัปเดตราคา DASH เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DASH

ข้อมูลราคา DASH

DASH คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ DASH

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DASH

โทเคโนมิกส์ DASH

การคาดการณ์ราคา DASH

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ตัวแปลง DASHเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา DASH(DASH)

ราคาปัจจุบัน 1 DASH เป็น THB

฿978.5708
฿978.5708฿978.5708
-1.42%1D
THB
DASH (DASH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:53:01 (UTC+8)

ราคา DASH วันนี้

ราคาปัจจุบัน DASH (DASH) วันนี้ ฿ 29.78, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DASH เป็น THB คือ ฿ 29.78 ต่อ DASH.

DASH มีอันดับที่ #84 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 379.14M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 12.73M DASH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DASH เทรดระหว่าง ฿ 29.52 (ต่ำ) กับ ฿ 30.25 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 53,963.3482373046875 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 7.0287211886048315396

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DASH เคลื่อนไหว +0.33% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.18% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 168.03K.

DASH (DASH) ข้อมูลการตลาด

No.84

฿ 379.14M
฿ 379.14M฿ 379.14M

฿ 168.03K
฿ 168.03K฿ 168.03K

฿ 562.84M
฿ 562.84M฿ 562.84M

12.73M
12.73M 12.73M

18,900,000
18,900,000 18,900,000

12,731,523.47933606
12,731,523.47933606 12,731,523.47933606

67.36%

0.02%

2014-01-01 00:00:00

฿ 7.025468
฿ 7.025468฿ 7.025468

DASH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DASH คือ ฿ 379.14M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 168.03K อุปทานหมุนเวียนของ DASH คือ 12.73M โดยมีอุปทานรวมที่ 12731523.47933606 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 562.84M

ประวัติราคา DASH THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 29.52
฿ 29.52฿ 29.52
ต่ำสุด 24h
฿ 30.25
฿ 30.25฿ 30.25
สูงสุด 24h

฿ 29.52
฿ 29.52฿ 29.52

฿ 30.25
฿ 30.25฿ 30.25

฿ 53,963.3482373046875
฿ 53,963.3482373046875฿ 53,963.3482373046875

฿ 7.0287211886048315396
฿ 7.0287211886048315396฿ 7.0287211886048315396

+0.33%

-1.42%

-6.18%

-6.18%

ประวัติราคา DASH (DASH) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา DASH ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -14.0959-1.42%
30 วัน฿ -4.07-12.03%
60 วัน฿ -7.18-19.43%
90 วัน฿ -11.94-28.62%
การเปลี่ยนแปลงราคา DASH ในวันนี้

วันนี้ DASH บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -14.0959 (-1.42%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา DASH ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -4.07 (-12.03%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา DASH ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DASH เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -7.18 (-19.43%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา DASH ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -11.94 (-28.62%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา DASH (DASH) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ DASH

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด DASH ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด DASH วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด DASH: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

DASH_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ศูนย์กลางราคา 30.25 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 29.93 ซึ่งอยู่ระหว่างระดับ S1 และศูนย์กลางราคา ทำให้ราคาอยู่ในโซนกลางถึงต่ำของระบบโครงสร้างราคา ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงแนวโน้มขาขึ้นอย่างสอดคล้อง ส่วน MACD ได้เกิดรูปแบบการตัดข้ามเป็นบวก (Golden Cross) ขณะที่ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ซึ่งสะท้อนถึงภาวะตลาดที่ไม่เอียงไปทางซื้อหรือขายมากนัก สำหรับดัชนีเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้าพบว่ามีการแยกชั้นเกิดขึ้น แสดงถึงแรงซื้อในระยะสั้นที่เหนือกว่าแรงขาย ขณะเดียวกัน ค่าความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ ในด้านแนวต้าน ระดับ R1 ที่ 30.44 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 1.7% ซึ่งถือเป็นแนวต้านใกล้เคียงที่ควรใช้เป็นจุดอ้างอิงในการประเมินแรงกดดันทางฝั่งขาย ส่วนศูนย์กลางราคา 30.25 ห่างจากปัจจุบันเพียง 1.0% ซึ่งเป็นจุดทดสอบการรีบาวด์ในระยะสั้น ด้านแนวรับ ระดับ S1 ที่ 29.88 ห่างจากปัจจุบันเพียง 0.1% เป็นแนวรับใกล้เคียงที่สามารถรองรับแรงขายได้ ส่วนระดับ S2 ที่ 29.69 ห่างจากปัจจุบันเพียง 0.8% ถือเป็นแนวรับในระยะไกลที่ช่วยเสริมความมั่นคงให้กับแนวโน้มขาลง ขณะนี้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังต่อสู้กันภายในช่วงราคาแคบ ๆ โดยมีระดับสำคัญจำนวนมากกระจุกตัวอยู่บริเวณราคารอบ ๆ ราคาปัจจุบัน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ DASH?

ราคาของ DASH ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. การยอมรับในตลาดและความพร้อมของผู้ค้า
2. ความต้องการฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัวและความกังวลด้านกฎระเบียบ
3. การอัปเกรดเครือข่ายและการพัฒนาเทคโนโลยี
4. ทัศนคติโดยรวมของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี
5. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
6. การแข่งขันจากเหรียญความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ
7. ผลตอบแทนจาก Masternode และเศรษฐศาสตร์การเดิมพัน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ DASH วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา DASH ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน ความผันผวนของราคา DASH สร้างโอกาสในการทำกำไร แต่ก็จำเป็นต้องมีการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ นักลงทุนติดตามราคาประจำวันเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ตัดสินใจซื้อหรือขาย รวมถึงบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการถือครองเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีของตน

การคาดการณ์ราคา DASH

การคาดการณ์ราคา DASH (DASH) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DASH ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา DASH (DASH) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ DASH อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา DASH จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DASH ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา DASH

วิธีการซื้อและลงทุน DASH ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย DASH หรือยัง? การซื้อ DASH บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ DASH ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ DASH (DASH) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว DASH จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ DASH (DASH)

คุณสามารถทำอะไรกับ DASH ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ DASH ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ DASH (DASH)

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

DASH ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก DASH ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ DASH อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Alleged SEC SecuritiesEthereum EcosystemMade in USA

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DASH

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:53:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ DASH (DASH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DASH

DASH USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ DASH โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส DASH USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด DASH (DASH) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน DASH ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
DASH/USDT
฿978.5708
฿978.5708฿978.5708
-1.45%
5.62K (USDT)
DASH/USDC
฿977.9136
฿977.9136฿977.9136
-1.29%
1.94K (USDT)
DASH/BTC
฿0.015536208
฿0.015536208฿0.015536208
-1.32%
287.35 (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ DASH เป็น THB

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1 DASH = 978.5708 THB